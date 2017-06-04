Гостевая книга

Некоммерческий фонд “Радио Санкт-Петербургской митрополии “Град Петров””. Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 26884 от
14.07.2015.
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Согласнка с недоумением слушательницы по поводу мнения священника в Пастырском часе, что последние поступки о Глеба Грозовского и его родных заставили его сомневаться в невиновности о. Глеба. Такие слова очень ответственны и неправильно их произносить по радио. Он может говорить так только в личной беседе со своими друзьями.
Здравствуйте, любимое радио! Хочу поблагодарить Марину Михайлову за передачу об архитектуре тела. Она прозвучала 29 мая, это была уже вторая передача. Подскажите пожалуйста, когда была первая часть. Спасибо
Здравствуйте. Почему на сервисе скачиваний нет Иоаннуария Ивлиева Евангелия от Матфея? И будет ли?
Вопрос передан ответственному сотруднику, ждем ответ.
Обязательно будет этот цикл на Сервисе скачиваний. Как только появится — будем информировать на сайте и в эфире. Точные сроки пока не названы, к сожалению. Но будем и в этом направлении стараться улучшать нашу работу. Спасибо!
Уважаемый о. Александр! С удивлением прослушали сегодня в «Пастырском часе» комментарий священника по делу. о. Глеба Грозовского. Пожалуйста, послушайте запись передачи. Мне ( и не только мне) кажется, мягко говоря, необдуманной позиция о. Василия, она даже у слушательницы из Москвы, не знакомой с проблемой, вызвала недоумение. Ваша постоянная слушательница р. Б, Ольга.
Возвращаясь в Петербург. В начале 1970-х годов мне довелось услышать очень интересное разъяснение работника Удельного парка. По его словам, Парком Челюскинцев являлась только часть парка, примыкавшая к пр. Энгельса, а нижний парк, лежавший за обрывом литориновой террасы, оставался Удельнинским парком, как и был издавна. Никаких подтверждений этого мне встречать не приходилось, но это были слова сотрудника парка, знавшего о своей организации.