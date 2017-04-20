«Чтобы понять русских рабочих, надо понять русских крестьян»

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АНОНС

Четверг, 9:00, повторение в пятницу, 14:30

Гость – Николай Васильевич Михайлов

Тема – Рабочие в России к 1917 году

Анонс лекции 21 апреля в рамках лектория к 100-летию 1917 года. Программу ведет М.Лобанова (полную версию беседы слушайте в рубрике «Встреча» 22 и 29 апреля 2017 г.)

Российская империя прекратила существование не в результате поражения в войне, а в результате рабочих манифестаций. А ведь рабочие в начале XX века составляли наименьшую часть в ряду разных сословных групп.

Почему рабочие вышли на улицы в 1917 году?

Как самая малочисленная часть российского общества, даже не оформившаяся в отдельное сословие, совершила такое глобальное изменение в огромном государстве с богатой культурной традицией и динамичным экономическим развитием?

Для ответа на этот вопрос нужно понять – кто такие русские рабочие в начале XX века.

Н.В. Михайлов подчеркивает, что в исторической науке долгое время было принято обособлять рабочий класс от крестьянства. Вслед за Лениным, рабочие считались «передовой» частью общества, а крестьяне – «мелкобуржуазным элементом». Однако, это представление далеко от действительности. И, тем не менее, именно рабочие, вышедшие на улицы Петрограда в феврале 1917 года, «перевернули» страницу истории России. Все остальные всего лишь или пытались бороться с этим, или присоединялись.

Самая актуальная сегодня тема, по мнению историка, это проявление архаического крестьянского сознания, с его общинным типом социального устройства и естественно-природным отношением к труду, которое так непримиримо контрастировало с новыми, «буржуазными» законами промышленного, экономического развития. Эту сторону, характеризующую русских рабочих в начале XX века, и сегодня мало кто изучает и анализирует.

Передача в нашем эфире предваряет встречу с историком в нашем лектории 21 апреля.

А полную запись беседы можно будет послушать в нашем эфире позднее, в рубрике «Встреча».

Открытый лекторий

«ЧЕЛОВЕК И ЛИЧНОСТЬ В ЭПОХУ КРИЗИСОВ И ПЕРЕМЕН: 1917 – 2017»

21 апреля

РАБОЧИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

Николай Васильевич Михайлов и Владимир Юрьевич Черняев

Седьмую лекцию в открытом лектории «Человек и личность в эпоху кризисов и перемен: 1917–2017» на тему «Рабочие Петрограда в революционных событиях 1917 года» прочтут кандидаты исторических наук Николай Васильевич Михайлов и Владимир Юрьевич Черняев, старшие научные сотрудники Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН. Лекция посвящена анализу роли и места рабочих в событиях Революции 1917 года. Речь пойдет о происхождении максималистских настроений и радикализма в рабочей среде, о разных видах рабочих организаций, о причинах сложных взаимоотношений фабрично-заводских комитетов с профессиональными союзами, о борьбе партий за влияние на рабочих и об участии рабочих в политической борьбе.

После лекции — ответы на вопросы и дискуссия.

Ведущий встречи — главный редактор радиостанции «Град Петров» протоиерей Александр Степанов.

Начало в 19:00. Вход свободный. Пожертвования приветствуются.

Адрес: наб. Лейтенанта Шмидта, 39, конференц-зал радиостанции «Град Петров».