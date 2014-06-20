«Вестник Православной инициативны» на радио «Град Петров»

В 2016 году радио «Град Петров» стало победителем конкурса «Православная инициатива» с проектом «Вестник Православной инициативны». Автор программы «Вестник Православной инициативны» Людмила Зотова создала цикл передач с участием победителей этого грантового конкурса. Радиожурналист Даниил Варламов подготовил серию репортажей о работе по воплощению в жизнь победивших в конкурсе проектов.

По словам координатора проекта Елены Мазуренко сотрудничество радио «Град Петров» и конкурса «Православная инициатива» оказалось очень плодотворным для всех участников. Организаторы грантового конкурса поддержали деятельность петербургской епархиальной радиостанции, в петербургском радиоэфире вышли интересные передачи.

Елена Мазуренко, директор по развитию радио «Град Петров»: «Мы с удовольствием примем участие в новом конкурсе «Православной инициативы» и готовы рассказывать об инновационных социальных, церковных проектах нашего региона, поддержанных этим грантовым конкурсом».

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 г. Инициатором и организатором конкурса выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. С 2010 г. реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Координационный комитет возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2013 г. организацию конкурса взял на себя фонд «Соработничество».

Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, обществом, бизнес-структурами и государством.