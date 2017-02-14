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Памяти отца Василия Ермакова

Фрагмент «Вечернего радиоканала»

Прямой эфир 3 февраля 2017 г., 17:00 – 20:00

 

Протоиерей Георгий Митрофанов:

 

Вспоминать отца Василия следует, опираясь на его собственные свидетельства о себе. К счастью, на радио «Град Петров» был записан цикл бесед с отцом Василием, где он подробно рассказывает о самом себе.

 

За эти 10 лет я, к удивлению своему, обнаруживаю такое количество духовных чад отца Василия, подлинных и мнимых, которые рисуют такой образ отца Василия, которого я за четверть века общения с ним никогда не созерцал. Это другой отец Василий».

 

Его личность не укладывалась в православные стереотипы.

 

Передачи на радио «Град Петров», где он рассказывает о своем понимании церковной жизни, нашей истории, просто – о себе, это лучшее свидетельство о нем.

 

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