Гостевая книга

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Согласнка с недоумением слушательницы по поводу мнения священника в Пастырском часе, что последние поступки о Глеба Грозовского и его родных заставили его сомневаться в невиновности о. Глеба. Такие слова очень ответственны и неправильно их произносить по радио. Он может говорить так только в личной беседе со своими друзьями.

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Здравствуйте, любимое радио! Хочу поблагодарить Марину Михайлову за передачу об архитектуре тела. Она прозвучала 29 мая, это была уже вторая передача. Подскажите пожалуйста, когда была первая часть. Спасибо

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Здравствуйте. Почему на сервисе скачиваний нет Иоаннуария Ивлиева Евангелия от Матфея? И будет ли?

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Обязательно будет этот цикл на Сервисе скачиваний. Как только появится — будем информировать на сайте и в эфире. Точные сроки пока не названы, к сожалению. Но будем и в этом направлении стараться улучшать нашу работу. Спасибо!

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Уважаемый о. Александр! С удивлением прослушали сегодня в «Пастырском часе» комментарий священника по делу. о. Глеба Грозовского. Пожалуйста, послушайте запись передачи. Мне ( и не только мне) кажется, мягко говоря, необдуманной позиция о. Василия, она даже у слушательницы из Москвы, не знакомой с проблемой, вызвала недоумение. Ваша постоянная слушательница р. Б, Ольга.

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Возвращаясь в Петербург. В начале 1970-х годов мне довелось услышать очень интересное разъяснение работника Удельного парка. По его словам, Парком Челюскинцев являлась только часть парка, примыкавшая к пр. Энгельса, а нижний парк, лежавший за обрывом литориновой террасы, оставался Удельнинским парком, как и был издавна. Никаких подтверждений этого мне встречать не приходилось, но это были слова сотрудника парка, знавшего о своей организации.

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