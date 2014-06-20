Рождественская ярмарка радио «Град Петров» – 2016

НОВОСТИ РАДИО «ГРАД ПЕТРОВ»

Объявлен сбор пожертвований на ежегодную благотворительную ярмарку в поддержку вещания нашей радиостанции

24 декабря 2016 г. состоится ежегодная Рождественская благотворительная ярмарка радио «Град Петров».

Если вы, дорогие друзья, можете пожертвовать для нашей ярмарки духовную и классическую литературу, украшения, рождественские сувениры, мы ждём вас по рабочим дням с 10 до 19 часов в нашей редакции по адресу наб.Лейтенанта Шмидта 39. Справки по телефону 328 29 32.

Обращаем внимание наших слушателей и жертвователей на то, что мы НЕ принимаем иконы, церковную утварь и сувениры с церковной символикой.

Мы будем сердечно благодарны вам за помощь и поддержку!

На нашей ярмарке вы сможете приобрести наши аудиодиски (в том числе записать на диск передачи по вашему выбору), книги, елочные игрушки, рождественские сувениры, и многие другие красивые и уникальные вещи из петербургских домов наших слушателей.

Любую интересующую передачу на нашей ярмарке вы сможете получить на диске в течение часа.

В программе нашей ярмарки:

– встречи с авторами радио;

– экскурсии по нашему «Дому радио»;

– беспроигрышная лотерея.

И, конечно, будет работать буфет, где можно выпить чаю с пряниками, угоститься горячей картошкой с постными разносолами.

Откроется наша ярмарка благодарственным молебном, который начнется в 11 часов.

Приходите на нашу ярмарку 24 декабря, в субботу, по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39.

Ярмарка будет работать с 11 до 17 часов.

Пожертвования (вещи и книги) на ярмарку мы принимаем с 31 октября по 23 декабря у нас в редакции по будним дням с 10 до 22 часов.