Расстрельные ямы у Петропавловской крепости – итоги раскопок

АНОНС

22 и 29 июля 2017 г. в 21 час слушайте первую и вторую часть интервью с ученым секретарем Государственного музея истории Петербурга Ириной Александровной Карпенко.

В 2009 году на территории Заячьего острова, за пределами крепостных стен Петропавловской крепости, у Головкина бастиона были найдены расстрельные ямы.

Поскольку это произошло на музейной территории, то началась полноценная научная работа – к раскопкам приступили археологи, антропологи, историки.

Первой в декабре 2009 года была найдена «могила» 16 человек. Кости были извлечены из земли и встал вопрос – что это за захоронение?

Сегодня завершены все раскопки и все антропологические исследования.

Впереди — решение вопроса о захоронении и долгие, многолетние исследования, которые могут быть связаны и с нахождением новых документов, и с «узнаванием» лиц людей, которые планируется разместить на специальном сайте, посвященном этому историческому открытию.

Обо всем этом в программе «Встреча» рассказывает научный сотрудник музея, ученый секретарь, кандидат исторических наук Ирина Александровна Карпенко, которая все эти годы курирует все процессы, связанные с исследованием этой страшной находки, которая, скорее всего, относится к события столетней давности и является открытием новой страницы истории революции 1917 года:

11 могильных ям времен революции и гражданской войны.

«Это не место захоронения, это место убийства, оно, безусловно, заслуживает того, чтобы его отметить каким-то мемориальным знаком, но вопрос о захоронении этих людей должен решаться городскими властями отдельно».