Слушайте на Светлой седмице

Не пропустите начало циклов передач:
17.04 (ПН), 20.05
«Детям». Иван Шмелев. «Как мы летали» (ежедневно). Читает Георгий Корольчук
18.04 (ВТ), 18.40
«Вестники свободы». Архимандрит Плакида (Дезей). «Смерть побеждена». (еженедельно). Читает Александр Крупинин
18.04 (ВТ), 22.30
«Голос Православия». Протопресвитер Александр Шмеман. «Евхаристия. Таинство Царства» (ежедневно)
20.04 (ЧТ), 10.00
«Душеполезные чтения». Иван Ильин. «Поющее сердце» (ежедневно, кроме ВС и ПН). Читает протоиерей Константин Смирнов
20.04 (ЧТ), 21.40 – премьера
«Лекторий». Протоиерей Владимир Хулап. «История православной Пасхалии» (еженедельно)
23.04 (ВС), 14.30 – премьера
«Радиоэкскурсии». «Пермский Мемориальный комплекс политических репрессий». Программу ведет Екатерина Степанова
24.04 (ПН), 00.30
«Непридуманное». Н.Н. Соколова. «Под кровом Всевышнего». Читает Ольга Волынкина
15 апреля
23:15
Пасхальная заутреня и Божественная Литургия. Прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга
16 апреля
02:25
Чтения. Святитель Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Святую Пасху. Читает Г.Корольчук
02:30
Программа А.Крупинина «Вестники свободы». Святитель Иларион (Троицкий). «Пасха нетления» (пасхальная проповедь)
02:50
Пасхальное поздравление митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
07:15
Чтения. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в день Святой Пасхи. Читает священник Леонид Казаков
08:00
Пасхальное поздравление митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
08:40
Чтения. Святитель Иоанн Златоуст. Слово огласительное на Святую Пасху. Читает Г.Корольчук
09:00
«Голос Православия». Пасхальная утреня на Соловках
10:00
Божественная Литургия. Прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга
13:00
Чтения. Святитель Мелитон Сардийский. О Пасхе. Читает протоиерей Константин Смирнов
14:00
Чтения. Н.В.Гоголь. Светлое воскресенье. Читает Н.Иванов
14:30
Радиоэкскурсии. Пасха в Новгороде. Программу ведёт Е.Степанова
17:50
Чтения. Вечерня Пасхи (по материалам журнала «Вечное»). Читает Г.Корольчук
18:00
Пасхальная вечерня. Прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга
19:50
«Слово Патриарха»
20:00
Детям. «Жили-были дети». Пасха. Программу ведёт М.Михайлова
21:30
Беседа протопресвитера Александра Шмемана
21:40
Радиолекторий. Раннехристианская Пасха. Беседа протоиерея Владимира Хулапа
22:15
Чтения. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово в Пасхальную седмицу. Читает Г.Корольчук
22:30
«Голос Православия». Праздник Воскресения Христова
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