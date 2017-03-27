Воспитание мальчиков и девочек

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Программа Людмилы Зотовой

«Семья»

Гость: Альфред Александрович Щеголев

АУДИО + ТЕКСТ

Наша встреча сегодня проходит с участием врача-психотерапевта, доцента Восточно-Европейского института психоанализа Альфреда Александровича Щеголева.

В начале встречи предлагаю вспомнить о том, что в природе не существует какого-то человека вообще: человек – это либо мужчина, либо женщина. Поэтому можно сказать, что мы встречаем два разных мира, соприкасающихся и одновременно существенно различающихся между собой. Причем эти различия парадоксально являются как фактором притяжения этих миров друг к другу, так и фактором непонимания или даже раздражения друг друга. «Мужчины пришли на землю с Марса, а женщины – с Венеры». Это шутка, конечно, но в этом есть некая доля правды. Половое самосознание – это есть, можно сказать, центр кристаллизации человеческой личности. Поэтому деформация или разрушение полового самосознания является одновременно и деградацией всей личности в целом. Вот почему воспитание полового самосознания с детства, по существу, является краеугольным камнем формирующейся личности и ее дальнейшей судьбы.

О половом воспитании в нашей стране заговорили сравнительно недавно. Но, что самое интересное, тема эта как-то сразу обрела такой интригующий сексуальный оттенок. Или в лучше случае – сексуально-просветительский. Все многообразие полового воспитания свелось к освоению сексуальной грамотности. Разумеется, никто из здравомыслящих людей не будет отрицать необходимости формирования ясных представлений о физиологии, о гигиене сексуальных отношений. Но делать это надо деликатно, тактично. Делать это надо в определенном возрасте, в надлежащей форме, обязательно учитывая еще и индивидуальный фактор человека. Свести половое воспитание к сугубо сексуальной тематике – это либо преступная глупость, либо сознательная подлость. Ребенок может воспринимать соответствующую информацию как чуть ли не благословение со стороны взрослых на его ранние сексуальные эксперименты.

Тайна пола заключена вот в этом любовном притяжении человеческих душ, для которых сексуальное влечение есть только чувственный аккомпанемент великой мелодии любви. Понятно, что один аккомпанемент всей музыки не создает. Он лишь ее сопровождает. Поэтому на нем одном нельзя постичь всей полноты и глубины любовного переживания.

Задача воспитания – формировать в ребенке, в первую очередь, его будущую полноценную личность, а не учить его, как можно раньше, «отрываться со вкусом», «брать от жизни все», превращать данное ему от природы половое влечение в достаточно сомнительное развлечение для рано опустошенной души. Преждевременно приобщившись к специфической информации, которой потчуют его нравственно-неполноценные горе-просветители, ребенок начинает ошибочно считать себя вполне взрослым человеком. Мир взрослых лишается для него некой загадочности, срывается покров тайны с родительских отношений. Он, как ему представляется, понимает, в чем тут дело и что таят от него эти «лицемеры-взрослые».

Половое воспитание – это, прежде всего, закладка нравственного фундамента для функционирования будущей полноценной личности мужчины и личности женщины. О половом воспитании подрастающего поколения можно говорить только тогда, когда воспитательный процесс направлен в первую очередь на развитие душевных и духовных качеств юношей и девушек. Он должен быть направлен на воспитание в них будущей мужественности и будущей женственности. Именно этот уровень личностного развития даст им в последующей жизни способность ценить в человеке противоположного пола его душевный, его духовный строй, а не рассматривать его как безликий предмет сексуального потребления. Если же человек душевно пуст и духовно оскоплен, то великое творчество любовных отношений оказывается для него недостижимым. То есть человек противоположного пола воспринимается им, прежде всего, как тело с теми или иными антропологическими параметрами, которое при надобности может сгодиться ему для утехи. Во всем остальном это тело ему безразлично.

Половое воспитание немыслимо, неотделимо от нравственного воспитания личности. Отсутствие в семейном воспитании ребенка нравственной закладки, из которой в дальнейшем произрастает духовный строй личности, ее нравственность, делает человека рабски зависимым от его сугубо эгоистичных, инфантильных по своей природе потребностей. Это делает его очень легкой добычей аморализма. Особенно в тех жизненных ситуациях, где следует проявить свою личностную целостность, принципиальность, где нужно проявить какую-то силу духа.

