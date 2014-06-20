«Великий Собор». Программа к 100-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов

Авторская программа научного руководителя проекта по изданию документов Собора 1917-1918 гг. Александра Мраморнова выходит с января 2017 г. Эфир по средам в 10.30, повторение по четвергам в 16.10 и по субботам в 10.30. Все передачи размещены на сайте.