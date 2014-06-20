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«Кресту Твоему поклоняемся»


19 марта 2017 г. – Крестопоклонная Неделя

Несколько передач о Кресте из архива радио «Град Петров»

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва».

Две беседы протопресвитера Александра Шмемана о Кресте

«Крест – это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, вот что такое Крест».

«Мы не желаем быть причастны Кресту, но согласны быть причастны к религии»

«Аскеза, как и философия – это искусство умирать… Или тело превращается в надгробие над душой». На вопросы слушателей в программе «Пастырский час» отвечает протоиерей Александр Рябков. Прямой эфир 14 апреля 2016 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Установка каменных крестов – одна из самых древних христианских традиций»

Исследователи каменных крестов Александр Потравнов и Татьяна Хмельник рассказывают о новостях в своей работе – монументальной ставрографии Северо-Запада России. Часть 1. АУДИО

«Кресты надо навещать»

Исследователи каменных крестов Северо-Запада Александр Потравнов и Татьяна Хмельник продолжают знакомить нас с удивительными древними христианскими святынями нашего региона. Часть 2. АУДИО

«Новгородский крест в круге – самый красивый крест в мире»

Исследователи каменных крестов Северо-Запада России Татьяна Хмельник и Александр Потравнов в программе Марины Лобановой «Встреча». Часть 2. АУДИО + ФОТО

Древние каменные кресты тут рядом

В программе Марины Лобановой «Встреча» – Татьяна Хмельник и Александр Потравнов, исследователи каменных крестов Северо-Запада России. Часть 1. АУДИО + ФОТО

Плач апостола Петра в музыке XVI-XVIII веков

Репортаж Даниила Варламова о музыкальной лекции Ольги Суровегиной 28 сентября 2016 г. к празднику Воздвижения Креста Господня. АУДИО + ФОТО + ВИДЕО

Всё начинается здесь, на земле – и ад, и рай

«Причащаясь Евхаристии, мы причащаемся Кресту».  В программе «Пастырский час» на вопросы слушателей отвечает протоиерей Александр Рябков. Прямой эфир 19 мая 2016 г.

В Евангелии сказано: следуй за Мною, взяв крест. А как понимали современники «крест», ведь еще не было Распятия?

В программе «Пастырский час» на вопросы слушателей отвечает протоиерей Александр Тиманков. Прямой эфир 10 октября 2016 г. АУДИО

Анатолий Разумов: «У меня есть мнение относительно места будущего музея репрессий…»

«… – это «Кресты». Во-первых, сама история этого места – сколько здесь побывало политзаключенных! Даже название – нарицательное. Кстати, один из проектов памятника жертвам репрессий в Москве – множество крестов.

«Церковь есть тело воскресшего Христа»

Комментарий профессора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Ианнуария (Ивлиева) к тексту евангелиста Луки о Распятии и Воскресении Христа. АУДИО

 

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