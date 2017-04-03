Взрыв в метро 3 апреля 2017 г. Петербург скорбит

3 апреля 2017 г.

Санкт-Петербургская епархия окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших в метрополитене.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким пострадавших 3 апреля от взрывов в метрополитене северной столицы.

Сразу по получении информации об адресах больниц, куда отвозят раненых, в каждую из них будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим.

mitropolia.spb.ru

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Сегодня, 3 октября 2017 г., в Петербурге произошел взрыв в метро.

Есть погибшие, раненые. Что мы переживаем?

Предлагаем вспомнить о том, как переживалась трагедия с самолетом А321 в 2015 году.

АУДИО из архива радио «Град Петров». Прямой эфир 16 ноября 2015 г.

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Памяти погибших в результате теракта на самолете А321. В программе принимают участие протоиерей Максим Плетнев и протоиерей Георгий Пименов — священники, помогавшие родственникам, ожидавшим самолет в аэропорту и там узнавшим о трагедии.

Ведет передачу Марина Лобанова.

Что мы переживаем? Это скорбь, это сочувствие, и это страх.

Как, какими словами и действиями можно/нужно и как не нужно утешать родственников. Этому тоже надо учиться.

И другая тема – как побороть свой страх, когда живешь в мире, в котором так много терактов.

В этой передаче мы попросили поделиться своим опытом сопереживания и молитвенной помощи родственникам погибших двух священников – протоиерея Максима Плетнева и протоиерея Георгия Пименова.

Как была организована церковная поддержка родственников со стороны нашей митрополии? Где присутствовали священники? Что делали? Какое впечатление произвело участие в этом человеческом горе, нахождение среди многих людей, в жизни которых только что произошла страшная, внезапная утрата?

В завершение программы — несколько предложений. Мне кажется, что мы уже все с вами осознали, что мир изменился (как сказал Папа Римский, эти события, эти теракты – части третьей мировой войны). Когда-то, более 100 лет назад, мир сотрясал террор тех, кто готовил приход большевизма к власти, затем 70 лет террора в странах победившего большевизма. Сегодня – то же, но с другими названиями. Теракты будут происходить по всему миру, в них будут страдать и наши соотечественники. Можно было бы, признав факт того, что мир так изменился, что в нем такие опасности, создать фонд помощи жертвам и родственникам жертв терактов и катастроф. Мы бы понемножку, но регулярно жертвовали в своих приходах, и так бы пополнялся этот фонд, откуда, в случае беды, которая приходит внезапно, можно было бы брать средства на поддержку людей.

И второе предложение – мы видели, как люди не понимают, как им действовать, когда происходит теракт. Нам всем надо пройти какие-то курсы подготовки – что делать, как действовать, чтобы действительно помочь? Как вести себя в экстренных ситуациях? И как оказывать первую помощь. И как уже потом действовать, как помогать, как организовываться…