АНОНС

АНОНС

Премьера в нашем эфире

«Вечерний радиоканал»

Пятница, 20 января, 17.00 — 20.00

Далее — каждую пятницу

С 20 января 2017 г. в режиме прямого эфира начинает свою работу еженедельный «Вечерний радиоканал». Ведущие канала – Александр Ратников и Людмила Зотова. В течение трех часов, с 17.00 до 20.00, мы будем говорить о жизни современной Церкви, о культурных событиях, проходящих в нашем городе.

В рамках этого канала будут выходить как уже известные слушателям передачи («Обратная связь», «У нас в гостях»), так и новые передачи, в числе которых комментарии главного редактора протоиерея Александра Степанова, советы по грамотности речи доктора филологических наук В.А. Ефремова, объяснение славянского языка кандидата филологических наук С.А. Наумова.

Радиоканал рассчитан на активное участие слушателей, которые имеют возможность задавать свои вопросы участникам передач по телефону прямого эфира (812) 328 29 32 и, впервые не только в программу «Пастырский час», но и в другие прямые эфиры – вопрос можно задавать на сайте радио «Град Петров» — «Вопрос в прямой эфир».

Обратите внимание, что теперь на нашем сайте раздел «Вопрос в Пастырский час» переименован в «Вопрос в прямой эфир». И если раньше была возможность задавать вопросы только в программу «Пастырский час», то теперь все программы прямого эфира могут пользоваться этой возможностью получать сообщения от наших слушателей. Во время прямого эфира ведущие будут видеть присланные вами вопросы, а по окончании прямого эфира все вопросы удаляются. Вопросы в «Пастырский час» можно задавать здесь же, по окончании «Пастырского часа» все вопросы будут удалены.

Важно: если вы хотите, чтобы ваш вопрос прочитал не только ведущий прямого эфира, но и сотрудники редакции, пишите его в «Гостевой книге»!

Участниками первого выпуска «Вечернего радиоканала» 20 января 2017 г. в прямом эфире программы Людмилы Зотовой «У нас в гостях» станут председатель Информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, ответственный редактор журнала «Вода живая» протоиерей Александр Сорокин и выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин.