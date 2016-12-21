Гостевая книга

Некоммерческий фонд “Радио Санкт-Петербургской митрополии “Град Петров””. Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 26884 от
14.07.2015.
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Создание сайта: Веб-мастерская храма св. прав. Иоанна Кронштадтского
Здравствуйте!
Будет ли размещена на Вашем сайте аудио- или видеозапись лекции
К.М. Александрова от 9 декабря 2016
«Февральская революция и крушение монархической власти в России»? Спасибо
Будет.
Размещен репортаж и расписание лекций на следующий год: http://www.grad-petrov.ru/announcement/16322/
Архив вообще не работает ни за декабрь, ни за ноябрь. Очень огорчительно.
А у меня работает. Может, у Вас что-то с компьютером?
У нас на радио тоже работает. Проверяем, в чем дело. Вы также можете задать вопрос нашему Техническому директору, возможно, он подскажет, из-за чего могут возникать проблемы и какой браузер лучше. http://www.grad-petrov.ru/contacts/ Внизу страницы форма для отправки сообщения, выберите «Вопрос техническому директору».
Используйте браузер Chrome. Наш плеер не очень дружит с другими браузерами.
Ваше радио заменяет мне все средства массовой информации, все новости в объективном непредвзятом изложении я узнаю от вас: политические, культурные, хозяйственные, церковные. Душа моя получает радость от всех ваших передач. Счастье, что я случайно «наткнулась» на ваше радио 2 года назад. Спаси всех работников и волонтеров радио «Град Петров» Господь!
Здравствуйте!Нет возможности слушать архив,не воспроизводится,почему?
Используйте браузер Chrome. Наш плеер не очень дружит с другими браузерами.
О. Александр, пользуясь случаем хочу от всего сердца поблагодарить в эфире Града Петрова о.Вениамина, который служит с Вами. Он много-много лет приходит, точнее приезжает в наш дом причащать мою маму. Я была очень рада, когда узнала, что он приезжает на своей машине, хотя уже далеко не молод. Какой замечательный священник!
Хочу поблагодарить всех работников радио за их труд и отдельно Марину Лобанову.
Не могу согласиться со всеми догматическими взглядами, впадающими в экуменизм, звучащими на радио, но мне в своё время радио очень помогло воцерковиться. Очень помогло.
Спасибо, друзья!
Добрый день!
Хочу поблагодарить Екатерину Степанову за цикл передач из Государственного Эрмитажа, за очень хорошую передачу из цикла «Служение» с участием Марии Островской руководителя благотворительного фонда «Перспективы».
Благодарю Александра Ратникова за передачу «О кино», посвященную мастерской кинорежиссера Игоря Шатхана, за цикл передач-консультаций со специалистами Пенсионного фонда.
Благодарю за передачи игумена Петра Мещеринова, посвященные И. С. Баху (с портала «Предание»).
Божьего вам благословения!
Дорогое и такое удивительное радио! Большое спасибо за очередной шедевр: из цикла «Непридуманное» , который сейчас каждый день идет в 10 час : «На что душа моя оглянется». И Люда Зотова читает так, как будто она сама проживала эту жизнь и страдала и радовалась вместе со всеми. Мне кажется -это возвышает душу.
Спасибо Марине за репортаж из Пушкинского Дома!
Объективности ради, однако, скажем, что архив Д.С.Лихачева, вынесенный из его квартиры, много лет хранился на чердаке филиала Музея политической истории, интересуя лишь немногих местных сподвижников ученого.
Добиться реабилитации до 1991 по делам ранее 1934 г. тоже было возможно. Мой дед, козыряя наградами, в 1957 добился реабилитации трибуналом БВО дядюшки, осужденного в 1932 по 58-2 (УК РФ: вооруженное восстание), 58-10 (антисоветская пропаганда), 59-3 (бандитизм).
Слушаю передачу сейчас Россия век20 И не пойму какоеотношение она имеет к православию
Добрый день.
В первый раз для себя открыл такого автора как П.А. Сапронов с циклом своих лекций на Град Петров.
Добрый день!
Хочу поблагодарить за разработку мобильного приложения, это значительно упрощает прослушивание любимого радио!