Трудные испытания в жизни укрепляют духовно сильного человека, но ослабляют, разрушают, развращают духовно немощного, ограниченного сферой только каких-то своих эгоистических инфантильных утех. Совершенно очевидно, что такая нравственная недоразвитость в половой сфере делает весьма проблемной семейную жизнь. Инфантильная ориентация будущих супругов исключительно на бесконечные сексуальные утехи в семейной жизни создают, как правило, нежизнеспособный брак, полный глуповатых, нереалистических ожиданий. Вот в таких браках даже незначительное пресыщение чувственными отношениями или первая трудность, которую необходимо преодолеть совместно, становятся нередко поводом для развода.

Личностная незрелость таких супругов проявляется в их неспособности раскрыть другие аспекты значимости отношений, потому что уже изначально их привлекало друг в друге только одно: одностороннее эгоистическое желание бесконечных сексуальных удовольствий, этакое беспечное сексуальное пользование друг другом. Да еще нередко на фоне беззаботного материального благополучия, предоставляемого им их родителями. Совершенно очевидно, что с такими представлениями о браке полноценную семью создать невозможно. Если человек личностно незрел для полноценных брачных отношений, то брак, довольно скоро, становится для него тюрьмой. Из этой «тюрьмы» он старается выбраться и убежать, бросая после себя не только свою обманутую «половину», но и родившихся в этом браке обманутых и травмированных детей. Мы видим эти скоротечные браки с пышными, громкими, многообещающими свадьбами и скорыми разводами, сопровождающимися нередко безобразиями, грязными взаимообвинениями и всем прочим низменным репертуаром вот этих эгоистических безблагодатных душ, озлобленных друг на друга.

Отсутствие этой нравственной прививки в половом воспитании делает невозможным формирование мужественности в будущем мужчине и женственности в будущей женщине. Только принимая во внимание духовно-нравственный аспект полового воспитания, мы можем четко определиться в том, на что ориентировать воспитание мальчика – будущего мужчины, и воспитание девочки – будущей женщины. Мужественность и женственность не просто, как бы, задаются биологическим полом. Рождение мальчика и рождение девочки – это еще не гарантия того, что мальчик в дальнейшем будет обязательно мужественным, а девочка женственной. Мужественность и женственность – это личная свойственность, формирующаяся не столько за счет природы, сколько за счет культуры. Мужественность и женственность – это преломление пола в призме культуры. В самой природе нет чистой женственности или мужественности. Там есть маскулинность, там есть феминность, там есть самец, есть самка. А мужественность и женственность – это уже принадлежность человеческой культуры.

Вот эти два важных качества полов в значительной степени культивируются воспитанием мальчиков и девочек и самовоспитанием юношей и девушек. Понятно, что конец воспитания – это подвести ребенка к самовоспитанию. Юноши и девушки – это уже личности, которые формируются за счет самовоспитания. Особую роль в этом непростом процессе становления полового самосознания играет приобщение молодых людей к традиционным представлениям о мужественности и женственности, существующим в культуре абсолютно каждого народа. Каждый народ имеет свои традиционные представления о том, чем должны отличаться друг от друга мужчины и женщины. И физически, и психически, и социально. То есть культура любого народа направляет развитие мальчиков и девочек к освоению ими традиционного поло-ролевого поведения, принятого в данном обществе, в данном социуме. Забвение этих традиций – это прямой путь к деградации народа.

Мужественность и женственность – это те социальные половые роли, которые необходимо освоить, если человек хочет пережить полноту своего существования. Мужчины и женщины встречаются в этом мире не только в сфере их биологического функционирования, не только как биологические самец и самка в мире животных, но в сфере человеческой культуры, которая дает людям, конечно, больше разнообразия в половых различиях, больший диапазон взаимоотношений. Здесь включаются во взаимоотношение полов не только природные влечения, но и духовные регистры их любовного переживания.

Любовь мужчины и женщины имеет, конечно, корни в их природной причине. Но расцветает это «растение» в культуре. Вне приобщения к ней нет, по сути дела, достойного существования людей. Недаром в старину говорили, что браки заключаются на небесах. То есть в некой духовной высоте, просветленности, которые поддерживаются в людях культурой. Это огромный, тысячелетний опыт поколений.

