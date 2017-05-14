Вознесение Господне

25 мая 2017 г.

Слушайте в нашем эфире

00:05 Чтения. Вознесение Господне (по материалам журнала «Вечное»)

00:50 Чтения. Преподобный Феодор Студит. Поучение на Вознесение Господне

04:45 Чтения. Святитель Херсонский Иннокентий. Отдание Пасхи

05:40 Детям. В.А.Никифоров-Волгин. Отдание Пасхи

06:50 «Слово Патриарха»

07:30 «Голос Православия». Проповеди протопресвитера Бориса Бобринского. Вознесение Господне

08:40 Чтения. Вознесение Господне (по материалам журнала «Вечное»)

09:00 Вознесение Господне. Беседа протоиерея Александра Глебова из цикла «Библейская история Нового завета»

09:50 «Слово Патриарха»

10:00 Божественная Литургия. Прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга

11:45 Чтения. Митрополит Сурожский Антоний. Слово в день Вознесения Господня

12:40 Чтения. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово на Вознесение Господне

16:40 Детям. Евангелие в пересказе для детей. Явления Воскресшего Христа. Вознесение Господне

17:50 «Слово Патриарха»

21:30 Беседа протопресвитера Александра Шмемана

22:20 Чтения. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово на Вознесение Господне

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АУДИО

Взыде Бог. Вознесение. Римский-Корсаков (Уральский камерный хор)

http://www.grad-petrov.ru/wp-content/uploads/2017/05/2_Vzyde-Bog_Voznesenie_Rimskij-KorsakovUralsk_kamern_hor.mp3

Задостойник Вознесения Господня. Турчанинов (Свято-Троицкий монастырь. Джорданвилль)

http://www.grad-petrov.ru/wp-content/uploads/2017/05/Zadostojnik_Vozneseniya_Gospodnya_TurchaninovSvyato_Troitskij-monastyr_Dzhornadvill.mp3

Вознесение. Проповедь протоиерея Александра Дягилева

http://www.grad-petrov.ru/wp-content/uploads/2017/05/5CHT_Lk114_2436-53_Voznesenie-prot-A-Dyagilev.mp3

Вознесение. Проповедь протоиерея Александра Глебова

http://www.grad-petrov.ru/wp-content/uploads/2017/05/SB_Posle-Vozneseniya_prot_A-Glebov.mp3

Беседы о Символе Веры. Марина Михайлова. Беседа 21. И восшедшаго на небеса… Вознесение Господне

СКАЧАТЬ передачи радио «Град Петров»:

ВОЗНЕСЕНИЕ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА (сборник программ)

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА (прот. А. Глебов)

БЕСЕДЫ НА «СИМВОЛ ВЕРЫ» (М.В. Михайлова)

БЕСЕДЫ НА «СИМВОЛ ВЕРЫ» (прот. А. Глебов)

БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА (архим. Ианнуарий Ивлиев)

БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ (архим. Ианнуарий Ивлиев)