Есть такие пожелания: если можно, хотелось бы, чтобы в приложении была возможность прослушивать архив, и, опять-таки, если есть возможность, было бы удобно пользоваться сервисом скачивания с мобильного устройства.
И еще, пожалуйста, сделайте версию для iOS!
Здравствуйте!Пропало «архивное вещание» за октябрь.По 31октября включительно его нет.
Да, на сервере проводилась техническая оптимизация и чистка старых файлов для ускорения работы. По этой причине запись эфира за октябрь была удалена. Постараемся в следующий раз избежать удаления архива вещания.
Постарайтесь хотя бы предупредить об этом заранее.
Здравствуйте, сейчас слушала пастырский час с отцом Александром Степановым, где говорили о Николае 2.
К сожалению, не успела задать вопрос в эфир,
но м б здесь кто-нибудь прореагирует.
Слушатель, кажется Игорь из Флориды, сказал, что вопросы о Николае не по теме пасторских часов, и о. Александр с этим согласился
Но ведь это страстотерпец, святой и к тому же предстоятель РПЦ многие годы — разве это не тема для пасторского часа?
Как раз хотелось бы услышать логическое доказательство несостоятельности версии ритуального убийства православного царя. Для многих, очень многих людей это важный вопрос. Люди об этом думают, что как раз и подтверждает обилие вопросов на эту тему. . Существует культ Николая 2 среди людей, считающих себя православными. Например, есть мнение, что это — Удерживающий, о к-м сказано в Писании. Но если церковь считает это ересью, то надо объяснять людям, почему. И по-моему пасторский час — самое подходящее место для этого.Спасибо
Ольга Владимировна, какой день был назначен после революции Международным женским днем (а по дате старого стиля «мужским днем»)? 08.03\23.02 — день мятежа против царя петроградских работниц и солдат-дезертиров. Не читали у дьякона Кураева, с каким праздником он совпадал в 1917? А ведь международный женский день сложился до этого, и по учреждении имел иное датирование — последним выходным февраля… Какие тут еще м.б. «доказательства» (не будь даже трудов Соколова и генерала Дитерихса)? Зачем подставлять радио — возлагая на него доказывание недоказуемого и неизбежное упоминание документов, за которые по головке не гладят? Удовлетворитесь актами Сербской (1930-е) и Зарубежной (1981) Церкви. У них Николай Александрович — мученик.
Уважаемые работники радио «Град Петров»! Выражаю вам всем огромную благодарность за ваш труд! Обожаю все ваши передачи без исключения! С удовольствием слушаю душеполезные чтения, исторические, литературные чтения, музыку — вы выбираете классическую, а она как бальзам для души и для сердца. Мой внук скорей бежит слушать детскую передачу, как только услышит её позывные. Молюсь вместе с вами. Когда у нас был перерыв в вещании из-за нехватки средств, я сразу попросила доченьку, которая живёт в Петербурге, чтобы она отнесла в кружку для пожертвования тысячу, хотя пенсия у меня небольшая, но для меня это радио как для путника глоток воды в пустыне. Очень рада, что теперь у нас в Луге есть кружка для пожертвований для радио «Град Петров».
Поздравляю всех тех, кому посчастливилось слушать Юлию Лежневу 2 декабря в БЗФ! Это был истинный праздник!
Добрый день! Я хотел бы узнать, существует ли какая-то инициативная группа людей работающих в направлении восстановления уничтоженных храмов в центре Петербурга? возможно этот вопрос подробно рассматривался в одной из передач? Если это так, не могли бы вы предоставить ссылку?
большое спасибо за вещание!
Например, этот храм:
http://hram.spb.ru/contacts.html
Последний месяц очень интересно,живо и познавательно проходит пастырский час.Может вопросы слушателей были содержательнее,чем обычно,но батюшек посещало вдохновение, никакого тумана,чёткая позиция,заинтересованность и глубина ответов.Не хочу никого выделять,все ответы были душеспасительны.Благодарю.
