Пасхальное послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ВАРСОНОФИЯ, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, управляющего делами Московской Патриархии, духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии

«Пасха священная нам днесь показася. Пасха нова, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель» (Стихиры Пасхи)

Возлюбленные о Господе преосвященные владыки, всечестные отцы, братья и сестры!

Ликуя с небом и землею, весь благодарный христианский род прославляет в эту светоносную ночь священную Тайну нашего избавления от смерти и воспевает идущие из глубины сердца песнопения воскресшему Господу нашему Иисусу Христу!

И к вам, дорогие владыки, отцы, братия и сестры, начиная с этой ночи, обращаю свое первое в 2017 году пасхальное приветствие с Праздником Праздников и Торжеством из Тор­жеств — Пасхой Христовой, в двух словах несущее глубину апостольской вести, уже два тысячелетия зажигающей сердца людей любовью к Богу:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Каждого из нас, принявших Его спасительное Имя в святом Крещении, Христос избавляет от греха, проклятия и смерти. (Еф. 1,7; Гал. 3,13). Милосердный Бог не возгнушался стать причастным «плоти и крови», родиться на земле, чтобы «смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).

Но это не значит, что нам самим уже не надо трудиться. Принять Божественный Дар можно лишь преображая свою жизнь.

Это преображение заключается и во внешнем, и во внутреннем. Надо стремиться чаще ходить в храм и молиться. При этом не забывать, что храм, пост и молитва — это благодатная помощь всем нам в том, чтобы научиться видеть скорби и радости, ну́жды и проблемы окружающих нас людей. Чтобы научиться выходить за пределы эгоистической ограниченности и, подобно Христу, становиться источником духовного света и радости для людей.

Именно в этом ценность каждого православного храма — это место духовного просвещения и исцеления. Поэтому надо с особой заботой и вниманием относиться к храмам Божиим.

Здесь радость о Христе воскресшем примиряет спорящих и враждующих, позволяет понять беспокойство и нужды друг друга, принять взвешенные и достойные решения. Сохраним верность Господу, Который со временем уврачует все распри и беспокойные сердца, посрамляя диавола, побежденного ныне Крестом Христовым и светлым Воскресением!

В эти пасхальные дни, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я молитвенно желаю всем спасения души, телесного здравия, радости и мудрости, чтобы после сорока́ дней спасительного воздержания Великого поста не потерять приобретенный опыт соумирания со Христом, не растратить в суете духовную радость.

Особо вспоминая в этом году подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, многие из которых взошли на свой крестный путь здесь, в Санкт-Петербурге, обратимся к ним с истовой молитвой о даровании всем нам мира и мудрости. Приложим все усилия, чтобы о духовном подвиге наших соотечественников узнали современники, чтобы жители России не повторили ошибок, которые потрясли наше Отечество сто лет назад.

Пасха — это поддержка наших душевных сил, начало нового литургического года, вдохновение всем на достойный труд там, где поставил каждого из нас промысл Божий. Потрудимся же в главном — очистим от грехов образ Божий в самих себе, чтобы каждый человек, взирая на нас, мог видеть не наши немощи и недостатки, а светоносный и любящий Лик Воскресшего Господа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Господе,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,

управляющий делами Московской Патриархии

Санкт-Петербург, Пасха Христова, 2017 год