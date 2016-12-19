Новое на Сервисе скачиваний: Первая мировая война и революция 1917 года

Предлагаем Вашему вниманию циклы передач на актуальные исторические темы.

Удобно скачивать — легко помогать радио в сборе средств на вещание.

Скачать АУДИО:

Глубокий анализ текста, краткие, но яркие и образные биографии авторов «Мемуаров», пояснения к историческому контексту позволят любителям мемуарной и исторической литературы в полной мере насладиться «чтением с комментариями».

Книга «В стальных грозах» по праву считается самым сильным текстом о Первой мировой войне. Изданные практически сразу по окончании Великой войны воспоминания Э.Юнгера, представляющие из себя обработанные фронтовые дневниковые записи, выдержали множество переизданий и неизменно пользовались огромной популярностью.

О германской военно-политической доктрине, о мыслях и настроениях германских государственных деятелей и военачальников, о германском плане войны рассказывает историк Юрий Алексеевич Соколов.

До сих пор историки дискутируют по поводу причин Первой Мировой войны и степени ответственности за ее развязывание со стороны главных государств-участников. И, наверно, никому так как России не нужна была эта война, которая началась так не вовремя и вызвала такие потрясающие последствия. Программы историка Кирилла Михайловича Александрова посвящены предпосылкам Первой Мировой войны и кампании 1914 года.

В программе «Август 1914-го. День за днем» историк Кирилл Михайлович Александров рассказывает о событиях, происходивших ровно 100 лет назад в различных частях мира именно в этот день. В программах звучат архивные грамзаписи военных маршей в исполнении оркестров Российской императорской армии.

В продолжение цикла о начале Первой Мировой войны «Август 1914-го» историк Кирилл Михайлович Александров делает обзор кампании 1915-го года – самой тяжелой кампании в истории императорской России — в которой она выдержала сокрушительный удар неприятельских армий ценой жизни и крови своих лучших солдат и офицеров.

1916 год — последний год существования царской России, который принес и последние победы Русской Императорской армии. По выражению военного историка Антона Антоновича Керсновского, «русская карета скорой помощи опять понеслась на спасение очередного союзника».

100 лет — это по-настоящему серьезный, ответственный рубеж для национального самосознания. На какие вопросы мы должны знать ответы к 100-летию Первой мировой?

Фигура Григория Распутина вызывает много споров. Особенно в православной среде. Кто он? Святой старец, чье убийство привело к крушению монархии, или злой гений, дискредитировавший власть и ставший последней каплей, переполнивший сосуд беззакония?

История Русской Церкви в лицах ее Предстоятелей позволяет понять глубину ответственности и тяжесть бремени первосвятительского служения.

Темой для бесед стал не только 90-летний юбилей Февральской революции (передачи были записаны в 2007 году), но и знаменитая статья Александра Исаевича Солженицына «Размышления над Февральской революцией».

С.В. Шешунова предлагает посмотреть на Колчака глазами русских писателей, и утверждает, что у них нет противоречивости или неоднозначности в отношении к Колчаку. При таком угле зрения адмирал А.В. Колчак один из самых великих русских деятелей. Из передач вы узнаете, что именно ценили в Колчаке классики нашей культуры.

Наступит время, когда наша история обнаружит свой смысл настолько, что его можно будет уловить и облечь в логические формы. Но для понимания должен настать исторический момент. Он, как я начинаю догадываться, не настал.

Когда больной человек делает вид, что он здоровый, он рискует и сам разболеться еще больше, и других заразить своей исторической безответственностью и нераскаянностью. Без подлинного покаяния у России нет будущего.

Скачать ВИДЕО:

Как можно охарактеризовать состояние власти и общества накануне 1917 года? На ум приходит единственное и очень короткое слово — раскол. К концу 1916 года Россия переживала глубокий раскол…

«Дороговизна была бичом. Объяснить людям, что в Берлине уже весь город сидит на эрзаце, что в Германии началась голодная смертность, что немцы получают 1-2 яйца в месяц, было невозможно. Положение берлинских обывателей – не в раз и не в два – было намного тяжелее, чем положение обывателей в Петрограде, но уровень социального раздражения в Петрограде был намного выше».

Лекция доктора богословия, заведующего кафедрой истории Церкви СПбДА прот. Георгия Митрофанова была посвящена тем проблемам, с которыми Православная Российская Церковь подошла к 1917 году.

Был ли штурм Зимнего в октябре 1917 года? Кто же палил по Зимнему, если «Аврора» стреляла холостым? Почему отряд Антонова-Овсеенко заблудился ночью во дворце 25 октября 1917 года и что в это время делал Керенский? Кто штыками ранил портреты императоров, и где эти портреты находятся ныне?

В лекции речь пойдет о периоде между Февралем и Октябрем на фронте и в столице России. Лекторы планируют осветить вопросы: влияние революции на фронтовые части; конфликт между офицерским корпусом и рядовым составом; Приказ №1 и проблема формирования солдатского самоуправления; роль армии в Октябрьском перевороте 25 октября и «маленькие гражданские войны» в Петрограде и Москве в октябре-ноябре 1917 года и многие другие.

Петербургские историки Николай Васильевич Михайлов и Владимир Юрьевич Черняев, оба – кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники Санкт-Петербургского Института истории РАН, выступили с совместным докладом. «Люди, которые приходили работать на фабрики и заводы на рубеже XIX-XX веков, имели совершенно иные представления о том, какое место должен рабочий человек занимать в производственном процессе».