В тестовом режиме выложена мобильная версия приложения для Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.radiogradpetrov
Отличная новость, прямо технологический прорыв. Большое спасибо. Прошу обеспечить совместимость с ранними версиями Android, 2.3, 2.4
С ранними версиями Android (меньше 4-ой) обеспечить совместимость наверное нельзя, так как большинство современного функционала мобильных приложений (в частности и онлайн вещания) там просто не реализована в необходимом объеме =(. Именно поэтому практически все современные приложения требуют Android 4+
Слушала вчера передачу «Жили-были дети». Вот где драйв, вот где интерактив! Вот где не скучно! Спасибо всем участникам!
Спасибо большое! Участники Гриша и Коля очень благодарны за хороший отзыв. Это вдохновляет их на дальнейшие творческие подвиги:)
Здравствуйте, дорогие труженики любимого радио!
У меня последнее время не получается прослушать передачи из архива вещания. Сейчас пробовала включать подряд все передачи последних двух недель, ни одна не открывается. Что-то с архивом? Проверьте, пожалуйста.
Заранее благодарна.
Вроде бы всё работает. Есть ли у кого-то еще проблемы? Обычно, если сбой в архиве вещания, то у нас много откликов на эту тему.
Здравствуйте! действительно нет возможности прослушать передачи из архива что то со звуком.
Спасибо за сообщение. А можете еще указать — за какой день или дни?
Попробуйте использовать браузер Chrome. С ним точно все воспроизводится.
Первый раз воспользовалась сервисом скачиваний. Очень удобно! Нашла интересный цикл передач, о котором даже не знала, что он существует. За пять минут скачала и потом всё прослушала в удобное для меня время. Всем рекомендую! Хотя, конечно, диск в коробочке, с красивой обложечкой держать в руках тоже очень приятно!
Здравствуйте! В размещенной на главной странице программе о. Александра Рябкова от 27 октября отсутствует аудио запись. Разместите, пожалуйста.
Обязательно сделаем.
В программе А.Ратникова Обратная связь М.Лобанова и А. Крупинин сетовали на то,что среди авторов передач радио почти нет молодёжи.А я думаю,что такие молодые священники,как В.Селиверстов,о.Туманов,молодой Ратников ,А. Курпель подхватят дело радио Град Петров.Они умны,толковы,энергичны,преданы своему делу.Наверняка есть ещё молодёжь,о которой я не знаю.Так что смотрим вперёд с надеждой.
М.Лобанова просила отметить, что категории «молодежь» старается избегать. Говорит, главное — каких человек взглядов, способностей и человеческих качеств, а не какого возраста.
Поздравляю с днем рождения!
П.С. Сегодня, в старом церковном календаре, в записи жития Варлаама Хутынского о.Виктором Грозовским, досадная ошибка (они были в те времена, когда делалась запись, обычны): пояснение о разорение Москвы Девлет-Гиреем «в 1521 году». На самом деле в 1571 (в 1521 был поход Мехмет-Гирея, взята Москва не была: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004161813#?page=276 ). Кто кончил школу, хронологию обычно забывают, но интересующиеся древнерусскими житиями, ее обычно помнят, и при появлении у редактора времени, этот пояснительный период стоило б из записи о.Виктора вычистить (он хорошо отграничен паузами, и его изъятие не перебьет плавность речи).
Спасибо. Сделаем.
Заодно, пожелание уточнить рост И.-С.Баха (сегодня, 17-часовая программа). С оным на специализированном сайте некогда был вопрос: вначале тоже говорили, что средний (хотя скорей выше, по эпохе) -166 см (http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=6538&s=2789cd270a0328b6768f419497c1735e), — а потом обнаружилось, что очень высокий: 180 см (https://www.kinopoisk.ru/name/287328/).
в отноршении последней передачи о борьбе с нарко алко зависимыми …
вот те люди которых можно воспринимать . вот кто что-то начинает правильно делать…
а то пригласили -запись от 25 числа……
Уважаемый Сергей. Вы пишете в таком стиле, что есть два варианта — либо редактировать Ваш текст (Вы будете недовольны), либо не публиковать (Вы опять недовольны). Пишите в таком стиле, чтобы можно было опубликовать. И не надо писать несколько сообщений в день, пожалуйста.
Доброго дня извините конечно что вас что-то коробит но позвольте заметить что не давать высказаться и ответить некоторым товарищам которые меня так же коробят ( особенно своими репликами не в тему) не этично вообще никак. и вы можете в вашей ситуации удалять всю переписку целиком ответ же переслать по эл. почте.
