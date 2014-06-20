Новости эфира

Дорогие друзья!
В начале 2017 года в нашем эфире будут изменения в программе вещания.
Появятся новые программы, а некоторые старые передачи изменят время выхода в эфир.
«Вечерний радиоканал»
Выходит каждую пятницу с 17.00 до 20.00. Первый выпуск — 20 января, последний — 10 февраля. Затем перерыв на Великий пост.
«У нас в гостях»
Раньше программа выходила по понедельникам. Теперь она является частью «Вечернего радиоканала» и выходит по пятницам в 19.15. Повторяется по субботам в 17.00 и по пятницам в 01.10.
«Обратная связь»
Раньше программа выходила два раза в месяц по пятницам. Теперь она является частью «Вечернего радиоканала» и выходит также по пятницам, но каждую неделю, в 18.35. Повторяется по понедельникам в 12.40.
«Православный паломник»
Раньше программа выходила два раза в месяц по пятницам. Теперь она выходит каждую неделю, по четвергам, в 18.40. Повторяется по пятницам в 8.40.
«Великий Собор»
Программа Александра Мраморнова, научного руководителя проекта по изданию документов Собора 1917-1918 гг., к 100-летию Собора. Новая программа выходит по средам в 10.30. Повторяется по четвергам в 16.10 и по субботам в 10.30.
«Русский Север»
Новая программа Екатерины Степановой выходит по средам в 10.45. Повторяется по четвергам в 16.25 и по субботам в 10.45.
«Новости Сервиса скачиваний»
Программа посвящена разделу «Сервис скачиваний» на сайте радио «Град Петров», выходит по субботам в 16.30. Повторяется по понедельникам в 8.00 и по воскресеньям в 01.00.
Программный директор радио «Град Петров»
Анна Павлович
Наверх