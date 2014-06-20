Парижские лекции протопресвитера Алексия Князева по Ветхому Завету

«Голос Православия»

Протопресвитер Алексий Князев

Лекции по Ветхому Завету

С 22 января 2017 г., ежедневно, 22:30

Беседы о Ветхом Завете протопресвитера Алексия Князева – это уникальный материал, представляющий собой цикл лекций, некогда прочитанный в знаменитом Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.

Ветхий Завет был основным предметом преподавания протопресвитера Алексия Князева, многолетнего профессора, а затем ректора института. Те, кому удалось стать слушателями этого курса, отмечали, что отец Алексий, помещая каждую книгу Библии в ее исторические рамки, при этом особенно заботился о том, чтобы выявить значение этой книги для современного читателя, а также литургическое употребление данных текстов Священного Писания. Протопресвитер Борис Бобринский, профессор и декан Свято-Сергиевского института, так характеризует деятельность отца Алексия по изучению и преподаванию Ветхого Завета: «В наших глазах он действительно представлял собой образ пророка, возвещающего Слово Божие с силою… Он любил говорить о себе: «Я – муж брани», как пророки. Его видение Библии определялось его способностью превосходить буквальную интерпретацию текста, выявляя богословский, духовный смысл библейского откровения…»

Цикл лекций протопресвитера Алексия Князева был практически полностью восстановлен благодаря кропотливым трудам сотрудников радиостанции «Голос Православия». Найденные в архивах Свято-Сергиевского института рукописи конспектов и текстов лекций были записаны дикторами радиостанции, и отныне каждый из нас может стать слушателем этого уникального курса лекций.