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  3. 17 июля – 99 лет убийству в Ипатьевском доме в Екатеринбурге

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17 июля – 99 лет убийству в Ипатьевском доме в Екатеринбурге

Программы из архива радио «Град Петров»

АУДИО

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Николая II и их слуги были жестоко убиты в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Бессудная расправа над семьей, в том числе над 13-летним Алексеем, совершена большевиками тайно, тела были подвергнуты глумлению, раздеты, разрублены, облиты кислотой… В газетах большевики объявили о расстреле только Николая II. Действительные обстоятельства выходящей за рамки человеческого понимания расправы стали известны благодаря произведенному по приказу адмирала Колчака следствию. Белая армия ненадолго заняла Екатеринбург и мир узнал о чудовищном преступлении.

Список жертв (семь членов Царской семьи, врач и трое слуг):

Николай Александрович, 50 лет
Александра Фёдоровна, 46 лет
Ольга, 22 года
Татьяна, 21 год
Мария, 19 лет
Анастасия, 17 лет
Алексей, 13 лет
Евгений Боткин, лейб-медик
Иван Харитонов, повар
Алексей Трупп, камердинер
Анна Демидова, горничная

 

Канонизация Царской семьи. Протоиерей Георгий Митрофанов:

 

Реабилитация Николая II в 2008 году. Протоиерей Георгий Митрофанов:

 

Сергей Фирсов о книге «Царственные страстотерпцы»:

 

Андрей Мартынов о книге «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг»:

 

Алексей Казаков об истории дома Ипатьева:

 

 

Сергей Фирсов о Николае II:

 

Протоиерей Георгий Митрофанов о Николае II:

 

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