Размытость представлений о мужских и женских различиях в социальном поведении людей ведет к аморфности, ведет к безликости, скудности половых взаимоотношений, к их профанации до уровня, простите меня, скотства.

В православной педагогике даются соответствующие четкие ориентиры. Я могу сослаться здесь хотя бы на книгу известного психолога и общественного деятеля, православного священника Бориса Ничипорова «Введение в христианскую психологию». В ней освещается, кстати, множество аспектов воспитания молодежи, в том числе и полового.

Остановимся теперь, во-первых, на воспитании мальчиков. В любой стране во все времена воспитание мальчиков являет собой вообще краеугольный камень педагогики. Почему? Потому что социум держится на мужской социальной активности. От того, каково качество мужчин, зависит качество и социума. От того, какими воспитываются нынче мальчики, будет зависеть и вся судьба нашей страны. Наивно и, наверное, утопично полагать, что наступят времена, когда люди перестанут воевать. Поэтому в воспитании мальчика, будущего мужчины, совершенно необходим значительный элемент воинского воспитания: от, скажем, спортивных секций до летних трудовых лагерей. Главное – сформировать в мальчике дисциплинированность, собранность, умение терпеть, умение преодолевать трудности, холод, усталость, неудобства. Помочь стать мужчиной. И особенно важными в характере настоящего мужчины являются также жертвенность и великодушие. Именно эти качества в мужской среде создают отношения дружбы, создают отношения братства. А это мощная альтернатива, с одной стороны, всякого рода «компашкам», всякого рода тусовкам, а с другой стороны – альтернатива стремления к эгоистическому отчуждению. В таком вот братском общении молодой человек сохраняет себя, свою автономию, имеет поддержку со стороны сверстников и не становится безликим конформистом, буквально загипнотизированным своей тусовкой, с ее нередко аморальными ценностями.

Совершенно очевидно, что для мальчика нужен некий образец мужчины, которому он хотел бы подражать, на которого он мог бы ориентироваться в своей жизни. У мальчика, особенно у подростка, развито восприятие иконическое, то есть образное восприятие. Ему мало того, что с ним говорят, каким должен быть мужчина. Он должен видеть образец этого мужчины в своей жизни, конкретного мужчины, которому он хочет подражать. Если такого мужчины в жизни подростка нет, то он начинает подражать поведению того человека, кто так или иначе своей необычностью захватил, полонил его воображение. Таким образцом может стать какой-нибудь «крутой» из криминальной среды. Это может быть какой-то экранный герой с демонстративным поведением, возможно – поведением клинического дегенерата из американского кинематографа. Образцом может стать и какой-то сверстник, вся удаль которого сводится к презрению ко всем моральным нормам и зрелым человеческим отношениям. Чтобы этого не случилось, мальчику необходима достаточно сильная фигура отца или мужчины с ярко выраженным отцовским поведением, – это очень важно – личность которого захватывала бы воображение мальчика, подвигала бы его к полноценному развитию, к раскрытию его нравственных, умственных, деловых, физических качеств.

Развитие мальчика, конечно же, необходимо ориентировать на его будущее отцовство, которое будет неполноценным, если в нем будут отсутствовать такие личностные качества как ответственность, как порядочность, жертвенность, обязательность, самодисциплина, трудолюбие, великодушие. Это исконно мужские качества. По этому поводу никаких сомнений нет. Все эти свойства, конечно, своими корнями уходят в детство и, в значительной степени, они, опять-таки, обусловлены влиянием отца на развитие мальчика. Если, разумеется, сам отец является полноценной личностью и ему есть что передавать своему сыну. Ну, а если нет – то, вы сами понимаете, возникает очень проблемное мужество. Нет, я бы даже не назвал это мужеством, скорее, это мужланство. За этим словом стоит стремление заявить о себе нагло, громко, цинично. Это все противоположно тем исконно мужским духовным качествам, которые делают мужчину мужчиной.

