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Ждем вас 24 декабря!


МЕРОПРИЯТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКИ

РАДИО «ГРАД ПЕТРОВ»

(24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, С 11 ДО 17 ЧАСОВ)

 

11.00 – Благодарственный молебен

 

12.00 – 16.00 – Экскурсии по Дому радио с Александром Крупининым и протоиереем Александром Степановым (по мере комплектования групп)

 

12.30 – 16.30 Запись в студии вопросов и пожеланий слушателей для программы А.Ратникова «Обратная связь»

 

13.00 – Презентация диска «Маленький зимний концерт», автор – Ольга Суровегина

 

13.00 – 17.00 Мастер-класс для детей по изготовлению рождественских сувениров проводит Ольга Некрасова

 

15.00 – Презентация книги «Родная чужбина. Письма Е.А.Свиньиной». Ведущая – Людмила Зотова

 

 

Приходите на нашу ярмарку 24 декабря, в субботу, по адресу: Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39.

Ярмарка будет работать с 11 до 17 часов.

Пожертвования на ярмарку мы принимаем до 23 декабря у нас в редакции по будним дням с 10 до 22 часов.

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