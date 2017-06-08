Свято-Владимирская Церковноучительная школа. Московский проспект, дом 104

Лада Елецкая: Татьяна Александровна, расскажите, пожалуйста, о доме на Московском проспекте 104. С виду он ничем не примечателен, обыкновенное здание. Почему же Вы выбрали именно это здание для сегодняшнего рассказа?

Татьяна Трефилова: Это сейчас этот дом не привлекает внимания прохожих. Памятником архитектуры он не является, мемориальной доски на нем нет. Лишь присмотревшись внимательно, можно заметить, что первые два и последние три этажа не соответствуют друг другу. Дом был надстроен на три этажа в советское время, когда об архитектурном стиле не заботились. А раньше этот дом, построенный в русском стиле, был красивым. Сохранились его дореволюционные фотографии. На крыше возвышались церковный купол и звонница с колоколами, а на фасаде на золотом фоне была большая икона святого равноапостольного князя Владимира, покровителя находящейся в этом здании Свято-Владимирской женской церковно-учительской школы. Эта школа была основана в память 900-летия христианства на Руси и открыта 31 октября 1889 года.

Лада Елецкая: Кого готовила эта школа?

Татьяна Трефилова: Эта школа готовила учительниц для церковно-приходских школ. Сначала сюда принимали девочек из Санкт-Петербургской епархии, и предполагалось, что учительствовать они будут в нашей епархии, но потом стали принимать из других епархий и учительствовать они направлялись по всей Российской империи, но в основном, в свои родные края, откуда приехали. Принимали девочек из крестьянских и мещанских семей в возрасте от 11 до 14 лет после окончания церковно-приходской школы по рекомендации законоучителя. Все сдавали вступительные экзамены. Конкурс был достаточно большим: на 25 мест было обычно около 100 кандидаток. В школе учились 6 лет. Было 6 классов, в каждом по 20-25 человек. В начале ХХ столетия был введен и 7 класс. В выпускном классе была практика, когда выпускницы под руководством учителей преподавали в двухклассной церковно-приходской школе для приходящих мальчиков и девочек, которая находилась в этом же здании на первом этаже.

Лада Елецкая: А какие предметы преподавали в церковно-учительской школе? Отличалась ли программа от обычных учебных заведений?

Татьяна Трефилова: Основным предметом, конечно, был Закон Божий. Эту школу нередко даже называли «женской духовной академией», безусловно, в кавычках, так как высшим учебным заведением эта школа не была, но давала религиозное образование женщинам. Преподавали также церковную историю, богослужение, русский и церковно-славянский язык, церковное пение, арифметику, историю и географию, педагогику, рукоделие, рисование, а также домоводство и огородничество, так как многие выпускницы уезжали после окончания школы в деревни. В начале ХХ столетия была введена гимнастика и игра на музыкальных инструментах – скрипка и пианино. Иностранных языков не преподавали. Обучение было бесплатным.

Лада Елецкая: А как воспитывали будущих учительниц церковно-приходских школ?

Татьяна Трефилова: Воспитывали достаточно строго. Это было закрытое учебное заведение. Воспитанницы жили при этой школе, на втором этаже находились их спальни. Навещать девочек родственникам и знакомым можно было по воскресным и праздничным дням. Прислуги, кроме швейцара, в школе не было. Девочки сами обслуживали себя: убирали комнаты, мыли и натирали полы, шили и вязали одежду, помогали на кухне и мыли за собой посуду. Никакой роскоши и излишеств в школе не было, пища была простая. Летом на каникулы девочки уезжали домой и занимались крестьянским трудом – школа не разрывала их связи с семьей. Многие девочки летом скучали по школе и писали письма попечительнице и учителям. Из писем девочек: «Мне дома очень весело – я помогаю маме, вяжу чулки, читаю, работаю на огороде и хожу на пожню». Какой скромный и естественный источник радости и веселья был у этих девочек!

Лада Елецкая: А были какие-нибудь развлечения в школе?

Татьяна Трефилова: Да. Конечно, они необходимы детям, но достаточно скромные. На Рождество устраивали елку с подарками. Ездили на экскурсии в Эрмитаж и Русский музей, в театр ходили очень редко. Слушали музыку на граммофоне. Неизбалованным, им было все интересно. Девочки посещали храмы Санкт-Петербурга, ездили в Духовную Академию. Совершали паломничество пешком в Троице-Сергиеву Пустынь, а выпускницы ездили на Валаам. За время обучения девочек старались познакомить с достопримечательностями столицы.

Лада Елецкая: Имела ли отношение эта школа к Воскресенскому Новодевичьему монастырю, который находится совсем рядом?