так и овцы и волки.
и замечу что резкие коментарии позволяют скорее улучшить ваши программы так скажем вспомните мои замечания по поводу Данный и Является . и возможно критика в адрес ваших гостей приведет к тому что ваши посетители станут более содержательными и интересными. и почему нельзя писать несколько сообщений? у меня есть что сказать я нахожусь с вашим радио в живом общении и у меня возникают разные мнения на разные передачи. или я что то не понял вам достаточного только собственного мнения? И почему заблокирован мой адрес? матом я не ругаюсь экстремизма не пишу могу конечно звонить но вряд ли вы этого добиваетесь…С наилучшими пожеланиями
PS Любите врагов ваших… или это не к вам? тем более что я вам не враг а трепетный слушатель.
Добрый день. 7 Ноября в программе «Пасторский час» прот. Александр Тимонков, отвечая на вопрос о том, почему мясо нельзя есть в пост, а рыбу — можно, отметил, что христиане не являются какими-то такими вегетарианцами, потому что ничего плохого в убийстве животных нет, потому что животные нам служат в том числе мясом,
и мы им за это очень благодарны, этим животным, но не самим животным, а Богу, Который создал этих животных, потому что Он их создал, и мы научились их приручать, научились их разводить, и мы питаемся мясом этих животных., ничего плохого я в этом не вижу…
Позвольте резко не согласиться с таким мнением, потому что человек, когда Господь его создал (до грехопадения), вкушал только пищу травную.
Ваш вопрос направлен в программу «Пастырский час». Слушайте ответ на него в программе, которую будет вести отец Александр Тиманков. (В «Гостевой книге» текст вопроса приводится в сокращении).
но я с вами солидарен в смысле что убийство в любом случае убийство.это сильно влияет на самосознание человека. меняет его психику. может поэтому каин и убил авеля что ему это было просто — обычное дело…баранов то он забивал. так что плохое в этом есть
Каин был земледельцем, «Авель также принес от первородных стада своего и от тука их»
Всю жисть считал, что Каин был земледельцем, а пастухом Авель…
Здравствуйте!
31 октября в программе Людмилы Зотовой «У нас в гостях» был разговор с инструктором лечебной физкультуры Валерием Алексеевичем Смирновым. Было сказано, что он проводит занятия ЛФК по адресу наб.Лейт.Шмидта, 39 по воскресеньям в 15 часов.
В архиве передач слово «воскресенье» пропало в выпуске от 31 октября, в повторах передачи сохранилось.
Уточняю, в настоящее время занятия проходят по воскресеньям в 15 часов, а также по понедельникам и четвергам с 8:30 до 9:30 (если в этот день в церкви святой Анастасии Узорешительницы, расположенной по этому же адресу, нет службы, то есть если это не праздничный день). В расписании возможны изменения.
Задать короткий вопрос Валерию Алексеевичу или договориться об индивидуальной консультации можно по эл.почте dr.nordwest@list.ru
Простите, но Михаил Иванов выступал 26 октября. У вас на главной странице опечатка.
Спасибо. Исправим.
19 октября выступал Михаил Иванов на встрече «Щедрая среда», где интересно и глубоко рассказал о духовных основаниях европейской и русской живописи. Хотелось бы послушать или почитать весь текст целиком (есть только репортаж). Может быть текст где-то уже выложили?
Репортаж — на сайте (аудио, фото, видео). Текст мы не делаем.
Дорогие братья и сестры! 2 декабря — редчайшее событие: в Филармонии поет Юлия Лежнева! Пока еще есть возможность приобрести последние билеты в интернет. Желаю удачи!
Здравствуйте, братья и сестры! Вчера присутствовал я на Троицкой площади у Соловецкого Камня. Прочитал с листа имена жертв репрессий, постоял на Литии, послушал проповедь священника, а вот узнать его имя не догадался (к началу не успел) Замечательно он сопоставил миллионы жителей города и лишь горстку присутствующих, сохранивших ПАМЯТЬ!
Наверное, кто-то из слушателей нашего радио также был там на 13 часовой Литии
Назовите мне, пожалуйста, его имя, хочу побывать у него на службе.
