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Вышел новый аудиодиск радио «Град Петров»

Аудиодиск «Беседы по истории христианского искусства» появится в продаже на Пасху 2017 года.

12 бесед с известным специалистом в области христианского искусства Ириной Константиновной Языковой охватывают период от зарождения христианства до наших дней. Главное внимание уделено восточной христианской традиции, выработке общего художественного языка. Особое место уделяется развитию русского церковного искусства в контексте истории Русской Церкви. В беседах рассматриваются как храмостроительство, так и икона.

Ведет передачи протоиерей Александр Степанов.

Содержание:

  1. Афины и Иерусалим
  2. Катакомбы, первые храмы и изображения
  3. Доиконоборческая икона
  4. Иконоборчество
  5. Постиконоборческая икона Византии
  6. Искусство домонголоской Руси
  7. Русская икона монгольского периода XIV – XV вв.
  8. Русь XVI в.
  9. Русь XVII в.
  10. Россия. Синодальный период
  11. Церковное искусство в XX в.
  12. Проблемы современного христианского искусства

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