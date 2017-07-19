Мемуары Первой мировой войны

АНОНС

Мемуары Первой мировой войны

В цикле 33 передачи

С 1 августа 2017 г., ежедневно, в 0:30

1 августа 1914 года началась Великая война. Столетие ее начала было отмечено множеством мероприятий. Но вот мы подходим к дате окончания войны, столетие этого события весь мир будет отмечать в 2018 году. В случае с Первой мировой в России легче вспоминать о начале войны, а не о ее окончании, но традиционно дата окончания войны считается более важной, эта дата заставляет подвести итоги и осмыслить полученный опыт.

В эфире радио «Град Петров» под общим заголовком «Мемуары Первой мировой войны» выйдет цикл программ по мемуарам Эрнста Юнгера «В стальных грозах» и Федора Степуна «Из писем прапорщика-артиллериста»

АУДИО

О проекте «Мемуары Первой мировой войны» на радио «Град Петров» слушайте также «круглый стол», в котором принимают участие преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак и протоиерей Александр Рябков.

Эрнст Юнгер

«В стальных грозах»

Читает Александр Ратников

Книга «В стальных грозах» по праву считается самым сильным текстом о Первой мировой войне. Изданные практически сразу по окончании Великой войны воспоминания Эрнста Юнгера, представляющие из себя обработанные фронтовые дневниковые записи, выдержали множество переизданий и неизменно пользовались огромной популярностью.

Первую мировую войну никто из современников «Первой» не называл, а называли ее словом, которое как бы подразумевало не только грандиозность, но и единственность: Великая. Если бы она и осталась единственной, то, вероятно, книга Юнгера «В стальных грозах» так и осталась бы самым сильным произведением на военную тему.

Но за Первой мировой, потрясшей воображение современников, последовала Вторая, затмившая все человеческие переживания и вызвавшая не только культурный перелом в европейской цивилизации, но и слом национальных менталитетов.

А ведь именно этот акцент так хорошо чувствуется в книге Юнгера – войну описывает не только представитель высокой европейской культуры (автор – известный писатель и философ), но и немец, и он чувствует войну только так, как может чувствовать ее немецкий менталитет. Совсем иначе чувствует войну представитель любой другой из участвующих сторон, будь то англичанин, француз, русский. Но такие нюансы были возможны только до появления нацизма, который в вихре мировой войны, которая так сильно будет отличаться от «Первой», начал как бы стирание акцентированного многоцветия европейских национальных культур, и эти раны не заживут, вероятно, уже никогда.

Но молодой офицер Эрнст Юнгер пока этого не знает. Он храбр и верен долгу. И видит то же в своих соотечественниках.

Автор мемуаров участвовал в военных действиях на Западном фронте с декабря 1914 по ноябрь 1918 г., был в нескольких великих сражениях – Сомма, Пашендаль, Камбре, Весеннее наступление, Августовское наступление. Получил 14 ранений. Награжден Железным крестом и Рыцарским крестом Ордена дома Гогенцоллернов. За подвиг, совершенный уже в конце войны, в августе 1918 г., когда лейтенант Юнгер, имея сквозное ранение в грудь, спас свою роту от окружения, был награжден высшей военной наградой Кайзеровской Германии – орденом «За заслуги».

Скончался Эрнст Юнгер в 1998 году в возрасте 102 лет.

Федор Августович Степун

Из писем прапорщика-артиллериста

Читает Александр Крупинин

Великую войну осмысляет выдающийся русский философ Федор Августович Степун. Как и в мемуарах Эрнста Юнгера «В стальных грозах», это взгляд на войну очевидца и участника событий.

Мемуары Федора Августовича Степуна многим похожи на книгу Юнгера: автор – столь же известный в будущем философ, текст – столь же популярен и также издан «по горячим следам». Есть и еще одно сходство – Федор Августович тоже немец. Но немец русский. Его отец происходит из Восточной Пруссии, а мать – из шведско-финского рода. Но вот парадокс: известно, что никто так не мог выразить своеобразие русскости, как выходцы из других наций (вспомним «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, сына обрусевшего датчанина).

Однако мемуары, точнее, письма Федора Августовича Степуна резко контрастируют с такими же «зарисовками с натуры» Эрнста Юнгера не подмеченными обстоятельствами войны, а отношением к ней, восприятием ее. Можно подумать, что немцы – все сплошь воинственны, включая и обывателей, а русские – все сплошь пацифисты, не исключая и профессиональных военных. Но это было бы слишком поверхностное суждение. Оба автора знакомы со славой войны, с благородством, так остро очерченным в военное время, с подвигом, доблестью и самопожертвованием.

Степун предлагает нам погружение в душу воюющей Российской империи – в душу офицеров, солдат, в душу событий, в душу окружающего быта и природы. Тексты Степуна отличает осмысление бессмысленности войны и, одновременно, бесчестности не воевать или проявлять малодушие на войне, его осмысление вдохновлено характерной русской меланхолией, сочетающей лиричность на фоне грозных событий современности и обострение до предела нравственных дилемм.

Мемуары представляют войну с 1914 до 1917 года и заканчиваются описанием восприятия в действующей армии новостей о революции в Петрограде: «Писать дальше не могу. Сейчас приехал командир из лазарета и прислал за мной своего денщика, который утверждает, что будто есть сведения, что в Петрограде революция… О если бы это оказалось правдой!».

Скончался Федор Августович Степун в 1965 году в возрасте 81 года, пережив высылку в эмиграцию в 1922 году в числе видных деятелей русской интеллигенции. В 1947 году он возглавил кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете. Его воспоминания-размышления «Бывшее и несбывшееся» считаются одной из самых глубоких книг, осмысляющих судьбу России и революцию 1917 года.