Теперь переходим к воспитанию девочек. К девочкам нужен другой подход, чем к мальчикам. Здесь необходимо, в первую очередь, уделить внимание воспитанию в ней материнских чувств, чувства заботы о детях, стремления быть хозяйкой дома. Такое воспитание создаст у нее иммунитет против всякого рода социально порочного поведения и цинизма. Ориентировать воспитание девочки следует на ее будущее материнство, без которого не может быть здорового в духовном и физическом отношении потомства. Потому что мать – это первое счастье человека, это первое счастье ребенка в жизни. Материнство в женщине является, безусловно, показателем ее личностной развитости и ее духовного здоровья. Вот это возобладавшее в современном мире безразличное отношение к женщине-матери, к ее великому делу первого воспитания ребенка, является показателем вообще нравственной одичалости общества, буквально свихнувшегося на идеологии либерализма. В таком безумном обществе целомудрие женщины, ее материнство, ее женственность становятся признаком какой-то ее несовременности, отсталости, недоразвитости. Вспомним, какой шум устроили европейские борцы за права человека, узнав, что в Уганде вместо пропаганды безопасного секса проводится политика поощрения целомудрия, что там девушек, не потерявших невинность, после школы принимают в вузы на бесплатное обучение. Они называют это ущемлением прав человека. Видимо, в их представлении моральное разложение и личностная деградация и есть его неотъемлемое право. То есть – право на бесчестие.

У современных девочек, также как у мальчиков, есть один такой нравственный порок, сформированный соответствующими негативными влияниями. Это праздность души, ведущая ни к чему иному, как к душевной пустоте. К сожалению, формальная занятость девушек в разного рода кружках, секциях, лишь отчасти решает проблему молодежной праздности. Девушки не меньше, чем юноши зависят от моральных ценностей, прививаемых им обществом, а точнее – средствами массового влияния. Новые для нас рыночные отношения культивируют для девушки такой весьма расхожий идеал девушки-фотомодели, девушки-картинки для какого-нибудь пошлого гламурного журнальчика. Все существо женщины сводится в этом «идеале» к исключительно хорошей внешности, к стройной фигуре, белозубости, внешней «нахватанности». Все должно быть «от бедра», не выше «бедра»: и мысли, и желания, и чувства.

Ну, а второй идеал, который завоевывает сегодня себе огромную популярность, это девушка как блудница. Вообще, проституция как система рыночных отношений в области секса все менее и менее, кстати, порицается в обществе. Более того, она находит своих ярых защитников среди воинствующих либералов, требующих терпимого отношения к разлагающей душу женщины проституции. Вот интересно только: своих дочерей они тоже хотели бы видеть в борделях или просто на панели? Или, по их «демократическим» соображениями, это возможно только по отношению к прочим девушкам? Надо понимать, что чем большее количество девушек пройдет через вот такие рыночные отношения, тем больше вероятность вырождения нации. Поскольку шанс рождения от бывшей проститутки детей-дегенератов и психопатов более чем велик.

К сожалению, идеал добропорядочной жены и заботливой матери сегодня не только не популярен, он унижен. В моде бизнес-леди и прочие преуспевающие «дивы» с ярко выраженными комплексами неполноценности. А между тем, вот эта старая как мир установка на замужество, на рождение детей и есть одновременно и здоровый, и нравственно-осмысленный, и подлинно государственный подход в деле воспитания девочки и девушки.

Совершенно очевидно, что современной девушке трудно устоять сегодня в цельности своей женской натуры, вот в этом своем целомудрии. Потому что при яростной экспансии разврата, распущенности, блуда, становящихся ценностью якобы свободных людей, стыдливость может восприниматься ею вообще как невротическая закомплексованность, как глупость, как отсталость. Она вообще может чувствовать себя несовременной, может даже по недоразумению завидовать «продвинутости» своих опустившихся сверстниц, ставших предметом утехи для всякого рода недоразвившихся мужских особей. Качества полноценной женщины – любовь, доброта, забота, жалость, терпеливость, нежность оказываются вовсе ненужным для недоразвитых получеловеков.

А теперь вопросы: а что хорошего в этой психологической бездомности современной молодой женщины? Что хорошего в ее истеричных метаниях на пути дурно понятой ею эмансипации? Они превращают ее в какое-то нелепое и бессмысленное существо, соревнующееся с мужчинами в чем угодно. Чуть ли не в боксе и силовой борьбе. Что хорошего в утрате ею своей женственности, своей способности любить, своего умения быть любимой? Что хорошего в ее отвращении к материнству, что хорошего в жарком стремлении всех ущербных женщин быть круче успешных мужчин?

