Великий пост

ВЕЛИКИЙ ПОСТ С РАДИО «ГРАД ПЕТРОВ»

С 27 февраля 2017 года начинается Великий пост. Проведите эти дни с радио «Град Петров».

Каждый день на наших волнах: церковный календарь, чтение Священного Писания, жития святых, проповеди, духовные размышления.

В нашем эфире вы найдете беседы, разъясняющие библейские тексты и слова молитв, ход богослужения и смысл воспоминаемых событий евангельской, церковной истории. На протяжении Великого поста ежедневно будут звучать чтения из святоотеческого наследия Православной Церкви.

Как всегда, наш эфир украсят лучшие образцы православной музыкальной культуры – слушайте ежедневно великопостные песнопения.

Для тех, кто не может по состоянию здоровья или в связи с трудными жизненными обстоятельствами посетить храм – прямые трансляции великопостных богослужений.

Все первые четыре дня первой великопостной седмицы перед началом прямой трансляции одного из самых впечатляющих богослужений Православной Церкви – Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского (начало трансляций в 18.00) в программах нашего радио мы будем рассказывать об истории создания, о богословском и нравственно-назидательном смысле этого великого творения православной гимнографии.

В течение первой великопостной седмицы на наших волнах прозвучит цикл передач по страницам одной из самых трагических книг в истории человечества – хроники Иосифа Флавия «Иудейская война». Исполнились предсказания Христа – погиб великий город, не узнавший «времени посещения своего»… Читает народный артист России Иван Краско.

На сайте

Протоиерей Александр Рябков

Будет очень полезно, если ритм жизни будет формироваться умиротворяющей музыкой и сопровождаться вдумчивым погружением в книгу. Круг чтения, который может быть выбран на это время, не обязательно должен состоять только из библейских текстов или религиозной литературы. Можно на весь пост взять объемный том из мировой классики или глубокую философскую книгу.

Протоиерей Александр Рябков

Им хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы вавилоняне пострадали и понесли некое прещение за то, что они издеваются над их религиозным чувством.

Протоиерей Александр Рябков

В пост мы должны задуматься: где же мой подлинный человек?

Протоиерей Владимир Хулап

Протоиерей Александр Степанов

Пост – это не время лишений, а часто его воспринимают именно так. Вот мы насупимся и ходим, постимся. Сам Христос говорил, что этого делать не надо, что это время радости. Когда вы чувствуете, что вы живете так, как вам естественно жить, быть самим собой, это и есть правильное ощущение поста.

Протоиерей Александр Степанов

Главный смысл поста – дать человеку немного духовной свободы.

Беседа протоиерея Георгия Митрофанова с протоиереем Василием Ермаковым

Мой практический совет современным пастырям: не устрашайте невоцерковленный народ подвигом поста. Выясните, поговорите. Священнику не надо знать, кто что ел. Он должен заниматься страстями и взглядами.

Теперь, если перейти к Литургии Преждеосвященных Даров и к посту, здесь, конечно, возникает много вопросов. Обычно даются такие объяснения тому, что мы не служим в будни Великого поста обычную Божественную Литургию, Иоанна Златоуста или Василия Великого, неважно: Великий пост – это время покаяния, Божественная Литургия – это праздничная служба по своей сути, и этот праздник несовместим с покаянным настроением. У меня впечатление, что это все-таки объяснение несколько более позднего характера. Мне всегда как-то было не вполне понятно, почему пост, который Христос призывает пройти «не с постным лицом», так сказать, а «помазав главу свою елеем» и быть радостным, и который имеет целью нас приблизить к Богу – почему это все несовместимо с соединением с Богом в таинстве причащения?

Беседа Ольги Суровегиной с игуменом Петром (Мещериновым)

Беседа Ольги Суровегиной с игуменом Петром (Мещериновым)

Беседа Людмилы Зотовой с протоиереем Алексеем Уминским

Во всех обстоятельствах, когда земное перестает работать, человек обращается к Неземному… По сути, эти обращения ограничиваются примерно теми самыми пожеланиям, которые человек получает в поздравительных открытках на Новый год или ко дню рождения: желаю тебе крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в труде. Понятно, что такой человек хочет от Церкви – помощи, защиты, покрова, разрешения своих проблем. И это – колоссальная ошибка…. Тогда Церковь становится функцией. У такого человека – языческое представление: Бог существует для того, чтобы решать мои проблемы.

Как научиться прощать и что это значит. Несколько передач о прощении.

Протоиерей Владимир Хулап

Некоторые христиане постились 40 часов…

Беседа протоиерея Александра Степанова с архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым) и протоиереем Владимиром Хулапом

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