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Маленький зимний концерт

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Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, —
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.

Так советует великий русский поэт побеждать ежегодно наступающее на нас царство холода и мрака – пугающий образ неизбежного завершения очередного круга года, круга жизни, круга отпущенного нам времени…

Но зима не только пугает, не только леденит душу и тело.

Зима – это еще и преображающее весь мир снежное волшебство, это детский смех на горке и на катке, это «треск каминов и жар пиров», это новогодняя елка…

Зимой приходит к нам Рождество Христово.

Поразмышляем о зиме, полюбуемся её красотой вместе с Бахом и Гайдном, Чайковским и Свиридовым, Дебюсси и Мессианом, Прокофьевым и Бриттеном и другими композиторами разных эпох и стран.

 

Содержание

  1. Бах. Рождественская оратория, 1
  2. Бах. Рождественская оратория, 2
  3. Вивальди. Времена года
  4. Гайдн. Времена года, 1
  5. Гайдн. Времена года, 2
  6. Чайковский. Времена года, 1
  7. Чайковский. Времена года, 2
  8. Чайковский. Симфония «Зимние грёзы», 1
  9. Чайковский. Симфония «Зимние грёзы», 2
  10. Чайковский. Вальс снежинок (из балета «Щелкунчик)
  11. Ребиков. Вальс «Ёлка»
  12. Глазунов. Времена года
  13. Дебюсси. Шаги на снегу. Снег танцует
  14. Мессиан. Рождество Господне. Волхвы
  15. Прокофьев. Фея Зимы (из балета «Золушка»)
  16. Бриттен. Венок колядок, 1
  17. Бриттен. Венок колядок, 2
  18. Свиридов. Снег идёт
  19. Свиридов. Метель

 

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