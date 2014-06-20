Анонсы ближайших мероприятий в нашем лектории

Дорогие друзья радио «Град Петров»!

Приглашаем вас на наши встречи, которые состоятся 19 и 21 апреля и 3 и 10 мая 2017 г.

19 апреля, среда

«ЩЕДРАЯ СРЕДА»

Протоиерей Александр Рябков

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Сегодня даже люди, проживающие в провинции, не помнят тех традиций, которыми был наполнен быт их предков. Жители крупных городов тем более далеки от каких-либо этнографических знаний о прошлом наших прадедов. Наши современники имеют большие возможности для глубокого познания богословских смыслов церковных постов и праздников. Но знание народного фольклора, обычаев и обрядов, при всей их кажущейся примитивности, дает нам информацию о том, как эти глубокие богословские истины усваивались в среде простонародья. К сожалению, бывало и так, что они растворялись без следа в стихии народной обрядности. Но и при всей кажущейся плачевности данного состояния, в сельских традициях прошлого можно увидеть тягу к высоким идеалам духовности у крестьянства, которое эти идеалы просто приспосабливало к своему пониманию.

21 апреля, пятница

ЛЕКТОРИЙ «1917 – 2017»

Лекция седьмая:

РАБОЧИЕ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА

Российская империя прекратила существование не в результате поражения в войне, а в результате рабочих манифестаций. А ведь рабочие в начале 20 века составляли наименьшую часть в ряду разных сословных групп. Почему рабочие вышли на улицы в 1917 году? Как самая малочисленная часть российского общества, даже не оформившаяся в отдельное сословие, совершила такое глобальное изменение в огромном государстве с богатой культурной традицией и динамичным экономическим развитием?

Приглашенные лекторы — научные сотрудники Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Николай Васильевич Михайлов и Владимир Юрьевич Черняев.

После лекции – ответы на вопросы и дискуссия, в которой могут принять участие все пришедшие. Ведущий встречи – протоиерей Александр Степанов.

3 мая, среда

«ЩЕДРАЯ СРЕДА»

Пасхальный концерт духовных песнопений

ОТ ВИЗАНТИИ ДО ДРЕВНЕЙ РУСИ

с комментариями протоиерея Виталия Головатенко

10 мая, среда

«ЩЕДРАЯ СРЕДА»

Анатолий Васильевич Чельцов

СУДЬБА И СЕМЬЯ ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЧЕЛЬЦОВА

Наш гость расскажет о том, как в семье сохранялась память о расстрелянном деде – священнике. Как сохранились письма и очерки отца Михаила, изданные потом в знаменитой книге «Воспоминания смертника о пережитом». Протоиерей Михаил Чельцов – один из самых значимых петроградских церковных деятелей, ближайший сподвижник митрополита Петроградского Вениамина, расстрелянного в 1922 году. Его внук, Анатолий Васильевич Чельцов – доктор технических наук, член-корреспондент Метрологической Академии, родившийся в Ленинграде в 1939 году, расскажет, как много удалось узнать о своем деде и истории его семьи за последние годы. На примере поисков сведений о святых новомучениках, мы можем научиться искать сведения и о нашей семейной истории. На встрече можно будет приобрести книгу о священномученике Михаиле Чельцове «Мы вправе знать» и получить автограф ее автора – внука расстрелянного священника.

Встречи проходят по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Ближайшая станция метро – «Василеостровская».

Начало в 19 часов.

Будем благодарны за ваши пожертвования!

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ МОЖНО ЗДЕСЬ

Расписание лектория «Щедрая среда»

Расписание лектория «1917 — 2017»