Памяти отца Василия Ермакова

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Фрагмент «Вечернего радиоканала»

Прямой эфир 3 февраля 2017 г., 17:00 – 20:00

Протоиерей Георгий Митрофанов:

Вспоминать отца Василия следует, опираясь на его собственные свидетельства о себе. К счастью, на радио «Град Петров» был записан цикл бесед с отцом Василием, где он подробно рассказывает о самом себе.

За эти 10 лет я, к удивлению своему, обнаруживаю такое количество духовных чад отца Василия, подлинных и мнимых, которые рисуют такой образ отца Василия, которого я за четверть века общения с ним никогда не созерцал. Это другой отец Василий».

Его личность не укладывалась в православные стереотипы.

Передачи на радио «Град Петров», где он рассказывает о своем понимании церковной жизни, нашей истории, просто – о себе, это лучшее свидетельство о нем.