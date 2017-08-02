«Русская литература воспитывает чувство собственного достоинства»

Телеканал «Санкт-Петербург»

Программа «Проект 2015»

Тема – «Пересмотреть классику»

Ведущий – Михаил Титов

Прямой эфир 2 августа 2017 г.

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Гости программы «Проект 2015», в числе которых был главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов, отвечали на вопросы ведущего Михаила Титова и обсуждали новые предложения по изменению программы по изучению литературы в школе и предлагаемых способах ее преподавания.

Протоиерей Александр Степанов:

«Какие качества воспитывает в человеке русская литература? Это, прежде всего, чувство собственного достоинства. Это определенная независимость. Это внутренняя свобода человека, который не боится высказать то, что он хочет. И если говорить о том, как сочетать то, чему учит литература с нашей сегодняшней жизнью, то, я думаю, это будет создавать определенные трудности. И когда сегодня чиновники самого высокого уровня ратуют за изучение русской литературы, они ратуют за воспитание людей, которые будут критически относиться к действительности и к тому, что они говорят».

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