Не назад, а вперед!

Три цитаты о понимании Священного Писания

из передач с участием архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

ТЕКСТ

Мы должны различать ту свободу, которая дана человеку в этом мире, которая была дана Адаму уже при его творении, и ту свободу, которая обещана нам в Иисусе Христе. Это разные совершенно вещи. Свобода этого мира – это свобода выбора, а свобода мира нового, Царствия Божия – это свобода абсолютная, это свобода Божественная. Это не свобода выбора, потому что свобода выбора еще не есть абсолютная свобода, когда уже задан какой-то выбор, значит, тебе уже что-то задано заранее: направо или налево, жизнь или смерть. Это свобода этого мира. Но ведь Христос нас не призывает назад. Это Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь», что по-еврейски означало «обратитесь, обратитесь к вере отцов, к вере Авраама», потому что вы уже «порождения ехиднины» и так далее. Ничего подобного ведь не говорит Иисус. Он говорит: «Следуйте за Мною». Не назад, а вперед! Не в рай Адама, а в Царствие Божие, где царит абсолютная свобода. Та, о которой говорит апостол Павел.

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С точки зрения эллинизма тело – это гроб, зло, а душа – это благо, это что-то божественное. Если тело – зло, а я уже верую в Бога и во Христа, то я каким-то образом избавляюсь от зла и перехожу в сферу добра, я живу весь в Духе Святом, во Христе, это вот этот мир весь погряз в телесном, а я-то весь уже в духовном и к телу не имею никакого отношения. Плевать мне на это тело, не хочу я иметь с ним ничего общего. Это гроб, из которого я давным-давно вырвался во Христа и в Святого Духа. Поэтому если тело идет пьянствовать куда-то, то пусть пьянствует, ему же хуже – скорее концы отдаст. Это же не я, а я-то во Христе! А это тело пьянствует. Тело пошло блудить, пусть блудит, ничего хорошего ему от этого не будет, состарится скорее. И так далее. Это полное пренебрежение к телесной жизни в смысле полной отдачи телесной жизни фактически. Таких дуалистов называли либертинистами (от слова «либертос» – свобода). Была и другая группа дуалистов, которые говорили: «Да, тело – это зло, а душа – это добро, и поэтому тело надо всячески подавлять». Это такой предельный аскетизм: как можно меньше есть, а если есть, то только какую-нибудь травку. Или секс – ну, у нас, конечно, секса нет вообще, полностью. Рожать детей? Да зачем? Это умножать скорби в этом мире, это связано с телесными отношениями – ни в коем случае. Жениться? Нет, нет, нет, скорее всего – разводиться. И так далее. Вот это такой предельный еретический аскетизм. Вот это два полюса, с которыми апостол Павел постоянно враждует в перовом послании к коринфянам. А вот в шестой главе он набрасывается на этих либертинистов и приводит в 12 стихе их лозунг: «Все мне позволено», и отвечает: «Но не все полезно. Ничто не должно обладать мною». Второй лозунг, который они приводят: «Пища для чрева, чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Что на это обращать внимание? Пища, питие, блуд – это все телесное, чепуха. Бог все это уничтожит». Павел этим возмущен и отвечает им (интересная параллель): «Тело – не для блуда, но для Господа. Господь не уничтожит, а воскресит нас, тело». Что не нравится Павлу, на что он обращает внимание? На то, что они представляют себе человека, как чрево, набитое пищей. Павел говорит: «Нет, человек – это не чрево, набитое пищей. Человек – это тело, целое. Конечно, чрево для пищи, пища для чрева, но целое тело не для пищи, оно было создано Богом для Самого Себя, для Бога, для Господа. И Господь с Небес сошел для тела, то есть человек для Бога, и Бог для человека, и Бог воскресил и Иисуса, и наши тела воскресит. Не уничтожит, как чрево, а воскресит, как тела. Здесь сталкиваются два совершенно разных мировоззрения, два совершенно разных взгляда на человека: эллинистический дуализм, человек – это чрево, от которого свободна душа, и Павлов, библейское понятие о человеке, человек – это целое, не делимое на каких-то два куска, на материю, на душу, или на три куска. Бог воскресит человека именно в его подлинной цельности, в теле.

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Как же надо относиться к государству? Как правило, ссылаются на слова апостола Павла из 13 главы Послания к Римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Противящийся же власти противится Божию установлению». На этот отрывок обычно опираются и ссылаются, как правило, сами власти, которые часто творят зло (ведь не все же власти творят одно только добро, часто бывают и злые законы, и бесчеловечные власти). А христианам они говорят: «Вот Священное Писание ведь вам говорит, чтобы вы нам были покорны. А если вы не покорны, то вы противитесь Божиему установлению». Какой-нибудь хан Батый начинает истреблять род христианский: «Покорными будьте, потому что сказано ведь в Священном Писании…» Конечно, это не так. Ну, конечно, это недопонимание слов апостола Павла и недопрочтение их.

Власть – не конкретно император, но власть вообще – римлянами считалась божественной. Власть не только «от Бога», но она сама по себе божественна. А власть – не божественна, она – служанка Божия (говорит апостол Павел римлянам). Она «под Богом». У нас переведено: «от Бога» – это «всякая власть под Богом». И далее в греческом тексте: «Ибо власть есть Божия рабыня тебе на добро». И дальше указано, в чем же состоит божественное благо, которое требует Бог от власти (ведь власть – Его рабыня, она должна подчиняться Богу): чтобы был порядок, справедливость, любовь – прежде всего. Именно поэтому, если власть хорошо справляется со своими обязанностями, данными ей от Бога, тогда и подати надо платить, и почитать ее. Но, а если власть плохая рабыня? Если она творит зло вместо добра?