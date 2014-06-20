«Вечерний радиоканал»

«Вечерний радиоканал»

Ведущие – Людмила Зотова и Александр Ратников

20 января 2017 г., 17:00 – 20:00

Анонс

Новости эфира

20 января в прямом эфире прозвучал первый выпуск трехчасового «Вечернего радиоканала», который, как мы полагаем, будет еженедельно выходить по пятницам с 17 до 20 часов.

Первый час канала посвящен культурным событиям нашего города (рубрики «Культурный навигатор» и «Афиша выходного дня»), а также разговору о встречах в рамках «Щедрой среды».

Второй час включил беседу с главным редактором радио протоиереем Александром Степановым, а в программе «Обратная связь» приняла участие редактор радио Марина Лобанова.

Завершила нашу трехчасовую работу программа «У нас в гостях», которая теперь «переехала» с понедельника на пятницу. В этот раз мы беседовали с ответственным редактором журнала «Вода живая» протоиереем Александром Сорокиным и выпускающим редактором этого журнала Тимуром Щукиным. Передача посвящалась 10-летию «Воды живой».

Ведущие Александр Ратников и Людмила Зотова благодарят слушателей, которые воспользовались прямым эфиром и смогли поддержать работу канала своими вопросами и комментариями. К сожалению, вопросы поступали только по телефону, хотя мы также ждали и сообщений по интернету, для чего на сайте радио специально к открытию нового канала появилась рубрика «Вопрос в прямой эфир». Мы хотим обратить на это внимание наших слушателей.

Подводя итоги первого выпуска «Вечернего радиоканала», мы сделали вывод, что канал получился перенасыщенным информацией. В следующих выпусках мы постараемся дать больше времени участникам наших программ и слушателям для телефонных звонков. Нам есть над чем работать в этом направлении. Но и вам, дорогие слушатели, мы тоже предлагаем активнее использовать время прямого эфира, задавать свои вопросы, вносить предложения. Кстати, будем благодарны за предложения названия нового канала. Вариант, который окажется подходящим, будет отмечен специальным подарком от редакции.

Следующий выпуск «Вечернего радиоканала» слушайте в следующую пятницу, 27 января, с 17.00. Вас ожидает встреча с протоиереем Александром Степановым (такие встречи планируются, по возможности, каждую неделю), мы услышим Ольгу Суровегину в программе «Обратная связь», поговорим о «Щедрых средах», сообщим о важных культурных событиях в Петербурге, а программа «У нас в гостях» будет посвящена студентам, которые отмечают свой праздник 25 января.

ФОТО — Екатерина Степанова