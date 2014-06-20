Книга о священномученике Михаиле Чельцове «Мы вправе знать»

АНОНС

Программа Марины Лобановой

«Встреча»

Гость: Анатолий Васильевич Чельцов

Тема: третье издание книги «Мы вправе знать»

Эфир: 18 и 25 марта 2017 г., 21:00

Анатолий Васильевич Чельцов – доктор технических наук, член-корреспондент Метрологической Академии, родился в Ленинграде в 1939 году.

Внук новомученика.

Автор книги о своем деде – протоиерее Михаиле Чельцове.

В третьем издании книга «Мы вправе знать» значительно дополнилась вновь выявленными сведениями по истории семьи, древнего рода Чельцовых, сведениями о потомках.

Но эта книга – вклад не только в семейную историю, но и историю Церкви. Она рассказывает о выдающемся пастыре, святом мученике XX века протоиерее Михаиле Чельцове и тех церковных деятелях, с которыми его свела судьба.

О расстрелянном вместе с ним священнике Михаиле Николаевском, о мужестве родных и близких расстрелянного священника, о церковной жизни в дореволюционной и послереволюционной России, в столице Российской империи, и затем – в городе имени Ленина.

Священномученик Михаил был одним из крупнейших церковных деятелей своего времени, из семейной памяти о нем его образ предстает очень человечным и близким.

В нескольких программах внук святого – Анатолий Васильевич Чельцов – рассказывает о том, как, начиная с раннего детства, история его семьи и история православной России входила в его собственную жизнь.

В этом рассказе много удивительных подробностей, кроме того, открытия и встречи, находки новых документов продолжаются. И более того – каждый может принять участие в этом процессе возрождения памяти.

В передаче внук священномученика Михаила зачитывает документ, недавно обнаруженный в архиве слушательницей радио «Град Петров» Екатериной Чирковой – это объяснительная записка сына отца Михаила Семена в связи с тем, что его обвинили в том, что он скрывает свое происхождение. Из уст внука слова, за которые брат отца будет также лишен жизни, звучат особенно сильно.

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