Татьяна Трефилова: Да. Эта школа была построена на монастырской земле и содержалась в основном на монастырские средства. Это была школа при монастыре. В первые годы, когда не было еще храма при школе, девочки ходили молиться в деревянную Казанскую церковь монастыря. Заболевшие ученицы и учительницы лечились в монастырской больнице. Из иконописной мастерской монастыря приходили монахини и обучали девочек иконописи. В монастыре, как известно, была четырехклассная иконописная школа с хорошо поставленным обучением. И вообще девочки в школе жили почти по-монашески, примером для них были монахини Новодевичьего монастыря. Некоторые выпускницы школы становились монахинями. В эту школу поступали учиться некоторые способные девочки из воспитанниц детского приюта, который был при монастыре.

Лада Елецкая: А своя домовая церковь была в школе?

Татьяна Трефилова: Да. Но она была освящена через шесть лет после основания школы 21 ноября 1895 года во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы митрополитом Санкт-Петербургским Антонием в присутствии обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева и его жены Екатерины Александровны, которая была попечительницей школы. Супругам Победоносцевым принадлежит особая роль в устроении этой школы. Церковь разместилась на втором этаже в особой пристройке. Алтарная абсида школьного храма выходила в сад. Церковь занимала отдельное, уединенное место в школе, но все школьные коридоры и лестницы сходились к ней: она была средоточием всей школьной жизни. Во время богослужений девочки сами пели и читали на клиросе. В храме было несколько икон, изображавших святых детей – мучениц Веры, Надежды, Любви, царевича Дмитрия. Стены храма были выкрашены в голубой цвет.

Лада Елецкая: Вы упомянули имя супругов Победоносцевых, которые принимали участие в жизни этой школы. Расскажите об этом поподробнее.

Татьяна Трефилова: Как известно, Константин Петрович Победоносцев уделял большое внимание устроению церковно-приходских школ. А эта школа была устроена лично супругами Победоносцевыми. Константин Петрович знал эту школу с первого ее дня, присутствовал на ее освящении, часто бывал здесь, молился в школьном храме, бывал на экзаменах и школьных праздниках. Он знал по именам многих девочек, которые привыкли к его присутствию в школе, не стеснялись его и смело обращались к нему с просьбами, и он часто помогал им. Пока он был жив, а он ведь был обер-прокурором Святейшего Синода, в школьном храме часто служили архиереи, и это тоже было привычно для девочек. Митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) нередко заезжал в школу вечерами и запросто беседовал с учительницами и ученицами. Митрополит Владимир (Богоявленский) тоже был нередким гостем этой школы. Бывал в школе и протоиерей Философ Орнатский, настоятель Казанского собора, который даже написал воспоминания об этой школе. По приглашению Константина Петровича здесь было немало замечательных людей. С первого дня основания школы попечительницей ее была Екатерина Александровна Победоносцева. Она почти ежедневно была в школе, присутствовала на уроках, читала письменные работы учениц, подбирала учительниц, знала всех девочек по именам, переписывалась с ними после окончания школы. На личные деньги Екатерины Александровны устраивались елки, подарки, праздничные угощения, а нередко и приданое выходящим замуж выпускницам школы. Притом, многие выпускницы стремились венчаться именно в школьном храме. Почти все ученицы этой школы побывали в гостях у Победоносцевых дома на Литейном проспекте, 62. Девочек приглашали на именины Екатерины Александровны, на масленицу, на святки. Они описывали в своих воспоминаниях, что Екатерина Александровна ввела их в великолепный зал, позволила бегать и играть там. А по комнатам Победоносцевых девочки расхаживали, потом ели блины, а после блинов им было предложено «кататься». У парадного входа в обер-прокурорский дом стояли вереницей сани для них. В каждые сани посадили по три девочки, дали по пакету пряников и повезли кататься на Острова. Свято-Владимирская женская церковно-учительская школа была любимым детищем супругов Победоносцевых. Своих детей у них не было, о чем они скорбели, и свои родительские чувства отдавали этим девочкам. Правда, в 1897 году они взяли на воспитание младенца-девочку, подброшенную к порогу их дома. Константина Петровича и Екатерину Александровну похоронили за алтарем школьного храма.

Лада Елецкая: А почему их похоронили здесь, а не где-то в другом месте? Все таки это были очень уважаемые люди.