В своей нравственной опустошенности она становится жертвой разрушительных социальных влияний, которые оказывает на нее нравственно больное общество. Она становится жертвой соответствующего полового воспитания, сексуальной раскрепощенности. Женственность оказывается все более невостребованной вот в этом убогом меркантильном мире рыночных отношений. Но с утратой женственности, с исчезновением поклонения женственности со стороны мужчины, в мире исчезает тот образ вдохновения, который преображает мужчину в полноценную личность и вообще делает людей людьми. В результате возникает то бездуховное состояние полов, в котором безликая дежурная сексуальность изгоняет святой лик любви. А там, где ненужной оказывается любовь, там ненужными оказываются и подлинное творчество, и культура.

Основная задача полового воспитания – это освоение молодыми людьми своих социальных половых ролей. А это предполагает определенную социализацию их полового функционирования. Отсутствие в сознании молодого человека представления о поло-ролевом социальном поведении ведет к утрате в его самосознании представлений о половых различиях мужчины и женщины, что превращает его в какое-то странное безликое, бездуховное существо. Кстати, возникновение на основе всего этого такого удручающего социально-психологического явления как унисекс (то есть психического гермафродитизма), при котором мужчина психологически, поведенчески и внешне ничем не отличается от женщины, а женщина от мужчины – это верное свидетельство социальной деградации, а также свидетельство культурного распада и нравственного разложения общества.

Альфред Александрович, а как происходит формирование чувства материнства у девочек?

Вообще-то материнский инстинкт не появляется просто по мере взросления, с возрастом: вот, достигает женщина определенного возрастного периода – и появился материнский инстинкт! Нет. Конечно, возрастной фактор имеет место, но материнский инстинкт у женщины должен быть активирован. А чем он активируется? Обычно, он активируется любовью мужчины к женщине. Любовью! Не просто влечением таким, сексуальным, а именно любовью. То есть женщина имеет потребность в ребенке как в неком памятнике любви. Ребенок – это живой, нерукотворный, в полном смысле слова, памятник любви, памятник их любовным отношениям, их встрече.

Если девочка первоначально погружена в эту очень скверную атмосферу сексуального бедлама, то есть она вообще не различает, где любовь, где какое-то физиологическое влечение, то ей кажется, что все, что окрашено каким-то сексуальным чувством – это и есть любовь. Но любовь – это принадлежность достаточно развитой личности. Любовь исходит из духовной сферы. Поэтому требуется определенный уровень нравственного развития, определенный личностный уровень, для того, чтобы человек был способен переживать чувство любви, индуцировать чувство любви в своем любимом человеке. Если этого нет, так и потребности быть матерью тоже нет. Инстинкт материнства оказывается в значительной степени заблокирован.

Очень ранний сексуальный опыт бесспорно сделает эту девочку проблемной матерью. Ведь неспроста в традиционных культурах всегда был культ девственности. Культ первенца и культ девственности. То есть за женщиной всегда очень следили. Да и в современной культуре, например, исламской сохраняется очень строгая половая мораль, очень строгая! Иногда говорят: вот, там у них существует полигамия. Да, полигамия. Но у них в культуре сохраняется такой вид семьи. И для них это законная семья. А вот такой «свободы» – где хочу, с кем хочу, когда хочу – там этого нет. Возможно, на уровне какого-то инстинкта они чувствуют, что это грозит вырождением нации. Именно это и произошло с Европой, она же вырождается. Конечно, на бытовом уровне они существуют совсем неплохо. Но творчество культуры там закончено. А наши поклонники Запада преподносят это творчество как новизну, как некий авангард, ставят разные постановки в таком вот стиле. Но великая западная культура, замешанная на культуре Средневековья (это же потрясающая культура!), она закончена. Отказ Европы от христианства и его норм ведет ее к полной деградации.

Ребенку в жизни необходимы двое: ему нужна мама и ему нужен папа. Причем, вначале мама: где-то до трех-четырех лет. А дальше постепенно эстафета воспитания переходит к отцу. Потому что именно отец дает прививку социального поведения. В семье именно отец, так или иначе, социализирует поведение ребенка и ориентирует его поведение на будущую жизнь во взрослом мире.

