«Великий Собор». Программа к 100-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов

Авторская программа научного руководителя проекта по изданию документов Собора 1917-1918 гг. Александра Мраморнова выходит с января 2017 г. Эфир по средам в 10.30, повторение по четвергам в 16.10 и по субботам в 10.30. Все передачи размещены на сайте.
Гостем первого выпуска программы Александра Мраморнова «Великий Собор» стал председатель научно-редакционного совета по изданию документов Собора епископ Воскресенский Савва
Во втором выпуске программы «Великий Собор» — интервью с Николаем Меньшовым, ответственным редактором тома «Подготовка к Собору и деятельность Собора в газетно-журнальной публицистике и хронике»
В третьем выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиереем Владимиром Воробьевым
В четвертом выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с ответственным редактором тома, посвященного богослужению, проповедничеству, храму и вопросам изучения Библии Александром Кравецким
В пятом выпуске программы Александра Мраморнова к 100-летию Собора 1917-1918 годов «Великий Собор» — интервью с настоятелем храма Новомучеников на Бутовском расстрельном полигоне протоиереем Кириллом Каледой
В шестом выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с церковным историком Юлией Бирюковой
В седьмом выпуске программы Александра Мраморнова к 100-летию Собора 1917-1918 годов «Великий Собор» — интервью с ответственным редактором тома Отдела о епархиальном управлении протоиереем Максимом Кокаревым
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