Татьяна Трефилова: Их похоронили здесь согласно их собственной воле. Очень много значила эта школа в их жизни. 10 марта 1907 года в 6 часов вечера у себя дома на Литейном проспекте скончался Константин Петрович Победоносцев. На следующий день к нему домой на Литейный приехали священнослужители храма Свято-Владимирской школы, хор воспитанниц выпускного класса и отслужили панихиду в кабинете у смертного одра. А 13 марта состоялось отпевание Константина Петровича в церкви Свято-Владимирской школы. На отпевании присутствовало три митрополита – митрополит Санкт-Петербургский Антоний, митрополит Московский Владимир и митрополит Киевский Флавиан, а также несколько епископов и множество духовенства. Похоронили Константина Петровича за алтарем школьного храма и девочки ухаживали за его могилой. Екатерине Александровна пережила своего мужа на четверть века, она и моложе была его на 20 лет. Она доживала свою жизнь при Новодевичьем монастыре. Ей пришлось быть свидетельницей разорения любимой ею школы и свидетельницей осквернения могилы любимого мужа. Она скончалась в начале февраля 1932 года и была похоронена рядом с ним. Она скончалась всего за несколько дней до массовых арестов в Новодевичьем монастыре. В ночь с 17 на 18 февраля 1932 года по делу о тайных монашеских общинах в Ленинграде было арестовано более 500 монашествующих. Господь уберег ее от ареста. Ведь, согласитесь, вдова обер-прокурора Святейшего Синода – очень подходящая кандидатура для ареста. Долгое время на их могиле, находящейся под слоем асфальта, не было ни крестов, ни их имен, забытых и оклеветанных в годы Советской власти. Недавно кресты восстановили, но очень мало кто в нашем городе знает и посещает эту скромную могилу. А ведь 2007-й год для их памяти юбилейный. 10 марта по старому стилю (23 марта по новому стилю) исполнилось 100 лет со дня кончины Константина Петровича, а 21 мая по старому (2 июня по новому) исполнилось 180 лет со дня его рождения. И в этом же году исполнилось 75 лет со дня кончины Екатерины Александровны Победоносцевой.

Лада Елецкая: В каждом учебном заведении были свои традиции. Какие традиции были в церковно-учительской школе?

Татьяна Трефилова: Одна из традиций была такая, что в Пасхальную ночь спать девочки не ложились, а встречали восход солнца с пением пасхальных молитв. За школой был тенистый сад, в котором несколько аллей, росли фруктовые деревья, летом было много цветов. В теплое время года на скамейках этого сада девочки готовились к занятиям и экзаменам. А вообще по расписанию школы прогулок в день было три – перед завтраком, обедом и ужином – благо свой сад рядом. Девочек этой школы называли «колокольчиками», а иногда колокольчиками степными – по словам из известной песни «Колокольчики мои, цветики степные». Дело в том, что цвет повседневных форменных платьев учениц и учительниц был синий, а праздничные платья были голубыми. Синими были и пальто. Основной цвет в школе был голубой. В этот цвет были выкрашены стены в школе и в храме и поэтому школу нередко называли голубой школой, а воспитанниц «колокольчиками». А еще их называли «владимирками» по названию школы – Свято-Владимирская женская учительская школа.

Лада Елецкая: Какова судьба этой школы после революции?

Татьяна Трефилова: В 1918 школу закрыли после декрета новой власти об отделении школы от Церкви. В помещении школы устроили больницу имени рабочего-революционера Ивана Коняшина. Людям старшего поколения это здание на Московском проспекте известно более как больница имени Коняшина.

Лада Елецкая: А чем прославился Коняшин?

Татьяна Трефилова: Иван Коняшин был революционером из рабочих. Он родился в Рязанской области и подростком пришел в Петербург, работал сначала на заводе, потом вступил в партию и стал революционным агитатором. Не имея никакого образования, он занимал даже ответственные партийные посты. Он работал также в трамвайном парке, который тоже получил название «имени Коняшина». Оно тоже многим известно. Он прожил недолгую жизнь. Ему было всего тридцать лет, когда он был расстрелян. Его расстреляли белые за то, что в 1919 году он участвовал в деятельности продотрядов, которые, по сути, занимались тем, что отнимали хлеб у крестьян. И последними словами этого человека не были слова молитвы. Последними словами этого человека были слова «Да здравствует партия большевиков!». В 1919 году его расстреляли, и имя его присвоили больнице и трампарку имени Коняшина. А вот сейчас больницы в этом здании уже нет. Три верхних этажа занимает частная стоматологическая поликлиника, а два нижних этажа недавно частично передали Новодевичьему монастырю. И сейчас здесь находится Православный центр Новодевичьего монастыря, где есть воскресная школа, центр помощи безнадзорным детям и православный медико-просветительский центр «Жизнь», еще там есть центр помощи людям с алкогольной зависимостью. А во дворе за алтарем бывшего школьного храма восстановлена могила Екатерины Александровны и Константина Петровича Победоносцевых.