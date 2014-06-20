Слушайте на этой неделе

АНОНСЫ

Слушайте в нашем эфире и в Архиве вещания на сайте

Очень рекомендуем нашим слушателям, интересующимся историей России, цикл исторических лекций протоиерея Георгия Митрофанова «Россия под скипетром Романовых: преобразованная, но не преображенная страна», прочитанный в Феодоровском соборе (храм построен к 300-летию Дома Романовых). Особенно актуально в год 100-летия 1917 года прослушать последнюю, пятую беседу, посвященную последнему российскому государю – Николаю II. Эта лекция озаглавлена автором «Между сциллой охранительства и харибдой революции».

В Архиве вещания:

14 марта 2017, 17:10. «Уроки истории». Романовские вечера. Царь Алексей Михайлович. Программу ведёт протоиерей Георгий Митрофанов

15 марта 2017, 17:10. «Уроки истории». Романовские вечера. Пётр I. Программу ведёт протоиерей Георгий Митрофанов

16 марта 2017, 17:10. «Уроки истории». Романовские вечера. Екатерина II. Программу ведёт протоиерей Георгий Митрофанов

20 марта 2017, 17:10. «Уроки истории». Романовские вечера. Александр II. Беседа протоиерея Георгия Митрофанова

21 марта 2017, 17:10. «Уроки истории». Романовские вечера. Николай II. Беседа протоиерея Георгия Митрофанова

В продолжение бесед о династии Романовых прозвучит цикл программ, записанных в студии радио «Град Петров» и посвященных Февральской революции.

С 22 марта (среда) слушайте в рубрике «Уроки истории» (эта рубрика в нашем эфире – с понедельника по четверг, в 17:10) цикл «круглых столов» с участием протоиерея Георгия Митрофанова, Кирилла Михайловича Александрова и Сергея Александровича Манькова. В цикле 4 передачи. Темой для бесед стал не только юбилей Февральской революции, но и знаменитая статья Александра Исаевича Солженицына «Размышления над Февральской революцией».

С 20 марта 2017 г., 7:30, ежедневно, кроме воскресенья, в рубрике «Голос Православия» слушайте передачи по страницам книги протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти».

На сайте:

В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак сравнивает две публикации протопресвитера Александра Шмемана – «Литургия смерти и современная культура» и «Свобода и Предание в Церкви». АУДИО

С 26 марта – по воскресеньям в 9.00 – не раз звучавшие в нашем эфире, но каждый раз находящие отклик у слушателей – в рубрике «Беседы пастыря» слушайте беседы митрополита Сурожского Антония «О вере».

В столетний юбилей 1917 года предлагаем побывать с радиоэкскурсией в единственном в России музеефицированном объекте ГУЛАГа – лагере «Пермь-36». Три передачи Екатерины Степановой выйдут в рубрике «Радиоэкскусрии» с 26 марта. Слушайте по воскресеньям в 14:30, с повторением по вторникам в 9:00. Программы озаглавлены «Пермь-36. Зона особого режима».

30 марта – день рождения И.С. Баха. В 21:40 в рубрике «Антология христианской музыкальной культуры» слушайте программу музыкального редактора радио «Град Петров» Ольги Суровегиной, посвященную музыке великого композитора.

С 1 апреля, по субботам, в 17:10, в рубрике «Музыка православных храмов» слушайте цикл программ Людмилы Зотовой с участием протоиерея Виталия Головатенко «Беседы о православных песнопениях».

Со 2 апреля 2017 года (ежедневно, в 14:00) в рубрике «Литературные чтения» слушайте чтение повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Читает народный артист России Георгий Корольчук.

СКАЧАТЬ АУДИО

Чтения в исполнении Георгия Корольчука на «Сервисе скачиваний».