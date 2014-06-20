«Книги, люди, судьбы». Страницы истории Российской национальной библиотеки

АНОНС

Программа Ольги Суровегиной

Об истории Публичной библиотеки (РНБ) рассказывает Людмила Вольфцун

Слушайте с 7 марта 2017 года по вторникам, в 16:10

«…Ты проходишь по Невскому – и у тебя дух захватывает от того, что вот здесь, на углу Садовой, стоит такое здание, в котором весь цвет российской культуры, которое есть средоточие всего того, что было собрано веками, средоточие знаний и талантов…»

Публичная библиотека, ныне Российская национальная – это особое явление в жизни Санкт-Петербурга, это то подлинное сокровище, без которого не представить наш город – так же, как без Эрмитажа, без Русского музея, без Мариинского театра…

«Книги, люди, судьбы» – так назван цикл передач, посвященный истории Российской национальной библиотеки.

Рассказывает старший научный сотрудник отдела истории РНБ, кандидат исторических наук Людмила Борисовна Вольфцун. Программы ведёт Ольга Суровегина.