Юлия Кантор: «История изучается в диалоге»

АНОНС ПЕРЕДАЧИ

Программа «Круглый стол»

Презентация проекта «Петроград 1917. Исторический календарь»

Участники:

Юлия Кантор, д.и.н., проф. РГПУ им. Герцена, автор концепции и куратор проекта;

Евгений Гонтмахер, д.э.н., проф., замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, член Комитета гражданских инициатив;

Николай Смирнов, директор Санкт-Петербургского института истории РАН

Университет Комитета гражданских инициатив представит в Петербурге в 2017 году историко-документальный проект: «Петроград 1917. Исторический календарь». Цикл состоит из 12 лекций-реконструкций, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 25 января по 27 декабря 2017 года и завершатся круглым столом с участием лекторов. Вход на все мероприятия свободный. Необходима предварительная регистрация на сайте petrograd1917

Что общего у 23 февраля и 8 марта 1917 г., и как петроградские работницы спровоцировали революцию? Что делал Ленин в особняке прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской в апреле 1917-го? Кто стрелял по Зимнему 25 октября и чем занималась в ту ночь команда «Авроры»? Кто отправил в ссылку Николая II и сего семью? Как и зачем создавалась ЧК и кто стал ее первыми сотрудниками?

В 2017 году, каждую последнюю среду месяца на эти и другие вопросы будут отвечать историки, сотрудники музеев, архивисты и преподаватели вузов двух столиц. Вниманию слушателей впервые будут представлены уникальные, неизвестные ранее архивные документы, свидетельства современников и музейные экспонаты, которые помогут не только реконструировать ход событий, но и погрузиться в атмосферу эпохи.

На лекциях цикла «Петроград 1917. Исторический календарь» не будет закрытых тем и «запретных» вопросов – в диалог с историей сможет вступить каждый.

Юлия Кантор, д.и.н., проф. РГПУ им. Герцена, автор концепции и куратор проекта:

«Тема революции представляет собой, так сказать, пунктирную линию: некоторые события 1917 г. вроде бы известны, но между ними – «пустоты». Практически не исследована «линия времени» – взаимосвязь событий того года. Топонимика, логистика революционного Петрограда – тоже tabula rasa для большинства из нас. Мы посчитали нужным объединить все эти составляющие и пригласить к участию в проекте людей, формирующих историческое сознание. Они разработали авторские лекции о событиях каждого месяца 1917 года. таким образом, чтобы каждая из них была законченным сюжетом, на при этом становилась как бы мостиком к следующей».

Сайт проекта: petrograd1917.ru

Расписание

«Петроград 1917-го. Исторический календарь»

Исторические среды в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме

(январь – декабрь 2017 г.)

25 января. «Революция как предчувствие. Государство и общество между надеждой, отчаянием и реальностью». Лектор — Юрий Пивоваров, научный руководитель ИНИОН РАН, д.и.н., академик РАН.

22 февраля. «Дорогу женщине!». Петроградские работницы как искра февральской революции». Лектор — Юлия Демиденко, зам. директора по научной работе Государственного Музея истории СПб.

29 марта. «Давайте жить дружно. Месяц политической эйфории». Лектор Владлен Измозик, профессорСПбГУТим. М.А. Бонч-Бруевича, д.и.н.

26 апреля. «Послевкусие апрельского Первомая». Лектор — АлександрКалмыков, зав. научно-экспозиционным отделом ГМПИР, к.и.н.

31 мая. «Война за мир.Революция отвергает своих вождей». Лектор — Борис Ковалев, в.н.с. СПб ИИ РАН, д.и.н.

28 июня. «Роковой июнь. Накануне новых потрясений. «Есть такие партии»». Лектор — Сергей Фирсов, проф. СПбГУ, д.и.н.

26 июля. «Красный флаг над рейхстагом? Наступление российской армии и Июльский кризис». Лектор — Борис Колоницкий, проф. ЕУ в СПб, д.и.н.

30 августа. «От Государственного совещания до корниловского выступления: истощение контрреволюционных сил.» Лектор — Владимир Булдаков, г.н.с. ИРИ РАН, д.и.н.

27 сентября. «Накануне катастрофы», Лектор — Николай Смирнов, директор СПб ИИ РАН, д.и.н.

25 октября. «Россия между Смольным и Зимним». Лектор — Юлия Кантор, проф. РГПУ им. А.И.Герцена, д.и.н.

29 ноября. «Учредительное собрание – развилка российской истории?». Лектор -Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, к.и.н.

27 декабря. «Нет области, куда не должна вмешиваться ЧК». Лектор — Василий Христофоров, проф. РГГУ, д.ю.н., член-корреспондент РАН.

«100 лет спустя. Итоги». Круглый стол с участием лекторов.

Автор концепции и куратор проекта – Юлия Кантор.

Радио «Град Петров» — информационный партнер проекта «Петроград 1917. Исторический календарь».