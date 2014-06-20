Маленький зимний концерт

Когда могущая Зима,

Как бодрый вождь, ведет сама

На нас косматые дружины

Своих морозов и снегов, —

Навстречу ей трещат камины,

И весел зимний жар пиров.

Так советует великий русский поэт побеждать ежегодно наступающее на нас царство холода и мрака – пугающий образ неизбежного завершения очередного круга года, круга жизни, круга отпущенного нам времени…

Но зима не только пугает, не только леденит душу и тело.

Зима – это еще и преображающее весь мир снежное волшебство, это детский смех на горке и на катке, это «треск каминов и жар пиров», это новогодняя елка…

Зимой приходит к нам Рождество Христово.

Поразмышляем о зиме, полюбуемся её красотой вместе с Бахом и Гайдном, Чайковским и Свиридовым, Дебюсси и Мессианом, Прокофьевым и Бриттеном и другими композиторами разных эпох и стран.

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