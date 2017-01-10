Гостевая книга

Некоммерческий фонд “Радио Санкт-Петербургской митрополии “Град Петров””. Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 26884 от
14.07.2015.
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Здравствуйте! Убедительно прошу руководителей радиостанции ответить мне на следующий вопрос: 4 января 2017 года в выпуске новостей в 16-00 ведущий А.Крупинин зачитал следующее сообщение (цитирую): »Директор ЦРУ Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии тактику «выжженной земли», из-за чего погибли тысячи мирных жителей… » И никаких комментариев, бесстрастно так зачитал. Так для чего мы все собираем средства на радиостанцию, поддерживаем ее? Чтобы она доносила нам точку зрения ЦРУ? Очень прошу ответить мне. Считаю этот случай возмутительным. Мы любим наше радио, а тут такое…
С уважением, А.В.Иваницкий, пенсионер.
Ваш вопрос направлен ведущему программы «Обратная связь». Ответ на него может прозвучать в ближайшем выпуске передачи.