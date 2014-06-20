Новости эфира

Дорогие друзья!

В начале 2017 года в нашем эфире будут изменения в программе вещания.

Появятся новые программы, а некоторые старые передачи изменят время выхода в эфир.

«Вечерний радиоканал»

Выходит каждую пятницу с 17.00 до 20.00. Первый выпуск — 20 января, последний — 10 февраля. Затем перерыв на Великий пост.

«У нас в гостях»

Раньше программа выходила по понедельникам. Теперь она является частью «Вечернего радиоканала» и выходит по пятницам в 19.15. Повторяется по субботам в 17.00 и по пятницам в 01.10.

«Обратная связь»

Раньше программа выходила два раза в месяц по пятницам. Теперь она является частью «Вечернего радиоканала» и выходит также по пятницам, но каждую неделю, в 18.35. Повторяется по понедельникам в 12.40.

«Православный паломник»

Раньше программа выходила два раза в месяц по пятницам. Теперь она выходит каждую неделю, по четвергам, в 18.40. Повторяется по пятницам в 8.40.

«Великий Собор»

Программа Александра Мраморнова, научного руководителя проекта по изданию документов Собора 1917-1918 гг., к 100-летию Собора. Новая программа выходит по средам в 10.30. Повторяется по четвергам в 16.10 и по субботам в 10.30.

«Русский Север»

Новая программа Екатерины Степановой выходит по средам в 10.45. Повторяется по четвергам в 16.25 и по субботам в 10.45.

«Новости Сервиса скачиваний»

Программа посвящена разделу «Сервис скачиваний» на сайте радио «Град Петров», выходит по субботам в 16.30. Повторяется по понедельникам в 8.00 и по воскресеньям в 01.00.

Программный директор радио «Град Петров»

Анна Павлович