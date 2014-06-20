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Аудиодиски с беседами архимандрита Ианнуария (Ивлиева) на Евангелие от Матфея

 

Студия «Град Петров» выпустила новый диск – Беседы на Евангелие от Матфея архимандрита Ианнуария (Ивлиева). На этом диске записаны первые две части обширного цикла бесед – 42 беседы, посвященные подробному толкованию первых одиннадцати глав Евангелия от Матфея.

Второй диск, включающий в себя остальные беседы, студия «Град Петров» планирует выпустить в сентябре-октябре 2017 года.

 

«…Каждый человек, открывая Новый завет, на первой странице обнаруживает Евангелие от Матфея. Это первая книга в составе канона Нового завета, и уже поэтому Евангелие от Матфея всегда вызывало особое внимание и читателей, и толкователей.

Кроме того, влияние этого Евангелия на богословие и на богослужение больше, чем влияние других Евангелий. Достаточно вспомнить хотя бы «Блаженны»: «Блаженны нищие духом…» Каждый день эти строки Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея читаются или поются в храме. Или молитва «Отче наш», без которой не обходится ежедневная жизнь никакого верующего…

Евангелие от Матфея обладает целым рядом интереснейших и важных особенностей; так, в этом тексте мы находим множество цитат из Ветхого завета. Ведь главная задача евангелиста Матфея в том, чтобы его читатели приняли Благую весть как исполнение в жизни и деяниях Иисуса Христа всех прежних обетований священной истории народа Божьего».

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

 

Автор цикла бесед – один из признанных не только в нашей стране, но и за рубежом  выдающихся знатоков Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. В этих беседах собран уникальный материал, сочетающий в себе подробность и точность исторического и текстологического анализа и глубокое толкование евангельского текста.

 

Содержание дисков 1 – 2

 

CD 1

01  — Введение

02  — Глава 1(1-17)

03  — Глава 1(18-25)

04  — Изобразительные особенности

05  — Глава 2(1-12)

06  — Глава 2(13-23)

07  — Глава 3(1-10)

08  — Глава 3(11-13)

09  — Глава 3(13-17)

10  — Глава 4(1-11)

11  — Глава 4(11-25)

12  — Глава 5(1-12)

13  — Глава 5(3-12)

14  — Глава 5(3-12)

15  — Глава 5(3-12)

16  — Глава 5(9-12)

17  — Глава 5(13-20)

18  — Глава 5(17-20)

19  — Глава 5(21-31)

20  — Глава 5(31-37)

21  — Глава 5(38-42)

 

CD 2

22  — Глава 5(43-48)

23  — Глава 5(43-48)

24  — Глава 6(1-8)

25  — Глава 6(9-15)

26  — Глава 6(16-23)

27  — Глава (24-34)

28  — Глава 7(1-12)

29  — Глава 7(13-20)

30  — Глава (21-29)

31  — Глава 8(1-17)

32  — Глава 8(18-22)

33  — Глава 8(23-34)

34  — Глава 9(1-13)

35  — Глава 9(14-26)

36  — Глава 9(27-38)

37  — Глава 10(1-15)

38  — Глава 10(16-25)

39  — Глава 10(26-39)

40  — Глава 10(40) — 11(1-11)

41  — Глава 11(11-19)

42  — Глава 11(20-30)

 

 

Содержание дисков 3 – 4  (издание ожидается в сентябре 2017 г.)

 

CD 3

43  — Глава 12(1-8)

44  — Глава 12(9-30)

45  — Глава 12(31-42)

46  — Глава 12(43) — 13(1-17)

47  — Глава 13(18-43)

48  — Глава 13(44-52)

49  — Глава 13(53) — 14(1-12)

50  — Глава 14(13-27)

51  — Глава 14(28-36)

52  — Глава 15(1-20)

53  — Глава 15(21) — 16(4)

54  — Глава 16(5-20)

55  — Глава 16(21-23)

56  — Глава 16(24-28)

57  — Глава 17(1-13)

58  — Глава 17(14-21)

59  — Глава 18(1-14)

60  — Глава 18(15-35)

61  — Глава 19(1-12)

62  — Глава 19(13-26)

63  — Глава 19(27-30)

 

CD 4

64  — Глава 20(1-28)

65  — Глава 20(29) — 21(11)

66  — Глава 21(12-22)

67  — Глава 21(23-46)

68  — Глава 22(1-22)

69  — Глава 22(23-46)

70  — Глава 23(1-33)

71  — Глава 23(34) — 24(1-14)

72  — Глава 24(15-31)

73  — Глава 24(32) — 25(13)

74  — Глава 25(14-46)

75  — Глава 26(1-16)

76  — Глава 26(17-25)

77  — Глава 26(26-35)

78  — Глава 26(36-56)

79  — Глава 26(57) — 27(2)

80  — Глава 27(3-27)

81  — Глава 27(24-44)

82  — Глава 27(45-61)

83  — Глава 27(62) — 28(1-10)

84  — Глава 28(11-20)

 

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