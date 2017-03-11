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История российской государственности: Россия на пути к Смутному времени

Рубрика «Лекторий»

Кирилл Михайлович Александров

«История российской государственности»

АНОНС

По средам в 21:40, повторение в четверг в 15:10

 

Цикл лекций кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова посвящен не только основным вехам в истории России, но и характеристике ее наиболее значимых личностей, тем или иным образом оказавших влияние на ее становление. Особое место в своих лекциях Кирилл Михайлович уделяет развитию чувства гражданственности, которое то поднималось на высочайший уровень, то почти угасало в различные периоды жизни страны.

Слушайте весной 2017 г. — Россия на пути к Смутному времени.

15 марта, 21:40
Царствование Феодора Иоанновича. Противостояние Шуйских и Годунова

22 марта, 21:40
Учреждение патриаршества. Новая Ливонская война

29 марта, 21:40
Гибель царевича Димитрия

 

 

Слушайте в апреле: «Царствование Бориса Годунова».

Слушайте в мае-июне: «История Смутного времени».

 

Скачать весь цикл передач на Сервисе скачиваний:

Часть 1. От основания русского государства до Василия III

Часть 2. От Ивана Грозного до окончания Смутного времени

Часть 3. От начала царствования династии Романовых до Петра Великого

 


 

Слушайте в Архиве вещания:

«История правления Ивана Грозного»

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 54: Суд над митрополитом Филиппом. Разгром Новгорода

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 55: Период Большого террора (1567-1570 гг.)

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 56: Конец опричнины. Победа над крымским ханом Девлет-Гиреем (1572 г.)

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 57: Правление Симеона Бекбулатовича. Семь браков Ивана Грозного

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 58: Ливонская война и ее результаты

15:10   История России. Беседа историка К.Александрова. Передача 59: Иван Грозный убивает своего сына. Смерть тирана. Освоение Сибири

 

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