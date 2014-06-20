Аудиодиски с беседами архимандрита Ианнуария (Ивлиева) на Евангелие от Матфея

Студия «Град Петров» выпустила новый диск – Беседы на Евангелие от Матфея архимандрита Ианнуария (Ивлиева). На этом диске записаны первые две части обширного цикла бесед – 42 беседы, посвященные подробному толкованию первых одиннадцати глав Евангелия от Матфея.
Второй диск, включающий в себя остальные беседы, студия «Град Петров» планирует выпустить в сентябре-октябре 2017 года.
«…Каждый человек, открывая Новый завет, на первой странице обнаруживает Евангелие от Матфея. Это первая книга в составе канона Нового завета, и уже поэтому Евангелие от Матфея всегда вызывало особое внимание и читателей, и толкователей.
Кроме того, влияние этого Евангелия на богословие и на богослужение больше, чем влияние других Евангелий. Достаточно вспомнить хотя бы «Блаженны»: «Блаженны нищие духом…» Каждый день эти строки Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея читаются или поются в храме. Или молитва «Отче наш», без которой не обходится ежедневная жизнь никакого верующего…
Евангелие от Матфея обладает целым рядом интереснейших и важных особенностей; так, в этом тексте мы находим множество цитат из Ветхого завета. Ведь главная задача евангелиста Матфея в том, чтобы его читатели приняли Благую весть как исполнение в жизни и деяниях Иисуса Христа всех прежних обетований священной истории народа Божьего».
Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
Автор цикла бесед – один из признанных не только в нашей стране, но и за рубежом выдающихся знатоков Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. В этих беседах собран уникальный материал, сочетающий в себе подробность и точность исторического и текстологического анализа и глубокое толкование евангельского текста.
Содержание дисков 1 – 2
CD 1
01 — Введение
02 — Глава 1(1-17)
03 — Глава 1(18-25)
04 — Изобразительные особенности
05 — Глава 2(1-12)
06 — Глава 2(13-23)
07 — Глава 3(1-10)
08 — Глава 3(11-13)
09 — Глава 3(13-17)
10 — Глава 4(1-11)
11 — Глава 4(11-25)
12 — Глава 5(1-12)
13 — Глава 5(3-12)
14 — Глава 5(3-12)
15 — Глава 5(3-12)
16 — Глава 5(9-12)
17 — Глава 5(13-20)
18 — Глава 5(17-20)
19 — Глава 5(21-31)
20 — Глава 5(31-37)
21 — Глава 5(38-42)
CD 2
22 — Глава 5(43-48)
23 — Глава 5(43-48)
24 — Глава 6(1-8)
25 — Глава 6(9-15)
26 — Глава 6(16-23)
27 — Глава (24-34)
28 — Глава 7(1-12)
29 — Глава 7(13-20)
30 — Глава (21-29)
31 — Глава 8(1-17)
32 — Глава 8(18-22)
33 — Глава 8(23-34)
34 — Глава 9(1-13)
35 — Глава 9(14-26)
36 — Глава 9(27-38)
37 — Глава 10(1-15)
38 — Глава 10(16-25)
39 — Глава 10(26-39)
40 — Глава 10(40) — 11(1-11)
41 — Глава 11(11-19)
42 — Глава 11(20-30)
Содержание дисков 3 – 4 (издание ожидается в сентябре 2017 г.)
CD 3
43 — Глава 12(1-8)
44 — Глава 12(9-30)
45 — Глава 12(31-42)
46 — Глава 12(43) — 13(1-17)
47 — Глава 13(18-43)
48 — Глава 13(44-52)
49 — Глава 13(53) — 14(1-12)
50 — Глава 14(13-27)
51 — Глава 14(28-36)
52 — Глава 15(1-20)
53 — Глава 15(21) — 16(4)
54 — Глава 16(5-20)
55 — Глава 16(21-23)
56 — Глава 16(24-28)
57 — Глава 17(1-13)
58 — Глава 17(14-21)
59 — Глава 18(1-14)
60 — Глава 18(15-35)
61 — Глава 19(1-12)
62 — Глава 19(13-26)
63 — Глава 19(27-30)
CD 4
64 — Глава 20(1-28)
65 — Глава 20(29) — 21(11)
66 — Глава 21(12-22)
67 — Глава 21(23-46)
68 — Глава 22(1-22)
69 — Глава 22(23-46)
70 — Глава 23(1-33)
71 — Глава 23(34) — 24(1-14)
72 — Глава 24(15-31)
73 — Глава 24(32) — 25(13)
74 — Глава 25(14-46)
75 — Глава 26(1-16)
76 — Глава 26(17-25)
77 — Глава 26(26-35)
78 — Глава 26(36-56)
79 — Глава 26(57) — 27(2)
80 — Глава 27(3-27)
81 — Глава 27(24-44)
82 — Глава 27(45-61)
83 — Глава 27(62) — 28(1-10)
84 — Глава 28(11-20)
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