У отца и матери, соответственно, разная любовь к ребенку. Мать любит ребенка любовью безусловной. То есть, не нужно никаких специальных условий для того, чтобы мама любила своего ребенка. Она его любит изначально. Любовь матери не требует ничего, никаких заслуг ребенка для того, чтобы его полюбить. Нет, она его любит изначально. И ребенок как бы купается в этом море материнской любви.

А вот отец любит ребенка всегда «за что-то», любовь отца всегда условна. Отец любит «за что-то»: за то, что ты умный; за то, что смелый; за то, что ты ловкий; за то, что ты правдивый и еще за что-то. То есть отец как бы награждает ребенка своим вниманием, своей любовью только тогда, когда ребенок демонстрирует какое либо позитивное с точки зрения отца качество. И это замечательно! Понятно, ребенку очень трудно поначалу сразу соответствовать требованиям отца. Я имею в виду, конечно, ситуации с сохранной семьей, сохранным отцом, сохранной матерью. И здесь ребенку всегда нужно, конечно, иметь тыл. Вот его мама – это и есть тыл.

Представьте себе такую картинку: папа что-то делает, папа что-то строгает, крутит, винтит, а к нему идет маленький мальчишка. Вот, он схватил молоток, стукнул этим молотком куда попало. У папы это вызывает гнев: «Все! Уходи отсюда! Не трогай ничего! Хватит!» Куда идти ребенку? К матери. Потому что папа его обидел. Мама его взяла на руки, приласкала, успокоила, слезы утерла ему. Он сидит, прижался к маме. Ему ведь очень важен тактильный контакт с матерью. Немного похныкал, потом успокоился. Да, с матерью ему спокойно, с ней хорошо. Но там, где отец – там интересно. Поэтому успокоился и решил: «Пойду туда». Тем более, если мать зрелая, она же не будет ребенку говорить, что папа у нас плохой, папа сердитый, папа такой-сякой. Она ласково скажет, что не надо хватать молоток, надо сначала спросить у папы. Теперь он опять идет к папе: «Папа, можно?» «Можно, да, молодец. Теперь дубась вот тут этим молотком». То есть произошла социализация поведения.

Теперь представьте себе ситуацию, когда ребенка воспитывает мать-одиночка. Она его любит безусловной любовью как мама, но и в то же время она должна к нему относиться и как папа, то есть любить его за что-то. Но это в корне противоречивые установки на ребенка. Поэтому и она невротизирована, и ребенок невротизирован. Противоречие стновится причиной того, что дети из неполных семей очень проблемные.

Многое, если не все, зависит от зрелости семьи. Поэтому лично я противник очень ранних браков. Ранние браки – это пробные, непонятные, часто нелепые союзы, ничего там в них нет. Созреть надо. Восемнадцать лет, девятнадцать – а они уж муж и жена! Ну, какие они муж и жена? Особенно это касается мужчин. Мужчины сейчас очень поздно зреют. Инфантилизм в наши дни так распространен, что иногда они и в сорок лет еще мальчики. Не все, конечно, не все. Но масса людей абсолютно инфантильна. Инфантилизм мужчин ужасен. Инфантил – он же такой вечный «Эдип». Он принимает только удовольствия, он хочет «отрываться со вкусом», он хочет «брать от жизни все», он не хочет «тормозить», он хочет в это вливаться. Человек зрелый, человек личностно развитый этого безобразия терпеть не будет, он будет восставать против этого. А инфантил будет спокоен: ему дашь какую-то побрякушку, соску, конфетку – и все! Он спокойно все принимает, все глотает.

Отец – это основной фактор поло-ролевой идентификации и у мальчиков, и у девочек. Мальчик как бы считывает поведение отца, обретает те мужские качества, которым он хочет подражать. Папа так делает – и я так буду делать. Ну, понятно, что вначале это все идет совершенно зеркально. Потом ребенок что-то для себя отбрасывает, но, тем не менее, мужская прививка у него остается.

