18 июля – 99 лет убийству Алапаевских мучеников

Программы из архива радио «Град Петров»

АУДИО

На следующую ночь после убийства семьи Николая II были лишены жизни еще шесть членов семьи Романовых и двое их приближённых.

Список жертв:

Великая княгиня Елисавета Феодоровна, настоятельница Марфо-Мариинской обители,

инокиня Варвара (Варвара Алексеевна Яковлева),

Великий князь Сергей Михайлович,

князь Императорской крови Иоанн Константинович,

князь Императорской крови Константин Константинович,

князь Императорской крови Игорь Константинович,

князь Владимир Павлович Палей,

Федор Михайлович Ремез (управляющий Двором вел. кн. Сергея Михайловича, добровольно последовавший за ним в ссылку).

АЛАПАЕВСКИЕ МУЧЕНИКИ

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКОВ

БЕЛОЙ АРМИЕЙ А.В.КОЛЧАКА

Тела Иоанна Константиновича и Елизаветы Федоровны, поднятые из шахты

Ольга Волынкина. Преподобномученица Елизавета Федоровна

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«Невидимый Петербург». Программа Татьяны Трефиловой. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова в Петербурге

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Галина Никул. Преподобномученица Елизавета Федоровна

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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Преподобномученица Елисавета. Читает Михаил Демидов

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«Голос Православия». Преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна