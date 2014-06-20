Всё, что нужно понимать про «белых» и «красных»

АНОНС
Программа Марины Лобановой
«Встреча»
Тема: русская революция, гражданская война и вопросы исторической памяти
Гость: Андрей Сергеевич Кручинин, историк, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья (ДРЗ) имени А.И.Солженицына
Эфир: 4 марта 2017 г., 21:00
За что сражались «белые»? За что — «красные»?
Почему и 100 лет спустя так важно определиться — с кем ты?
Какое примирение возможно? А какое — нет?
Как примирение «красных» и «белых» понимали «белые»? А как — «красные»?
Был ли и «белый террор»? (То, что был «красный террор» — никто не спорит).
Приживется ли в России термин, который предложен в едином учебнике истории: «Великая русская революция»?
Каковы временные рамки революции?
Как называли то, что произошло 100 лет назад, современники?
Почему мемориальная доска адмиралу Колчаку вызывает споры в 2017 году?
Откуда в 2017 году может взяться человек, для которого Колчак — личный враг?
Могут ли потомки «красных» и потомки «белых» спокойно обсуждать друг с другом гражданскую войну?
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