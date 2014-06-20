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  3. «Великий Собор». Программа к 100-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов

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«Великий Собор». Программа к 100-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов

Авторская программа научного руководителя проекта по изданию документов Собора 1917-1918 гг. Александра Мраморнова выходит с января 2017 г. Эфир по средам в 10.30, повторение по четвергам в 16.10 и по субботам в 10.30. Все передачи размещены на сайте.

К 100-летию Великого Собора 1917-1918 годов

Гостем первого выпуска программы Александра Мраморнова «Великий Собор» стал председатель научно-редакционного совета по изданию документов Собора епископ Воскресенский Савва

Отражение Собора 1917-1918 годов в периодике

Во втором выпуске программы «Великий Собор» — интервью с Николаем Меньшовым, ответственным редактором тома «Подготовка к Собору и деятельность Собора в газетно-журнальной публицистике и хронике»

Память о Соборе 1917-1918 годов в ПСТГУ

В третьем выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиереем Владимиром Воробьевым

Великий Собор — о богослужении

В четвертом выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с ответственным редактором тома, посвященного богослужению, проповедничеству, храму и вопросам изучения Библии Александром Кравецким

Новомученики – участники Великого Собора

В пятом выпуске программы Александра Мраморнова к 100-летию Собора 1917-1918 годов «Великий Собор» — интервью с настоятелем храма Новомучеников на Бутовском расстрельном полигоне протоиереем Кириллом Каледой

Продолжение Великого Собора в условиях гражданской войны: Юго-Восточный русский церковный собор (Ставропольский)

В шестом выпуске программы Александра Мраморнова «Великий Собор» — интервью с церковным историком Юлией Бирюковой

«Собор 1917-1918 гг. изменил структуру епархиального управления»

В седьмом выпуске программы Александра Мраморнова к 100-летию Собора 1917-1918 годов «Великий Собор» — интервью с ответственным редактором тома Отдела о епархиальном управлении протоиереем Максимом Кокаревым

 

 

 

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