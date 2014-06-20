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  3. 19 марта слушайте в нашем эфире прямую трансляцию особого великопостного богослужения – пассии

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19 марта слушайте в нашем эфире прямую трансляцию особого великопостного богослужения – пассии

АНОНС

Вновь в нашем эфире – прямая трансляция особого великопостного богослужения, пассии. Последование пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов): во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья Великого Поста. Как ясно из названия, на этих службах воспоминаются спасительные страдания Господа Иисуса Христа. За каждой пассией прочитываются евангельские повествования об этих событиях; по традиции, во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках. Кроме того, на пассии звучат некоторые песнопения из богослужения Великой Пятницы; перед чтением Евангелия звучит прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий…» Молитвы и песнопения обращают нашу душу к Голгофе, вновь и вновь напоминая о конечной цели Поста – сораспятии со Христом.

Прямая трансляция богослужения осуществляется из Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга.

 

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