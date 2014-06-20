Рассказ Чехова «Архиерей»

АНОНС

А.П.Чехов. Рассказ «Архиерей»

9 и 10 апреля 2017 г., 14.00

Читает Александр Крупинин

«Как-то Антон Павлович вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидал у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее. Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью. Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное, глядя на них – мать и сына, – чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать…Антон Павлович расспрашивал о преосвященном Михаиле, потом я ему посылал книжку преосвященного «Над Евангелием».

«Вот, – сказал он как-то, – прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утреню в Великий четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает Евангелие Страстей. Он проникается тем, что читает, душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство – звуками ли голоса, общей ли напряженностью чувства, другими ли, невидными и непонятными путями – передается тем, кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь…»

Так вспоминает один из близких друзей писателя о начале работы над «Архиереем», ставшим предпоследним рассказом А.П.Чехова.

Рассказ был закончен в 1902 году, за полтора года до смерти самого Чехова; Чехов пишет о человеке, в положении которого он находился в это время сам. Ни одно произведение не создавалось писателем так долго, с таким количеством перерывов из-за прогрессирующей тяжелой болезни; ни один текст не отделывался им так тщательно «с музыкальной стороны», как пишут исследователи. И, действительно, рассказ оставляет впечатление трагического и прекрасного музыкального творения, в котором переплетены темы воспоминаний крестных страданий Спасителя, особой атмосферы великих дней Страстной седмицы, предчувствия близкой смерти героя рассказа и его создателя… И удивительным образом, прикровенно, но неотступно, звучит в рассказе тема воскресения, тема детства Павлуши, будущего преосвященного Петра, тема радости и надежды. Потому, как замечает один исследователь, «центральное событие рассказа – событие не смерти Петра, а воскресения Павла»…