Согласно информации на сайте СПб митрополии: http://mitropolia.spb.ru/news/av/?id=108115#ad-image-0 «Панихида была отслужена у Соловецкого камня в 13:00 клириком Князь-Владимирского собора иереем Андреем Кореньковым. «События XX века, конечно, искалечили нашу страну, — сказал он в проповеди. — Мы стараемся не забывать этого, молимся о пострадавших во исполнение слов «я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18). Большая часть труда по исцелению нашей страны лежит на нас. Для этого прежде всего необходимо перестать лгать о том времени». Заупокойные литии также были совершены в 15:00 и 17:00″.
Благодарю Вас!
Большая просьба поправить архив вещания за 8 и 9 сентября. Скоро он исчезнет, а хочется прослушать представленные там передачи.
Простите, но мы не поправляем архив. Ситуацию уже неоднократно объясняли. Архив дублирует эфир. Если что-то хочется изменить в бывшем эфире — это невозможно. Второй случай, когда просят что-то сделать в архиве — это сбой при закачке эфира в архив — либо сбой в работе нашего оборудования, либо внешние причины (например, сбой в подаче электроэнергии во время закачки и т.п.). Если Вам нужны какие-то конкретные передачи — пользуйтесь возможностью их заказать. У нас есть услуга «Диск на заказ» и есть «Сервис скачиваний».
Большинство программ имеют повторные выходы, можно попробовать их поискать по дальнейшим числам.
Спасибо огромное, Роман, что напоминаете. Полезный совет. Просто не всегда, из раза в раз отвечая по поводу некоторых сбоев архивного вещания, его вспоминаешь. Еще раз спасибо. Действительно, всегда есть повторы. И обычно они в другой день, так что звук доступен.
Увы, Церковный календарь, найти в повторах не возможно. Да, мы с дочкой его фанатично слушаем :))
Спасибо, что слушаете. Но бывают сбои в вещании. И даже если брать эфир — бывают сбои и в эфире, редко, но бывают. А регулярно — профилактика в вещании. И с лета 2016 года мы не только стали вещать в интернете и через «Триколор» на 5 часов больше, чем в эфире, но и без перерывов на профилактику. Это потребовало от тех сотрудников, кто в этом задействован, взять на себя увеличенную нагрузку. Но вот сбои при закачке архива на сайт — это мы просим просто перетерпеть. Бывает. Но возможности наши ограничены и бросать силы на этот участок работ у нас сейчас не хватает ресурсов. Просим слушателей не забывать поддерживать радио, тогда мы сможем выживать, а желательно — расти и развиваться.
От всего сердца хочу поблагодарить Разумова Анатолия Яковлевича за его очень нужную работу по увековечиванию имен жертв политических репрессий. Спасибо за чтение имен 30 октября. В прошлом году вместе с другими именами у меня была возможность вспомнить моего дедушку расстрелянного в марте 1938 года. Помощи Божьей в Вашем труде! Ольга Азикайнен, прихожанка Церкви Ингрии
Программа Л.Зотовой «У нас в гостях»
у вас общество анонимных алканафтов.
всё же я за вино и не считаю что это плохо.
следующим этапом надо создавать общество по борьбе с деньгами, по борьбе с гурманами, по борьбе с автомобилистами и гонщиками, а про страсть к футболу вообще молчим… спорт под запрет — всё это страсти.
К вашему сведению. Христианство с вином не борется. И передача Людмилы Зотовой боролась не с вином, а ставила задачу помочь людям найти дорогу к освобождению от зависимости. Христианство не борется с деньгами, как и с другими вещами, но отвергает страсть сребролюбия. Христианство не борется с пищей, но отвергает чревоугодие. Про автомобили уж это совсем за уши притянуто. Спорт, как дисциплину тела и духа христианство не отвергает. Но страсть к бессмысленным зрелищам, которые последнее время выливаются в агрессию фанатиков, не может одобряться христианством. Если считать увлечение спортом созерцание бесконечных матчей по ТВ с бутылкой пива в руке, то конечно это далеко от христианства. И еще: христианство никого не заставляет принимать свои правила, и ничего никому не запрещает, оно предостерегает.
Вчера 19 октября. «Щедрая среда» с О.Суровегиной и М.Михайловой. Как это прекрасно! Гармония образов и смыслов. И звуков. Это вдохновение накрыло всех .Придется перечитывать классиков.
