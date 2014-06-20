«Кресту Твоему поклоняемся»

19 марта 2017 г. – Крестопоклонная Неделя
Несколько передач о Кресте из архива радио «Град Петров»
«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва».
«Крест – это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, вот что такое Крест».
«Аскеза, как и философия – это искусство умирать… Или тело превращается в надгробие над душой». На вопросы слушателей в программе «Пастырский час» отвечает протоиерей Александр Рябков. Прямой эфир 14 апреля 2016 г. АУДИО + ТЕКСТ
Исследователи каменных крестов Александр Потравнов и Татьяна Хмельник рассказывают о новостях в своей работе – монументальной ставрографии Северо-Запада России. Часть 1. АУДИО
Исследователи каменных крестов Северо-Запада Александр Потравнов и Татьяна Хмельник продолжают знакомить нас с удивительными древними христианскими святынями нашего региона. Часть 2. АУДИО
Исследователи каменных крестов Северо-Запада России Татьяна Хмельник и Александр Потравнов в программе Марины Лобановой «Встреча». Часть 2. АУДИО + ФОТО
В программе Марины Лобановой «Встреча» – Татьяна Хмельник и Александр Потравнов, исследователи каменных крестов Северо-Запада России. Часть 1. АУДИО + ФОТО
Репортаж Даниила Варламова о музыкальной лекции Ольги Суровегиной 28 сентября 2016 г. к празднику Воздвижения Креста Господня. АУДИО + ФОТО + ВИДЕО
«Причащаясь Евхаристии, мы причащаемся Кресту». В программе «Пастырский час» на вопросы слушателей отвечает протоиерей Александр Рябков. Прямой эфир 19 мая 2016 г.
В программе «Пастырский час» на вопросы слушателей отвечает протоиерей Александр Тиманков. Прямой эфир 10 октября 2016 г. АУДИО
«… – это «Кресты». Во-первых, сама история этого места – сколько здесь побывало политзаключенных! Даже название – нарицательное. Кстати, один из проектов памятника жертвам репрессий в Москве – множество крестов.
Комментарий профессора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Ианнуария (Ивлиева) к тексту евангелиста Луки о Распятии и Воскресении Христа. АУДИО
Наверх