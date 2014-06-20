«Кресту Твоему поклоняемся»

19 марта 2017 г. – Крестопоклонная Неделя

Несколько передач о Кресте из архива радио «Град Петров»

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва».

«Крест – это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, вот что такое Крест».

«Аскеза, как и философия – это искусство умирать… Или тело превращается в надгробие над душой». На вопросы слушателей в программе «Пастырский час» отвечает протоиерей Александр Рябков. Прямой эфир 14 апреля 2016 г. АУДИО + ТЕКСТ