Гостевая книга

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Здравствуйте! Убедительно прошу руководителей радиостанции ответить мне на следующий вопрос: 4 января 2017 года в выпуске новостей в 16-00 ведущий А.Крупинин зачитал следующее сообщение (цитирую): »Директор ЦРУ Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии тактику «выжженной земли», из-за чего погибли тысячи мирных жителей… » И никаких комментариев, бесстрастно так зачитал. Так для чего мы все собираем средства на радиостанцию, поддерживаем ее? Чтобы она доносила нам точку зрения ЦРУ? Очень прошу ответить мне. Считаю этот случай возмутительным. Мы любим наше радио, а тут такое…

С уважением, А.В.Иваницкий, пенсионер.

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