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«Я выросла в тени великой любви»

Астрид Линдгрен

«Самуэль Август из Севедсторпа и Ханна из Хульта»

Биографическая повесть о родителях Астрид Линдгрен

Читает Ольга Николаевна Волынкина

В эфире с 30 мая 2017 г., 10:00

В цикле 3 передачи.

 

Небольшой фрагмент из воспоминаний Лилианны Лунгиной об Астрид Линдгрен: «Она поражает живой душой. И я как-то ее спросила: «Откуда ты взялась вообще такая?» Я знала ее биографию. Она была замужем за небольшим бизнесменом, работала секретаршей-машинисткой в его бюро, дети, никакого высшего образования, — дочка фермера. «Эмиль из Леннеберги» — это биография ее отца, мальчик Эмиль — таков был ее отец. И я ей говорю: «Ну откуда ты взялась такая, откуда эта фантазия и все прочее?» Она говорит: «О, это очень понятно, это очень легко объяснить. Я выросла в тени великой любви. Мой отец, когда ему было семнадцать лет, на ярмарке увидел девочку. Четырнадцатилетнюю девочку в синем платье с синим бантом. И влюбился. Ждал, пока ей исполнится восемнадцать лет, попросил ее в жены и получил ее в жены. Он ее обожал. Мы были довольно бедные фермеры, у нас был один работник и одна работница (это бедные фермеры), мама доила коров, делала всю работу. Но каждое утро начиналось с молитвы отца — он благословлял Бога за то, что ему послали эту чудо-жену, эту чудо-любовь, это чудо-чувство. И вот мы в тени этой великой любви, обожания выросли, и это, очевидно, сделало нас такими с братом» . Я говорю: «А мама?» — «Мама умерла десять лет назад». Я говорю: «Господи, а отец?». «Отец жив». — «Как же он пережил ужасно, наверное, смерть матери?» Она говорит: «Что ты! Он благословляет каждый день Бога, что боль разлуки выпала ему, а не ей». Меня это потрясло. Вот Астрид Линдгрен».

 

В оформлении использована шведская народная песня «Kristallen den fina».

 

 

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