А для девочки отец – это первый рыцарь в ее жизни, первый мужчина, который и являет собой образец мужчины. Ведь потом для брака женщина ищет в мужчине отца. Она же не партнера по половым играм ищет. Она ищет мужчину с отцовским отношением к миру. Отец – это тыл. Женщина в семье всегда ищет тыл, а не фронты. Это мужчина во фронт идет. А женщине нужен тыл. И если в ее жизни есть такой человек, который ей обеспечивает тыл – надежный, ответственный, верный, жертвенный – все идет замечательно, она нашла «папу». Если у такой девочки отец сохранный, то она ищет себе по его образу и подобию спутника жизни. А если отец никакой, пьяница какой-нибудь, что он есть, что его нет, все равно – кого ей тогда выбирать? У нее нет внутреннего камертона.

А вообще-то женщина ловит в мужчине тот образец, который у нее сложился к моменту замужества. Встретила человека, решает – все, это мой. Пусть даже он будет с какими-то проблемами. Она интуитивно ловит в нем то, что ей близко, и будет за него держаться. Она его в конечном итоге «приручит»: ведь не мужчина выбирает женщину. Женщина выбирает мужчину, причем очень четко, на уровне подсознания. Это снаружи кажется, что мужчина влечется. А почему он влечется? Да потому что женщина им заинтересовалась.

Понятно, что роль отца в семье высока. И все-таки: если в семье отец не в состоянии брать на себя бремя ответственности за судьбу семьи, за жизнь детей, жены? Таких случаев в современной жизни, увы, немало. Как же быть в этой ситуации?

В таких случаях я женщине говорю: «У вас в семье не один сын (или дочка), у вас двое детей: один ваш ребенок, а другой – великовозрастное дитя, называемое мужем». Они же, такие мужья, очень часто и вправду дети, это регрессия на инфантильный уровень. Вот младенец: у него что-то не вышло, не получилось – он в крик, вопль. Папа быстро бежит, мама бежит. Вот он насосался, наелся – лежит, такой поросенок розовый, пузыри пускает: жизнь удалась, все замечательно. Так и у этого инфантильного мужа, все то же самое. Жизнь не удалась, все плохо, все не то. «Тяпнули» – и все, примирился с жизнью. Вот с таким мужчиной с регрессивными тенденциями строить отношения бесполезно. Что толку его призывать к тому, чтобы он одумался, говорить ему: «Давай, ты уже взрослый человек, тебе уже сорок пять лет. Ну, что же ты никак не можешь стать мужем и отцом?» Да он не может стать ни отцом, ни мужем! И тогда женщине нужно ориентировать себя на то, что она мать-одиночка, да еще при этом и с таким великовозрастным «сыночком».

Это гигантские проблемы современной семьи. Сказать, что есть такие рецепты – раз-два, и все будет замечательно – нельзя, это все очень сложно. Это тем более обостряется из-за негативного социального влияния. Помните, говорят, что дети не столько похожи на своих родителей, сколько на свое время? Да, они улавливают дух времени очень четко.

Для полноценного развития личности нужны три фактора. Это, во-первых, мать. Причем такая женщина, которая созрела для материнства, которая видит смысл жизни в рождении ребенка, в его первом воспитании; она абсолютно доступна ребенку, ребенок успокаивается в ее присутствии, ему хорошо. Это его, повторю, первое счастье – мама. Такое общение ему необходимо до трех-четырех лет.

Дальше что нужно ребенку, какой фактор? Достаточно стабильная семья. А семья предполагает наличие отца. Без хозяина, как говорится, и дом сирота. Нет отца – семья неполная. Но и если отец есть, но он не соответствует своей отцовской функции, то семья тоже является неполной, нестабильной. Для ребенка очень важна отцовская фигура, потому что отец дает ребенку чувство социальной защищенности. Особенно когда ребенок подрастает, начинает это осознавать.

Третий фактор, который необходим человеку для полноценного развития – стабильный социум. Какое-то время назад мы приблизительно были ориентированы, что мы будем выбирать в своей жизни: вот, я закончу школу, я могу пойти на завод, или пойду в институт, или что-то еще. Было все достаточно стабильно. Сейчас все непредсказуемо. Поэтому на своих консультациях я встречаю людей, которые находятся в состоянии полного отчаяния. Приходит человек – у него головная боль, у него бессонница, у него обострившаяся язва желудка: «Доктор, помогите!» А в чем там дело? Да вот, он взял кредит, купил какую-то однокомнатную квартиру и влез в долги. Работает при этом на трех работах, изматывается полностью. А сейчас в связи с этими кризисными явлениями банк потребовал вернуть кредит, он без квартиры, где брать деньги, не знает. Понятно, у него бессонница, обострение язвы, да еще супруга вот-вот родит. Понимаете, сколько проблем? У него актуальные проблемы. Поэтому ситуация сейчас очень тяжелая.

