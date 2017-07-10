Возвращение к семейным истокам, или Родословные детективы

10 июля 2017 г.

Цикл программ Даниила Петрова, рассказывающий, как восстановить знание семейной истории после советского безвременья, вышел на дисках. Три диска под одной обложкой, 50 передач, более 30 часов звучания.

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В истории каждой семьи есть тайны. Путь к их разгадке аналогичен расследованию детективной истории. В истории страны, пережившей советский период, разгадывание запутанных сюжетов составляет для потомков саму материю родословных поисков. Отсюда родословную задачу надо ставить не просто в виде изучения семейного прошлого, а в форме возвращения к почти повсеместно в России утраченным семейным истокам. В СССР массово уничтожались государственные и семейные архивы, родственники переставали друг с другом общаться, опасаясь преследований со стороной власти; история предков переставала передаваться потомкам: это было слишком опасно, начало исчезать почитание и сбережение семейных реликвий. За «неправильных» предков могли исключить из ВУЗа, уволить с работы, посадить в тюрьму, лишить жизни. Отсюда – боязнь памяти о прошлом, со временем превращающаяся в безразличие.

Наши радиопрограммы преследуют две большие цели. Показать современникам то, что у них было украдено в советский период, – память об истории семьи. И подробно рассказать, как практически можно восстановить утраченное, открыть до сих пор тайное в истории предков, как итоги расследования родословного детектива могут быть сохранены для потомков и оформлены. Также как в уголовном розыске, помощниками родослову будут знания истории и законов, психологии и криминалистики, логики и других наук, без которых родословные загадки не разгадать. СССР породил под грифами секретности уникальные источники сведений о наших предках. Передачи изобилуют примерами, новейшими архивными данными, до этого не публиковавшимися. Многие из них рассекречены лишь по заявке автора этих радиопрограмм.

Даниил Петров

«Родословные детективы, или возвращение к семейным истокам»

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Идеологические предпосылки биографического геноцида в советский период.

1.2. Основы родословного поиска. С чего начинать поиск?

2.1. «Подмоченные автобиографии», «чистки» и проверки» как фактор родословных страхов советских граждан.

2.2. Беседы с людьми, общедоступные документы, печатные источники, полезные литература и сайты как источник родословных данных.

3.1. Советские спецслужбы на страже семейного прошлого граждан.

3.2. Основы поиска родословных данных в архивах.

4.1. Зачем советские граждане меняли свои биографии? Биография и место проживания в СССР.

4.2. Советы по родословным беседам с родственниками.

5.1. «Прошлое» как причина «настроений» (родословие советских граждан и подслушанное у них советской властью).

5.2. Советы по родословным беседам с родственниками и «всколыхивание» памяти. Видаки и послухи – носители родословных данных. Техника в помощь родослову.

6.1. «Бывшие люди». Отказ от предков, родственников и друзей в советской стране.

6.2. Поиск нужного архива в родословных поисках.

7.1. Заграничные связи – порок биографии советского подданного. Биография и выезд за границу.

7.2. Глубина родословного поиска, или кто мне родственник и что я хочу знать о нём?

8.1. Выдуманные биографии в советской России.

8.2. Метрические книги и документы ЗАГС как источник родословной информации.

9.1. Членство в партии и комсомоле как фактор родословных поисков.

9.2. Архивы учебных заведений и работодателей.

10.1. Лже-партийцы, или крайние проявления биографических фантазий советских граждан.

10.2. Недооценка партийных архивных фондов как источника родословных сведений.

11.1. 1936 год. Мнимый поворот от биографического геноцида в СССР.

11.2. Архивы о военной службе предков.

12.1. Национальность подданного – большой интерес советской власти.

12.2. Архивы спецслужб: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ.

13.1. Страх перед чужими биографиями в СССР как фактор родословного незнания в современной России.

13.2. Захоронения предков как источников родословных данных.

14.1. Уничтожение архивных документов в советский период и влияние этого на родословные поиски.

14.2. История других лиц (соседей, сослуживцев и пр.) как источник родословных данных.

15.1. Генеалогия под полузапретом в СССР и её раскрепощение в послесоветский период.

15.2. Иконы как источник родословных данных.

16.1. Выводы о результатах советского периода в области родословия.

16.2. Документальное подтверждение родства: юридические и практические советы.

17.1. Ничего интересного в роду у нас нет?

17.2. Ошибки в родословных данных в форме целенаправленной лжи.

18.1. Опыт других стран. Возрождение отечественного родословия с 1990-ых.

18.2. Ошибки в родословных данных в форме вынужденной лжи.

19.1. Попытка христианского обоснования родословных поисков. Скрытая боязнь смерти как препятствие родословию.

19.2. Ошибки в родословных данных в форме запамятования. Ошибки беспорядка.

20.1. Национальный вопрос в родословии, или «нет ни эллина, ни иудея …»

20.2. Ошибки в родословных данных в форме опечаток и описок. Специфика возможных ошибок метрических книг и документов ЗАГС.

21.1. Отношение к порочащим фактам биографий.

