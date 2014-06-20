Биографии XX века из первых уст

Программа Людмилы Зотовой

«Россия. Век ХХ»

Воспоминания Роберта Давидовича Ребера

С 14 июля 2017 г., по пятницам, в 19:15

АНОНС

Царская Россия долгое время оставалась привлекательной для иностранцев. Немцы, итальянцы, французы, швейцарцы в разные времена стремились поселиться в огромной, стремительно развивающейся стране и открыть свое дело, применяя свои навыки и таланы. Осваивая язык и культуру новой Родины, они охотно ассимилировали в русское общество, а их потомки, по сути, становились русскими, сохраняя иностранные имена и некоторые особенности и традиции предков. Но грянул 1917-й год, и жизнь русских иностранцев изменила свой ход.

Роберт Давидович Ребер, швейцарец по происхождению, делится историей своей семьи, тесно вплетенной в историю России. В 1938 году его вынудили переселиться в Швейцарию вместе с женой и малолетней дочерью. Воспоминания о потерянной Родине он сделал в 70-е годы ХХ века уже в Берне, решив рассказать своей дочери, Наталье Ребер, о том, как жили их обрусевшие предки.

Вместе с Робертом Давидовичем мы проходим через жизнь русской помещичьей усадьбы, узнаем об особенностях обучения в немецких гимназиях Петершуле и Аннешуле, погружаемся в атмосферу начинавшейся революционной смуты, узнаем о вузах и молодых выпускниках послереволюционного Ленинграда.

Красивый русский язык, умение изложить основную мысль, обогатив ее массой бытовых подробностей, делают рассказ автора удивительно интересным, захватывающим, несмотря на некоторые технические проблемы звука, связанные с долгим хранением магнитной ленты.

Над передачами работали редактор Людмила Зотова, звукооператоры Иван Теплов и Татьяна Брашнина.

Воспоминания Роберта Ребера в цикле «Россия. Век ХХ» слушайте по пятницам, 19.15; повтор в субботу – в 17.00. Первая передача прозвучит 14 июля.

Беседа с Натальей Робертовной Ребер

Воспоминания Натальи Алексеевны Ребер