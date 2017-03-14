Гостевая книга

Некоммерческий фонд “Радио Санкт-Петербургской митрополии “Град Петров””. Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 26884 от
14.07.2015.
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Только что закончился Пастырский час (14.030. К сожалению, не расслышала имени священника. У меня к нему две претензии. Первая: он 20 минут читал лекцию в защиту гомеопатии. Почему он решил, что это интересно слушателям? К Великому посту это отношения не имеет, к духовной жизни тоже. Вторая: он предоставил эфир одному слушателю на 15 мин. Слушатель, непонятно даже, верующий ли, задал около 10 вопросов. Считаю, что недопустимо так вести передачу. Ведь другие люди тоже хотят дозвониться.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса. Во-первых, склько, примерно, длится встреча Щедрая среда, а во-вторых, можно ли приходить с детьми, есть ли какая-то детская комната?
Лекция длится примерно полтора часа. Детской комнаты нет.
Очень жаль. Просто тема ближайшей среды мне интересна. Но может быть встречу можно будет услышать в записи?
Конечно. Записи всех встреч размещаются на сайте.
Спасибо большое за передачи Валентина Семеновича Непомнящего по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Увидела всю глубину этого произведения и конечно захотелось перечитать его.
Марине Валентиновне Михайловой спасибо за передачу об Анне Ахматовой.
С пожеланием Божьего благословения, Ольга.