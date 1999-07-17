17 июля – 99 лет убийству в Ипатьевском доме в Екатеринбурге

Программы из архива радио «Град Петров»

АУДИО

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Николая II и их слуги были жестоко убиты в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Бессудная расправа над семьей, в том числе над 13-летним Алексеем, совершена большевиками тайно, тела были подвергнуты глумлению, раздеты, разрублены, облиты кислотой… В газетах большевики объявили о расстреле только Николая II. Действительные обстоятельства выходящей за рамки человеческого понимания расправы стали известны благодаря произведенному по приказу адмирала Колчака следствию. Белая армия ненадолго заняла Екатеринбург и мир узнал о чудовищном преступлении.

Список жертв (семь членов Царской семьи, врач и трое слуг):

Николай Александрович, 50 лет

Александра Фёдоровна, 46 лет

Ольга, 22 года

Татьяна, 21 год

Мария, 19 лет

Анастасия, 17 лет

Алексей, 13 лет

Евгений Боткин, лейб-медик

Иван Харитонов, повар

Алексей Трупп, камердинер

Анна Демидова, горничная

Канонизация Царской семьи. Протоиерей Георгий Митрофанов:

Реабилитация Николая II в 2008 году. Протоиерей Георгий Митрофанов:

Сергей Фирсов о книге «Царственные страстотерпцы»:

Андрей Мартынов о книге «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг»:

Алексей Казаков об истории дома Ипатьева:

Сергей Фирсов о Николае II:

Протоиерей Георгий Митрофанов о Николае II: