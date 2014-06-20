АНОНС: В рубрике «Детям» слушайте «Кладовую солнца» Михаила Пришвина

«Детям»

М.М. Пришвин

«Кладовая солнца», сказка-быль

Читает Ольга Николаевна Волынкина

В оформлении использована музыка А.К. Глазунова

(«Пастораль», Концерт-баллада)

4 передачи

Слушайте с 24 апреля 2017 г. ежедневно 16.40

6+

Михаил Пришвин написал «Кладовую солнца» в 1945 году буквально за один месяц для конкурса, объявленного Министерством просвещения РСФСР, и получил первую премию. По всей видимости, он давно вынашивал ее замысел. Валерия Пришвина вспоминает, что «ещё в 1940 году автор говорил о своём намерении работать над рассказом о том, как поссорились двое детей и как пошли они двумя разделившимися дорогами, не зная, что в лесу сплошь да рядом такие дороги-обходы снова соединяются в одну общую. Дети встретились, и дорога сама их примирила».

У Пришвина простая история, основанная на реальных событиях превращается в натуралистическую мистерию. «А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых Солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей», — немного неожиданно заканчивается эта сказка-быль. И тут-то мы видим великое противостояние свирепых, жестоких, всепоглощающих природных сил и человека, который своим упорством, любовью и мудростью, накопленной и переданной прежними поколениями, соучаствует в чуде своего избавления от неминучей погибели, да так, что все участники этой мистерии: и люди и звери, оказываются в надлежащее время в надлежащем месте, как-будто чья-то незримая рука ведет их, чтобы жестокий и бессмысленный хаос обрел разумный порядок.