21.2. Ошибки в родословных данных в результате исторических и языковых разночтений.

22.1. Риски завтрашнего интереса (отложения) родословных поисков.

22.2. Влияние на родословные поиски неполного и предвзятого формирования архивных фондов в советский период.

23.1. Этические цели родословных поисков: не зазнаваться, не подражать во всём, но лучшему.

23.2. Публикации в газетах как источник родословных сведений.

24.1. Духовное родство – начинать ли поиск? (приёмные, крёстные дети и родители, отчимы и мачехи и пр.)

24.2. Кино-, фото-, телехроника как источник родословных данных. Дневники – бриллиант родословия. Семейные реликвии.

25.1. Родословные поиски, или перекрёсток генеалогии, биографики и других наук.

25.2. Родовые места: населённые пункты, дома и квартиры как источник родословных данных.

26.1. Родословие — трудолюбам и работодателям. Трудовые династии.

26.2. Названия мест (топонимы) в родословных поисках. Документы БТИ (ПИБ) в родословных поисках. Семейные адреса.

27.1. Наши подрядчики в области родословия.

27.2. Семейная «археология» в родословии: поиск вещей, связанных с историей предков. Потерянные, спрятанные и приспособленные вещи. Обойная «археология».

28.1. Базовые права родословного исследователя: анализ главных законов.

28.2. Биографии-прикрытия для секретных организаций в родословных поисках.

29.1. Государственная тайна на путях родословных исследователей.

29.2. Доносы как источник родословных данных.

30.1. Частная (семейная и личная) тайна на путях родословных поисков.

30.2. Что такое родословные детективы и как их расследовать?

31.1. История права на службе родословия: прикладное значение недействующих законов.

31.2. Как оформлять, использовать и сохранять найденное в родословных поисках.

32.1. Имена предка – зашифрованные родословные послания.

32.2. Как оформлять, использовать и сохранять найденное (продолжение). Родословное дерево. Электронные программы. Родословные росписи. Биографии и воспоминания.

33.1. Неунаследованные имена предков: семинарские и приютские фамилии. Смена имён. Революционные имена.

33.2. Как оформлять, использовать и сохранять найденное (продолжение). Ведение дневника. Маршруты родословных путешествий и экскурсий.

34.1. Русские отчества, дедичества фамилии и прозвища.

34.2. Как оформлять, использовать и сохранять найденное (продолжение). Семейная родословная библиотека.

35.1. Ограниченность возможности определения происхождения человека только по именам и фамилиям.

35.2. Как оформлять, использовать и сохранять найденное (продолжение). Семейный архив. Использование публичных архивов и баз данных. Захоронения предков. Завещание.

36.1. Неофициальные имена, прозвища, уличные фамилии.

36.2. Практические советы по использованию имени в родословных поисках.

37.1. «Коварство» тёзок в родословных поисках. Частые и редкие имена.

37.2. Стандартные сложности в родословных поисках. Пути их преодоления.

38.1. Резервные архивные источники в родословии. Поиск «утраченных» документов.

38.2. Нетрадиционные родословные архивные источники. Дореволюционные примеры.

39. Нетрадиционные родословные архивные источники: советские примеры. Расширенные характеристики и расширенные биографии в СССР. Сводки о движении преступности.

40. Нетрадиционные родословные архивные источники: советские примеры. Сводки о движении преступности (продолжение). Документы в религиозной сфере. Документы о текущих мероприятиях государства. Документы о советских безработных.

41. «Информации о настроениях» и т.п. как источник родословных данных, или подслушанные советской властью цитаты предков. Что подслушивали? Зачем? Кто и где подслушивал? Как искать документы о подслушанном?

42. Жизнь наших предков по данным косвенных источников, или ближайшая аналогия в родословных поисках.

43. Исторический антураж как источник сведений о прошлом рода. История семьи через атмосферу прошедшего времени, или более отдалённые аналогии.

44. Материалы перлюстрации, или тайное изучение властью писем и другой почтовой корреспонденции граждан как источник родословных данных. Особенности работы военной цензуры. Методика поиска данных перлюстрации, связанных с историей семьи.

45. Боевой путь предков в деталях. Бытовая изнанка боевого пути. Данные о раненых. Методика установления.

46. «Я убит подо Ржевом…»: поиск пропавших без вести воинов. Выявление данных о пленных и о живших в оккупации.

47. Проверка семейных историй и легенд. Методика установления их достоверности.

48. Проверка семейных историй и легенд (продолжение). Примеры советского периода.

49. Криминалистические и иные экспертизы в помощь родословам.

50.1. Особенности поиска родословных сведений по отдельным видам занятости.

50.2. Общие выводы по циклу передач. Семь призывов желающим и не желающим начать изучение истории своей семьи.

ВИДЕО

Встреча с автором цикла программ «Возвращение к семейным истокам, или Родословные детективы» Даниилом Викторовичем Петровым 23 ноября 2016 г. на тему «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ АРХИВОВ И СЕМЕЙНЫЕ ЗАГАДКИ»