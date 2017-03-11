История российской государственности: Россия на пути к Смутному времени

Рубрика «Лекторий»
Кирилл Михайлович Александров
«История российской государственности»
АНОНС
По средам в 21:40, повторение в четверг в 15:10
Цикл лекций кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова посвящен не только основным вехам в истории России, но и характеристике ее наиболее значимых личностей, тем или иным образом оказавших влияние на ее становление. Особое место в своих лекциях Кирилл Михайлович уделяет развитию чувства гражданственности, которое то поднималось на высочайший уровень, то почти угасало в различные периоды жизни страны.
Слушайте весной 2017 г. — Россия на пути к Смутному времени.
15 марта, 21:40
Царствование Феодора Иоанновича. Противостояние Шуйских и Годунова
22 марта, 21:40
Учреждение патриаршества. Новая Ливонская война
29 марта, 21:40
Гибель царевича Димитрия
Слушайте в апреле: «Царствование Бориса Годунова».
Слушайте в мае-июне: «История Смутного времени».
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Часть 1. От основания русского государства до Василия III
Часть 2. От Ивана Грозного до окончания Смутного времени
Часть 3. От начала царствования династии Романовых до Петра Великого
Слушайте в Архиве вещания:
«История правления Ивана Грозного»
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 54: Суд над митрополитом Филиппом. Разгром Новгорода
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 55: Период Большого террора (1567-1570 гг.)
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 56: Конец опричнины. Победа над крымским ханом Девлет-Гиреем (1572 г.)
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 57: Правление Симеона Бекбулатовича. Семь браков Ивана Грозного
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 58: Ливонская война и ее результаты
15:10 История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 59: Иван Грозный убивает своего сына. Смерть тирана. Освоение Сибири
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