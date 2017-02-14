Колонка главного редактора

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Фрагмент «Вечернего радиоканала»

Прямой эфир 3 февраля 2017 г., 17:00 — 20:00

АУДИО

Главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов ответил на вопрос слушателя, планируется ли создание мобильного приложения для IOS:

«Наверное, постепенно мы сделаем приложение и для IOS, но не в ближайшее время. Пока мы сделали приложение для Android».

Далее речь пошла о важнейших событиях жизни Русской Православной Церкви:

— Заседание Священного Синода 1 февраля 2017 года, посвященного 8-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

— Утвержден состав Оргкомитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Протоиерей Александр Степанов напомнил, что еще на Архиерейском Соборе 2011 года был принят документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», и привел цитаты из этого документа:

«Церковь считает своевременным возведение храмов и часовен в честь новомучеников и исповедников, особенно там, где они служили или пострадали.

…

Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании мемориальных досок, памятников, музеев и комплексов в местах служения, страдания, смерти и погребения новомучеников и исповедников, инициировать наименование в их честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо продолжать диалог с государством и разъяснительную работу в обществе для того, чтобы в названиях улиц и населенных пунктов не возвеличивались имена лиц, ответственных за организацию преследований и уничтожения неповинных людей, в том числе пострадавших за веру».

Реализуется ли церковное пожелание, «чтобы в названиях улиц и населенных пунктов не возвеличивались имена лиц, ответственных за организацию преследований и уничтожения неповинных людей»? Есть ли какие-то сдвиги в этом вопросе к началу столетия 1917 года?

Протоиерей Александр Степанов: «В Петербурге было убрано имя Робеспьера с набережной Невы. Но это – не наш злодей. А из наших – не убрано ни одного».

Для церковных средств массовой информации важен следующий пункт:

«Церковным средствам массовой информации рекомендуется уделять особое внимание подвигу новомучеников и исповедников. … Епархиальным средствам массовой информации необходимо уделять особое внимание публикации материалов, посвященных подвигу новомучеников и исповедников, в том числе размещая эти материалы на епархиальных сайтах».

Память о новомучениках связана с церковно-общественной деятельностью. В связи с этим в программе обсуждался и вопрос о ситуации с передачей Исаакиевского собора Церкви.

«Передача храма Церкви – это всегда благое дело и совершенно естественное дело, в котором как раз и выражается восстановление справедливости, которая сто лет назад была так жестоко попрана», – отметил прот. Александр Степанов.

В сложившейся ситуации нельзя не увидеть серьезную проблему, ведь прошли акции протеста против передачи собора.

«Но надо быть очень осторожными в том, чтобы кто-то в результате наших действий не оказался задетым, обиженным, агрессивно настроенным. Потому что это всё падает в копилку будущего нашей Церкви, – высказался отец Александр. Церковь должна стремиться привлекать к себе, а не отторгать от себя. Задумаемся об этом. Меня очень радует решение нашей епархии не проводить крестный ход как «антимитинг» в поддержку передачи собора. Крестный ход – не для того, чтобы показать, что нас больше, что мы сильнее. Мы должны думать о том, что в сердцах людей. Задача Церкви – попечение о душах. И вот такая позиция нашего священноначалия – не проводить ответных акций, не усугублять это противостояние – очень христианская позиция».