Памяти протоиерея Василия Ермакова

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Фрагмент «Вечернего радиоканала»

Прямой эфир 3 февраля 2017 г., 17:00 — 20:00

По телефону 10-летие со дня кончины своего духовного наставника комментирует протоиерей Георгий Митрофанов:

«Вспоминать отца Василия следует, опираясь на его собственные свидетельства о себе. К счастью, на «Граде Петрове» был записан цикл программ, в которых отец Василий подробно рассказывал о себе. Ведь за эти 10 лет я, к удивлению своему, обнаруживаю такое количество духовных чад отца Василия — и подлинных, и мнимых, которые рисуют такой образ отца Василия, который я никогда, за четверть века, не созерцал. Это другой отец Василий».

«Его личность не укладывалась в православные стереотипы», — подчеркнул отец Георгий.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто действительно с ним общался и сейчас вспоминает его, были более осторожны и менее экзальтированны в своих воспоминаниях об отце Василии. А самое главное — не пытались стилизоваться под отца Василия. Это касается не только тех духовных чад, которые стали священниками. Это был человек еще и харизматичный и имитировать его, подражать ему, а уж тем более кроить в своих воспоминаниях его личность под свои представления — не стоит. И поэтому — слушайте его самого, в передачах радиостанции «Град Петров». А мне сейчас кажется, что я потерял его дважды — первый раз, когда его хоронили, второй раз, когда столкнулся с многочисленными «воспоминаниями» о нем, в которых я его не узнал».