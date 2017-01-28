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Обновленное мобильное приложение Радио Град Петров

Уважаемые слушатели и посетители сайта Радио Град Петров.

Выложена новая версия мобильного приложения Радио Град Петров для Android. По техническим причинам не возможно сделать обновление уже установленного приложения, поэтому рекомендуем удалить старое и установить новое приложение. Из функций — полностью убрана реклама, добавлена поддержка планшетов, добавлен доступ к архиву вещания и программе передач, размер приложения уменьшен до 4 МБ. Cсылка для установки — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.radio.grad.petrov

Ваши комментарии/предложения можно оставлять в гостевой книге или через форму обратной связи http://www.grad-petrov.ru/contacts/, выбрав «задать вопрос техническому директору». Ждем от вас хороших отзывов и оценок на Google.Play!

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