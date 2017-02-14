Памяти отца Василия Ермакова

Фрагмент «Вечернего радиоканала»
Прямой эфир 3 февраля 2017 г., 17:00 – 20:00
Протоиерей Георгий Митрофанов:
Вспоминать отца Василия следует, опираясь на его собственные свидетельства о себе. К счастью, на радио «Град Петров» был записан цикл бесед с отцом Василием, где он подробно рассказывает о самом себе.
За эти 10 лет я, к удивлению своему, обнаруживаю такое количество духовных чад отца Василия, подлинных и мнимых, которые рисуют такой образ отца Василия, которого я за четверть века общения с ним никогда не созерцал. Это другой отец Василий».
Его личность не укладывалась в православные стереотипы.
Передачи на радио «Град Петров», где он рассказывает о своем понимании церковной жизни, нашей истории, просто – о себе, это лучшее свидетельство о нем.
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