Или такой случай: молодой человек только закончил институт, кто-то из друзей устроил его по специальности, он сразу почувствовал себя хорошо, он получал семьдесят тысяч рублей в месяц. Будучи «офисным планктоном», он приходил в офис, они там пили кофе, болтали, все прекрасно. Но ситуация изменилась, начальник сказал, что теперь они должны работать только час в день, а зарплата снижается в десять раз. У него – катастрофа! Он же и машину взял в кредит, у него всякие планы были, он думал, что «богатым напрокат» он теперь будет навсегда. А оказалось, что все рушится. У него полное отчаяние, тяжелейшая депрессия, он не хочет жить. Он возненавидел все, что недавно так любил. Вот таким образом нестабильность в обществе может повлиять на развитие неподготовленного человека.

Самое главное для воспитания мальчика – это общение с достаточно сохранным мужчиной. А где его взять? Вот это наша проблема. Куда ни ткни – там инфантил, который «берет от жизни все», «отрывается со вкусом». В этом-то и проблема. Может быть как раз сейчас, в связи с нашей сложной ситуацией, появятся люди, на которых и вся надежда. Их очень мало, но они могут взять все на себя. Известно, что в таких экстремальных состояниях социума появляются настоящие мужчины, они что-то создают, создают соответствующую атмосферу, формируют подрастающее поколение и взращивают в юношах элементы мужества. Вспомним поколение войны: отец на фронте, мальчишка даже и отца-то не видит, но он знает, что отец страдает в окопах, они в любой момент могут получить похоронку. А сам он с матерью где-то в эвакуации, да еще у него братишки, сестренки – так он уже мужик! Он и дрова добывает, карточки отоваривает, воду возит. Это было очень мощное поколение, очень сильное. А когда у юноши одни развлечения, забота только о том, в какой клуб пойти вечером – что это?

Мужество – это всегда преодоление. Преодоление каких-то препятствий. И вообще личность формируется только при преодолении каких-то трудностей. Даже мозг зреет только тогда, когда он решает задачи. Любые задачи, но при этом он преодолевает трудности. Если он этих задач не решает, он не развивается, у человека остается абсолютно неразвитый мозг. Это мы говорим о мозге. А что уж говорить о личности! Личность – это всегда преодоление, преодоление, преодоление. За счет преодоления трудностей происходит формирование определенных личностных качеств: и упорство, и терпимость, и терпеливость, и верность, и так далее. То есть для мужчины еще очень важен социальный контакт, причем не формальный, а реальный социальный контакт. Вот это и делает мужчину мужчиной. А у нас уже двадцать лет вбивают в головы идеологию индивидуализма: теперь ты ответственен только за самого себя.

Россия выживала всегда только за счет общинности, все здесь делали сообща: сообща урожай собирали, сообща строили дом одному, потом другому. Общинность – великое достижение на этой земле. Самое опасное для судьбы народа, для нации – это утрата культурно-нравственного ядра. Если оно сохранено, – а этому способствуют традиции, верования, нравы традиционные – то народ абсолютно сохранный. Ведь что такое культура народа? Культура – это всегда система верований, это система ценностей, это система основанных на этих верованиях и ценностях социально-нормативного поведения. В каждой культуре есть свои нормативы: это можно, а это нельзя. И если человек придерживается культуры своего народа, значит, он разделяет верования, разделяет ценности этой культуры и он разделяет социально-нормативные требования. То есть, я веду себя так, как это у нас принято, а не иначе. Когда эти представления о традициях, о верованиях, о ценностях, о социально-нормативном поведении размываются, тогда происходит распад социума. Народ, сохранный в своем культурно-нравственном ядре, он, по сути дела, непобедим. А когда ничего этого нет, когда это размыто – ну, может быть и так, может и на самом деле они правы, а может и на самом деле так нужно, надо всем нам поменяться – ничего хорошего от такой ситуации ждать не приходится.

От того, какие воспитываются у нас нынче мальчики, будет зависеть вся судьба нашей страны.