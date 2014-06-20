Возобновлен «Вечерний радиоканал»

«Вечерний радиоканал»

21 апреля 2017 г., 17.00- 20.00

Ведущие — Александр Ратников и Людмила Зотова

Редактор — священник Василий Селиверстов

Звукооператор – Иван Теплов

С 21 апреля 2017 г. после некоторого перерыва в прямом эфире радио «Град Петров» вновь зазвучит «Вечерний радиоканал».

Первый час эфира («Диалог со слушателем») начался с обсуждения вопроса о совместном праздновании Пасхи христианами разных конфессий. Комментарий по телефону — протоиерей Владимир Сорокин.

После перерыва на новости культуры в «Диалоге со слушателем» речь шла о мерах безопасности в местах скопления людей. В качестве эксперта был приглашен сотрудник МЧС по Петербургу Андрей Литовко (телефонный звонок в прямом эфире).

Второй час «Вечернего канала» — после выпуска «Церковного календаря». Своими комментариями к последним событиям поделился главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов. ВО второй половине чеса – ответы главного редактора на вопросы слушателей.

Третий час «Вечернего канала» назван «Образ жизни». Что мы понимаем под этими словами, на какие составляющие образа нашей жизни стоит обратить самое пристальное внимание – об этом размышляем вместе с протоиереем Львом Большаковым. Комментарии по телефону дает известный ученый в области нейронауки и психолингвистики, доктор биологических наук, профессор Татьяна Владимировна Черниговская.