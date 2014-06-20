Аудиодиски с беседами архимандрита Ианнуария (Ивлиева) на Евангелие от Матфея

Студия «Град Петров» выпустила новый диск – Беседы на Евангелие от Матфея архимандрита Ианнуария (Ивлиева). На этом диске записаны первые две части обширного цикла бесед – 42 беседы, посвященные подробному толкованию первых одиннадцати глав Евангелия от Матфея.

Второй диск, включающий в себя остальные беседы, студия «Град Петров» планирует выпустить в сентябре-октябре 2017 года.

«…Каждый человек, открывая Новый завет, на первой странице обнаруживает Евангелие от Матфея. Это первая книга в составе канона Нового завета, и уже поэтому Евангелие от Матфея всегда вызывало особое внимание и читателей, и толкователей.

Кроме того, влияние этого Евангелия на богословие и на богослужение больше, чем влияние других Евангелий. Достаточно вспомнить хотя бы «Блаженны»: «Блаженны нищие духом…» Каждый день эти строки Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея читаются или поются в храме. Или молитва «Отче наш», без которой не обходится ежедневная жизнь никакого верующего…

Евангелие от Матфея обладает целым рядом интереснейших и важных особенностей; так, в этом тексте мы находим множество цитат из Ветхого завета. Ведь главная задача евангелиста Матфея в том, чтобы его читатели приняли Благую весть как исполнение в жизни и деяниях Иисуса Христа всех прежних обетований священной истории народа Божьего».

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Автор цикла бесед – один из признанных не только в нашей стране, но и за рубежом выдающихся знатоков Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. В этих беседах собран уникальный материал, сочетающий в себе подробность и точность исторического и текстологического анализа и глубокое толкование евангельского текста.

Содержание дисков 1 – 2

CD 1

01 — Введение

02 — Глава 1(1-17)

03 — Глава 1(18-25)

04 — Изобразительные особенности

05 — Глава 2(1-12)

06 — Глава 2(13-23)

07 — Глава 3(1-10)

08 — Глава 3(11-13)

09 — Глава 3(13-17)

10 — Глава 4(1-11)

11 — Глава 4(11-25)

12 — Глава 5(1-12)

13 — Глава 5(3-12)

14 — Глава 5(3-12)

15 — Глава 5(3-12)

16 — Глава 5(9-12)

17 — Глава 5(13-20)

18 — Глава 5(17-20)

19 — Глава 5(21-31)

20 — Глава 5(31-37)

21 — Глава 5(38-42)

CD 2

22 — Глава 5(43-48)

23 — Глава 5(43-48)

24 — Глава 6(1-8)

25 — Глава 6(9-15)

26 — Глава 6(16-23)

27 — Глава (24-34)

28 — Глава 7(1-12)

29 — Глава 7(13-20)

30 — Глава (21-29)

31 — Глава 8(1-17)

32 — Глава 8(18-22)

33 — Глава 8(23-34)

34 — Глава 9(1-13)

35 — Глава 9(14-26)

36 — Глава 9(27-38)

37 — Глава 10(1-15)

38 — Глава 10(16-25)

39 — Глава 10(26-39)

40 — Глава 10(40) — 11(1-11)

41 — Глава 11(11-19)

42 — Глава 11(20-30)

Содержание дисков 3 – 4 (издание ожидается в сентябре 2017 г.)

CD 3

43 — Глава 12(1-8)

44 — Глава 12(9-30)

45 — Глава 12(31-42)

46 — Глава 12(43) — 13(1-17)

47 — Глава 13(18-43)

48 — Глава 13(44-52)

49 — Глава 13(53) — 14(1-12)

50 — Глава 14(13-27)

51 — Глава 14(28-36)

52 — Глава 15(1-20)

53 — Глава 15(21) — 16(4)

54 — Глава 16(5-20)

55 — Глава 16(21-23)

56 — Глава 16(24-28)

57 — Глава 17(1-13)

58 — Глава 17(14-21)

59 — Глава 18(1-14)

60 — Глава 18(15-35)

61 — Глава 19(1-12)

62 — Глава 19(13-26)

63 — Глава 19(27-30)

CD 4

64 — Глава 20(1-28)

65 — Глава 20(29) — 21(11)

66 — Глава 21(12-22)

67 — Глава 21(23-46)

68 — Глава 22(1-22)

69 — Глава 22(23-46)

70 — Глава 23(1-33)

71 — Глава 23(34) — 24(1-14)

72 — Глава 24(15-31)

73 — Глава 24(32) — 25(13)

74 — Глава 25(14-46)

75 — Глава 26(1-16)

76 — Глава 26(17-25)

77 — Глава 26(26-35)

78 — Глава 26(36-56)

79 — Глава 26(57) — 27(2)

80 — Глава 27(3-27)

81 — Глава 27(24-44)

82 — Глава 27(45-61)

83 — Глава 27(62) — 28(1-10)

84 — Глава 28(11-20)