Низкий поклон.
Сегодня была на Щедрой среде на программе Литературные вальсы. Конечно же очень понравилось. Знала на что иду. Жаль, что мало молодежи. Буду привлекать своих детей и другим рассказывать. Ведущие замечательные. Спасибо всем создателям и участникам радио.
Обращаемся к Вам с большой просьбой!Подскажите пожалуйста есть ли при церквях какие -нибудь пансионаты,где могут ухаживать за человеком у которого болезнь Паркинсона. Готовы за это платить , в домашних условиях ухаживать нет никакой возможности.
Уважаемая Лидия. В Санкт-Петербурге почти нет богаделен при храмах. Единственная непосредственно при церкви — это Покровская богадельня при храме св. прпмч. Андрея Критского в пос. Сергиево. Она открыта уже более 10 лет. Недавно расширилась. Там регулярно проводятся богослужения для насельниц. По вопросам оплаты и условий лучше обращаться к управляющей — инокине Нине (Нина Константиновна) — тел. 8 911 843 32 01. Сайт pokrovbog.ru эл. почта innina51@gmail.com. Также есть богадельня «Покровская обитель» в д.Лужки Выборгского р-на, при Покровской общине. Тоже хорошая богадельня с храмом, работает давно, но расположена в области. Телефон для связи 275-37-40. Сайт http://www.omophor.ru
Здравствуйте! Хочу поблагодарить за прекрасный сервис скачиваний. Только что без каких-либо сложностей скачала диск и уже начала слушать. Потратила меньше пяти минут на весь процесс. Очень удобно.
Пользуясь случаем благодарю всех авторов, ведущих и главного редактора за самое лучшее радио.
Спасибо!
Здравствуйте! Посмотрела расписание еженедельных встреч «Щедрая среда». Просто интеллектуальное пиршество! А какие ведущие! И так жалко, что нет возможности приехать. Всегда слушаю аудио версию на сайте. Хотя, конечно, это не заменяет живого общения.
Спасибо за отзыв. Очень надеемся, что наши слушатели будут всячески поддерживать нашу деятельность: поддерживайте нас пожертвованиями, репостами в соцсетях, отзывами! Приходите на наши встречи. Мы выкладываем аудио-запись на сайте и в соцсетях, будем признательны за ваш посильный вклад в поддержку наших встреч, даже если вы на них не можете побывать, но они вам интересны и вы считаете этот проект нужным для многих людей. Спасибо за ваше участие!
Сегодня год со дня смерти Михаила Сергеевича Самарина, постоянного диктора р/с «Голос Православия». Хочется выразить искреннюю благодарность этому человеку: так глубоко он переживал и проводил через себя то, что читал, что невольно и я, слушатель, начинал ответственно относится к тому, о чем говорилось в этих передачах, заражаться их христианским духом. Вечная память!
Беседа с Михаилом Сергеевичем Самариным на сайте радио «Град Петров»:
http://www.grad-petrov.ru/broadcast/v-russkoj-shkole-nam-chitali-lektsii-vasilij-zenkovskij-sergej-trubetskoj-general-rimskij-korsakov-otets-aleksandr-shmeman-kotoryj-byl-sam-nemnogo-starshe-nas/
Здравствуйте! У вас открылся очень интересный лекторий к столетию революции. Но почему он так слабо рекламируется? На главной странице сейчас вообще нет информации, а надо зайти в рубрику «Новости», это сделает далеко не каждый.
К сожалению не всегда и не у всех желающих есть возможность посетить лекцию.Можно ли прочитать репортаж или запись первой лекции К. Александрова на вашем сайте? И планируется ли этот цикл в форме радиопередач?
Невозможно всё-всё-всё и сразу именно на главной странице держать. Анонс появится на главной ближе к дате — 11 ноября. До этой даты у нас еще четыре мероприятия! Их анонсы тоже должны появиться на главной. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и мы вам напомним о наших мероприятиях вовремя. Репортаж будет. Всех слушателей благодарим за интерес. Напоминаем, что нам нужна ваша материальная поддержка. И доброе, позитивное отношение к нашей деятельности, если она вам интересна.