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Подписывайтесь на рассылку анонсов нашего лектория и не только

С марта 2017 года открыта подписка на нашу рассылку.

По e-mail подписчики будут получать анонсы еженедельных встреч «Щедрая среда» и лектория «1917-2017».

А также информацию о новых материалах на сайте радио «Град Петров».

Предложите подписаться и вашим знакомым — ведь и они могут найти для себя что-то интересное.

Напоминаем, что выложена новая версия мобильного приложения радио «Град Петров».

Мобильное приложение «Град Петров» для Android позволяет слушать наше вещание 24 часа в сутки везде, где есть подключение к интернету.

По техническим причинам невозможно сделать обновление уже установленного приложения, поэтому рекомендуем удалить старое и установить новое приложение. Из функций — полностью убрана реклама, добавлена поддержка планшетов, добавлен доступ к Архиву вещания и Программе передач.

Пишите отзывы: grad-petrov@mail.ru или в Гостевой книге на сайте.

 

 

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